Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Игорь Буккер

Сергий Радонежский - святой, благословивший меч

Религия » Религии России » Православие

Сергий Радонежский жил в знаменательном для нашей страны 14 веке. Русь освобождалась от ордынского ига. А какие имена приходят нам на память? Иван Калита да Дмитрий Донской. Великие зодчие Московского государства по праву остались в истории. Но выдающая роль в деле становления государства принадлежит также игумену подмосковного Троицкого монастыря Сергию Радонежскому.

Сергий Радонежский - святой, благословивший меч

Парадоксальный жизненный путь Сергия Радонежского

Жизненный путь "великого старца", как называли его современники, выглядит парадоксальным. Он бежал от людей в скит — в результате стал духовным предводителем общества. Он никогда не брал в руки меч — но его слово стоило сотни ратников. Его присутствие незримо ощущается во всей эпохе, а до нас не дошло ни его собственных писаний, ни точной записи его бесед и поучений.

Во времена княжеских усобиц в Северо-Восточной Руси он убеждал противников прекратить кровопролитие. Слово Сергия прозвучало в 1380 году, когда он благословил князя Дмитрия Ивановича выйти на Куликово поле. Для наших предков Сергий Радонежский стал "светильником" — человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь евангельским заповедям любви и единомыслия. Избегая судить и назидать, он учил на примере своей жизни.

"При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что держится на силе нравственной, — писал историк В. О. Ключевский. — Это возрождение и это правило — самые драгоценные вклады преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание. Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты".

Житие Сергия Радонежского

Основной источник жизненного пути и учения Сергия Радонежского его Житие, написанное в 1417/18 годах учеником преподобного Епифанием Премудрым и переработанное во второй четверти 15 века известным агиографом Пахомием Логофетом. К торжественно отмечавшемуся в 1892 году 500-летию со дня кончины преподобного, светский историк Ключевский одновременно с крупнейшим историком Русской Церкви Е. Е. Голубинским посвящают ему свои труды. Расцвет русской религиозной философии в первой трети 20 века способствовал дальнейшему проникновению в мир Сергиевой духовности. Г. П. Федотов посвящает ему целую главу в своей книге о русских святых. Книги писателя Б. К. Зайцева о великом старце сопоставимы с "Сергиевскими" картинами художника М. В. Нестерова. Как на непререкаемый авторитет, ссылается на жизнь Сергия Радонежского, в своей самой скандальной книге "О сопротивлении злу силою" (1925) философ, профессор Иван Александрович Ильин.

Советские историки обращались к фигуре старца, как правило, в связи с нуждами воинствующего атеизма. Впоследствии с помощью Жития Сергия искусствоведы пытались проникнуть в тайны "умозрения в красках" великого богомаза Андрея Рублева. В 1990-х годах к жизни преподобного обратился писатель-историк Николай Сергеевич Борисов, который сперва издал исторический портрет Сергия в книге "И свеча бы не угасла…", позже переработанную в полноценную и насыщенную уникальным материалом биографию для престижной серии "Жизнь Замечательных Людей".

"О сопротивлении злу силою"

Возражая своим именитым оппонентам (так, Зинаида Гиппиус остроумно назвала "О сопротивлении злу силою" "военно-полевым богословием", а аноним, скрывшийся под псевдонимом Церковник, аттестовал философа "Чекист во имя божье") Ильин спрашивал:

"Не Сергий ли Радонежский благословил Дмитрия Донского на бой с татарами? Не он ли дал ему иноков — Пересвета и Ослябю?"

И далее:

"Не стоит любить от бесхарактерности, от безволия, слабости и робости; любить из безволия и долюбливаться до сентиментального расслабления. Учитесь христианской любви у Преподобного Сергия, у патриарха Гермогена, у Александра Невского; и не учитесь ей у Льва Толстого и его последователей".

Будущий подвижник родился 3 мая 1314 года в семье ростовского боярина Кирилла и его жены Марии. Согласно Житию младенца нарекли Варфоломеем. По традиции в честь святого, память которого праздновалась Церковью в день крещения малыша. "Имя "Варфоломей" было довольно редким среди боярства той эпохи и вообще не встречалось среди княжеских имен. Это имя носил один из двенадцати ближайших учеников Христа — апостолов. По преданию, Варфоломей был распят язычниками в Армении. В средневековой Руси с его именем связывали "отреченный", неканонический трактат — "Вопросы апостола Варфоломея". В нем, отвечая своему любознательному ученику, Иисус открывал тайны Божественного Промысла", — пишет Николай Борисов.

С детства Варфоломей был отмечен особой "благодатью". В первый год жизни он отказывался от материнского молока в постные дни недели — среду и пятницу. В семь лет, согласно Житию, Варфоломей чудесным образом — с помощью ангела, явившегося ему в поле под дубом в виде старца-монаха, — овладел грамотой. В 14-летним подростком он с родителями переезжает из Ростова в Радонеж, который решает навсегда покинуть, когда ему исполнилось 23 года. Это был осознанный выбор — уйти от людей. Не от безысходности. Это был шаг к свободе. В отшельнической бедности ему виделась свобода от ордынской и московской власти. 7 октября 1341 года он принял монашеский постриг с именем Сергия.

16 августа 1380 года Сергий благословил князя Дмитрия на битву с Мамаем, сказав: "Имаши, господине, победити супостаты своя". Осенив князя крестным знамением, Сергий подозвал к себе двух иноков: боярина Андрея Ослябю, ушедшего спасать душу в монастырь, и недавно принявшего монашеский постриг молодого богатыря Александра Пересвета. Игумен постриг их в великую схиму и, верные иноческому послушанию, они готовы были последовать за князем. "Се ти мои оружници", — сказал Сергий князю, указав на обоих иноков. Сергий не только послал чад своих духовных на смерть, но и нарушил церковный закон. По постановлению четвертого Вселенского собора в Халкидоне, вступивший в военную службу монах подвергался отлучению от церкви. Посылая иноков на бой, Сергий рисковал собственным спасением души.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Деяния Дмитрия Донского были незаслуженно забыты"
Куратор: Ольга Гуманова
Темы боярство православие патриарх кирилл великие подвижники патриарх варфоломей
Новости
ВСУ потеряли 70 человек при попытке наступления на Бериславском направлении
Политолог Марков: спецоперация убила в России Хэллоуин
Кандидат в сенаторы США Сэйр выступила за прекращение поставок оружия Украине
Безсонов: активизировались бои на Угледарском направлении
МАГАТЭ проверяет объекты Украины на следы "грязной бомбы"
Кнутов: участие польских ЧВК в СВО на Украине грозит войной России и НАТО
Пушилин: на Угледарском направлении продолжается продвижение союзных войск
Суконкин заявил, что ВСУ используют подлую тактику ракетных обстрелов
Bloomberg: Катар угрожает лишить ЕС газа из-за России
Коц: Вашингтон приготовил Киеву неожиданный "подарок" в виде устаревшей техники
Популярное
Силовые структуры
Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"

Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.

Военный c позывным "Крым": ВСУ из-за препаратов ведут себя как "зомби"
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Силовые структуры
Военный ДНР выжил в плену после девяти ударов ножом в шею и голову
Мир. Новости мира
Решение Амстердама по санкциям против РФ вызвало истеричную реакцию Моровецкого
Силовые структуры
В Киеве готовили убийства министра обороны и главы разведки Украины
Сергей Лебедев Чарли Чаплин хотел жить с русскими в мире и критиковал власть США Сергей Лебедев Андрей Николаев Европу не волнует, что украинское зерно может быть опасно для жизни Андрей Николаев Людмила Черткова "Вы нам ещё за Севастополь ответите" 2.0 Людмила Черткова
Силовые структуры
Наёмник из Польши проинформировал о поедании ампутированных ног на "Азовстали"
Мир. Новости мира
Кедми заявил, что события ноября на Украине повлияют на всё человечество
МО Украины: ВС РФ уничтожили два буксира в порту Очакова
Силовые структуры
МО Украины: ВС РФ уничтожили два буксира в порту Очакова
Последние материалы
Коц: Вашингтон приготовил Киеву неожиданный "подарок" в виде устаревшей техники
AT: телефон Трасс указывает на причастность Британии и США к подрывам на СП
Politico: в 2023 году Евросоюз планирует помогать Украине кредитами и грантами
FA: Киеву придётся отказаться от части территорий ради перемирия с Россией
В Полтаве после удара по энергообъекту — мощный пожар, взрывы в Никополе
Евгений Пригожин сообщил, что не намерен пополнять ряды чиновников
Володин: Зеленский показал террористическую сущность киевского режима
Глава Минфина Свантессон: Швецию ждёт "мрачная зима"
Украинский лоббист Вайдич: Зеленский боится лишиться финансирования от США
Генерал Гурулёв: у России достаточно ракет, чтобы поставить Украину "на колени"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников