Исихазм - дзен по-европейски или истинный путь к богопознанию?

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Желая приобрести мистический опыт, жители России и Запада обращают взор к восточным практикам йоги и дзен-буддизма. В то же время европейское мистическое учение — исихазм — возникло за сотни лет до дзена. Во второе воскресенье Великого Поста Православная Церковь празднует память святителя Григория Паламы — одного из отцов-основателей исихазма.

Учение об "умной молитве" существовало в Церкви с глубокой древности и передавалось из уст в уста. Но окончательно оформилось оно в XIV веке благодаря трудам святителя Григория Паламы. Афонский монах, а позже Фессалоникский епископ вступил в продолжительную и серьезную полемику с западными монахами, которые называли принятую на Афоне традицию духовного делания "нездоровым мистицизмом" и даже "пантеизмом".

Главной темой спора между святым Григорием и его оппонентом Варлаамом стал вопрос о том, может ли человек видеть Бога уже в этой земной жизни. Афонские монахи постигли опытным путем, что во время молитвы подвижнику может являться Божественный Свет, который они считали Самим Богом. Варлаам никогда не подвизался в православных монастырях, но хорошо знал западное богословие. Рассказы афонских монахов вызывали у него смех: он считал, что является им не Бог, а всего лишь иллюзия. "Как может Бог являться в виде света, когда Он непостижим?" — недоумевал Варлаам.

В переписке с Варлаамом Григорию Паламе предстояло доказать, что Божественный свет, который явился апостолам на Фаворской горе и продолжает являться подвижникам на Афоне — это свет нетварный. То есть, он является не одним из творений, созданных Богом, а Божественной энергией, которая существовала предвечно.

Согласно учению святителя Григория Паламы, цель духовной жизни — это приобщение Божественной энергии, которое ведет к обожению. Достигнуть его можно с помощью непрестанной умной молитвы и очищения своего сердца от греховных страстей. Тогда человек постепенно восходит к Богу, а Бог снисходит к человеку.

В чем же тогда различие между сущностью Бога и Его энергиями? И каким образом происходит обновление человека во Христе? Согласно Паламе, в то время как Бог остается по сущности неприступным, Он дает человеку возможность вступить с Ним в действительное общение Своими энергиями. Приобщаясь божественным энергиям или божественной благодати, человек получает по благодати то, что Бог имеет по сущности. По благодати и через общение с Богом человек становится бессмертным, вечным, бесконечным, то есть становится богом по благодати.

Спасение души, по учению святителя Григория, — это не то, что человек получит когда-то после смерти как воздаяние за праведную земную жизнь. Спасение начинается здесь и сейчас, в нашей земной реальности. Душа человека через приобретение вновь Божественного духа уже в земной жизни предвкушает опыт Божественного света и божественной славы в Царствии Небесном. И это служит залогом для будущей реальности, в которой упразднится смерть и явится "новое небо" и "новая земля".

Оппоненты святителя Григория Паламы, учение которых позже признали ересью, отвергали саму возможность спасения человека через обожение. Ведь если нетварной благодати (энергии Божией) не существует, то в таком случае человек или приобщается Божественной сущности, или вообще не может иметь никакого общения с Богом. Тогда в первом случае мы приходим к пантеизму, а второе противоречит самим основам христианства, Благой Вести, согласно которой возможность соединения человека с Богом была дана в богочеловеческом лице Иисуса Христа.

Тем не менее, правда восторжествовала. В 1347 году к власти в Византии пришел Иоанн Кантакузин, поддержавший паламизм. Святитель Григорий был поставлен митрополитом Фессалоникийским. В 1351 году большой собор в Константинополе вынес определение, подробно излагавшее его учение. В 1359 году святитель Григорий мирно отошел к Господу. Из-за очевидной святости его жизни Фессалоникский епископ очень скоро — всего через 11 лет — был канонизирован.

На протяжении нескольких последних столетий почти вся человеческая деятельность была направлена на освоение и покорение внешнего и материального мира — космоса, атомной энергии, биотехнологий. При этом представители западноевропейско-американской цивилизации почти утратили интерес к внутреннему миру человека и глубинам его сердца. Ответом на это стала "революция цветов" в 60-70-е годы прошлого века, когда тысячи молодых европейцев и американцев устремились в поисках духовных наставников и ответов на волнующие их вопросы бытия в Индию и Тибет.

В те же самые годы бывший хиппи из Сан-Франциско, перепробовавший в молодости множество восточных религий и оккультных учений, иеромонах Серафим (Роуз) предупреждает молодых искателей истины, что духовный опыт может оказаться бесовской прелестью, а сатана зачастую принимает облик "ангела света". "В частности, ощущение "духовного покоя", которое дают разнообразные медитации, будь то без особого религиозного содержанияили с языческим религиозным содержанием, — это вступление в "космические" духовные области, где более глубинные стороны человеческой личности вступают в контакт с настоящими духовными существами. А эти существа, в теперешнем человеческом падении, — прежде всего, демоны (бесы), или падшие духи, которые ближе всего к человеку", — писал он в своей книге "Православие и религия будущего".

Многие люди имеют тот или иной мистический опыт — практически всех нас посещают загадочные сны, видения, необъяснимые совпадения, творческий экстаз или, напротив, черная тоска без видимых на то причин. В подобных случаях хорошо обращаться в молитвах к святителю Григорию Паламе, который был не только теоретиком и богословом, но величайшим практиком духовного делания. Он обязательно поможет разобраться, является ваше видение призывающей Божией благодатью или бесовской прелестью. Иконы и частицы мощей святителя можно найти в разных городах, но основная часть его святых останков хранится в городе, где Григорий Палама был епископом — в кафедральном соборе города Салоники, освященном в его честь.

Святителя Григория также стоит просить и о помощи в очищении своего сердца от греха. Недаром его память совершается Великим постом: ведь пост — это один из способов очистить человека от страстей и привести к богопознанию.