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Ольга Гуманова

Милосердие — монашеское ли дело?

6:09
Религия » Религии России » Православие

За последнее время в России было возрождено немало монастырей. Стены отстроены, купола сверкают, а чем святой обители заниматься дальше, в каком направлении развивать свою деятельность? Быть может, настала пора позаботиться о стариках, инвалидах, сиротах? Или же главное дело монахов — молитва, а благотворительность — призвание добрых мирян?

Милосердие — монашеское ли дело?

"В монастырях всегда занимались делами милосердия. "Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто", — говорит Священное Писание (1 Кор 13:2). Но это не должно переходить какую-то грань", — рассказал "Правде.Ру" игумен Сергий (Рыбко), член Межсоборного присутствия Русской православной церкви, настоятель двух московских храмов, при которых действует Сестричество во имя святителя Игнатия Ставропольского, живущее фактически по монашескому уставу.

Отец Сергий напомнил, что знаменитая Марфо-Мариинская обитель милосердия, основанная на Большой Ордынке Великой Княгиней Елизаветой Феодоровной, не была монастырем в полном смысле этого слова. Некоторые из сестер давали обеты не навсегда, а на определенный срок, после которого могли вернуться в мир и выйти замуж.

По словам игумена, "устав у них был очень интересный. Там предполагалось, что сестрам, которые преуспевали в духовной жизни, создавались условия для монашеской жизни. В частности, они всегда жили в одном загородном скиту и там занимались духовной жизнью. А те сестры, которые еще не перешли в эту меру или сами этого не хотели, оставались в городе, ухаживали за больными, бедными".

"Предполагалось распространить эту идею на другие города, везде создать такие обители, а при них скиты, которые позволяют жить жизнью более глубокой, созерцательной", — добавил отец Сергий.

По его мнению, "прежде всего, монашеская жизнь, конечно, — это жизнь молитвенная, но, с другой стороны, она никак не противоречит самой широкой благотворительности. Тем более, у богатых монастырей могут иметься и собственные средства, для них не обязательно самим заниматься благотворительностью, можно для этого нанять людей — например, организовать детский приют, нанять туда персонал. А монастырь это будет просто курировать и финансировать".

"Я считаю, когда люди замыкаются в самих себе, особенно если монастырь находится в какой-то деревне, то в духовном отношении это малоплодно. Быть может, люди потому и уходят из этих монастырей, что человек современный все-таки малоспособен к жизни только молитвенно-созерцательной. Для того чтобы прийти в такую форму, в которой находятся афонские монахи, требуется 20-30 лет. А до этого нужно общение с людьми. И в тех монастырях, где нет паломников, нет возможности послужить паломникам, например, экскурсию провести, там люди начинают киснуть, загнивать. Поэтому в таком месте очень уместно устроить богадельню для каких-нибудь старичков", — сказал отец Сергий.

Как подчеркнул он, в современных условиях благотворительную деятельность монастырей необходимо развивать. "Есть такая возможность, потому что монастыри стали материально обеспеченными. Куда деньги-то девать? Золотых львов ставить около дверей? Зачем все это надо? Бедным надо активно помогать", — убежден игумен.

По мнению отца Сергия, монашеская жизнь в обителях должна разумно сочетаться или с благотворительностью, или с "миссией, просветительской деятельностью, книгоизданием".

Развитие приютов для сирот и детей, брошенных родителями, является одним из приоритетных направлений церковной благотворительности. При патриархе Московском и всея Руси была создана специальная Комиссия по церковным приютам и вопросам церковного попечительства о детях, призванная следить за порядком и методами воспитания в приютах. В последние два года вокруг одного из церковных приютов — при Свято-Боголюбовском монастыре во Владимирской области — разгорелся скандал, связанный с побегом детей, которые жаловались на жестокое обращение. Но это случай скорее исключение — среди церковных приютов немало образцовых, где дети из неблагополучной среды полностью реабилитируются, получают хорошее образование и подготовку к самостоятельной жизни. Одним из лучших считается приют "Отрада", организованный при Свято-Никольском женском монастыре в городе Малоярославце Калужской области. Первоначально он был открыт для реабилитации девочек-наркоманок, но сегодня там благополучно воспитываются девочки и с другими социальными болезнями.

Благотворительность — это всегда двустороннее движение. Трудно сказать, кому дела милосердия приносят больше пользы — тому, кому оказывается помощь, или тому, кто ее оказывает. Сегодня в России женских монастырей значительно больше, чем мужских. Некоторые опытные духовники советуют пожить несколько лет в монастыре женщинам, потерпевшим крах на личном фронте — например, пережившим тяжелый развод или уставшим от бесплодных попыток создать семью. Поскольку речь здесь не идет о принятии монашества, таким женщинам гораздо лучше бы подошла обитель милосердия, в которую можно поступить на время. Кроме того, неудачи в личной жизни обычно бывают связаны с психологическими проблемами. Духовники и светские психологи согласны в том мнении, что именно дела милосердия способны помочь научиться таким необходимым в семье качествам, как умение любить, жертвенность, забота о ближнем. Так что в монастыре можно научиться не только посту и молитве, но и умению быть хорошей женой и матерью.

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Автор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы паломничество калужская область московская область владимирская область
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