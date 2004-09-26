Дикая природа пьянству не помеха

Долгое время считалось, что алкоголизм — исключительно человеческая прерогатива. Теперь выясняется, что животные тоже не прочь побаловаться хмелем



Впрочем, словосочетание в подзаголовке "долгое время считалось" - не совсем точное. Кем считалось? У разных народов существуют даже традиции спаивания животных.

В Норвегии, к примеру, есть занимательный в этом плане обычай при бракосочетании. Жениха и невесту с гостями, приходящими в дом после брачной церемонии, во дворе встречает корова с украшенными березовыми веточками рогами. И невеста, согласно древней норвежской традиции, подносит корове в бадейке пива, сваренного ею же специально к своей свадьбе. Не было случая, чтобы корова не выпила пива. Другой вопрос, пьет ли она его радостно или вымученно.

Если корова-"дегустатор" пиво выпивает охотно, быстро с него хмелеет и начинает перебирать ногами, значит из невесты будет прок и жизнь в семье заладится. Увидев танцующую корову, гости немедленно садятся за стол. А когда сами выпьют, пускаются в хоровод вокруг коровы. Животное с энтузиазмом откликается — пляшет со всеми.

И в России цыгане и кочевые артисты водили за собой по деревням медведей, которые далеко не всегда были трезвыми — их специально подпаивали, чтоб веселее были. Но случается и так, что животные без помощи людей становятся ярыми поклонниками спиртного.

Пьянь сибирская

В Томской области, в верховьях реки Васюган, если таковыми можно считать Васюганскую равнину, завелась семья медведей-алкашей. Мама, сын и дочка. Причем городов поблизости нет, селений мало. Народу — кот наплакал, денег еще меньше и на водку самим не хватает. Так что говорить, будто кто-то из людей спаивал медвежью семейку, не приходится.

Первым о природном пьянстве косолапых поведал корреспонденту "Майского вестника" (название газеты от города Майска, расположенного километрах в ста от логова зверей) лесничий Егор Мальцев, трижды наблюдавший захмелевшую медведицу и медвежат в непотребном виде — шатаясь из стороны в сторону и ревя без умолку, словно песни распевая, они шли напролом по лесу, периодически спотыкаясь и падая. Но лесничий оговорился, заявив, что мог ошибиться в выводах. В конце концов, напали медведи на изобилие забродившей морошки, вот и повеселились. "С кем не бывает", — подвел итог Егор Григорьевич.

Однако ближе к зиме обеспокоились пьяными выходками зверей и немногочисленные жители затерявшегося среди лесов и болот села Чистохово. Те без видимых причин шатались неподалеку от селения, разудалым ревом своим повергая народ в смятение. В конце концов дело кончилось тем, что ноябрьской ночью медведи проникли в сарай к известному в округе производителю самогона Арсению Бородайло, произведя там дикий погром.

- Почитай, всю посуду побили, все полки исковеркали, едва сарай не обрушили! — жалился сельчанам и местной прессе Арсений. — И четыре бутыли самогона сперли!

Ну, сперли — не сперли, еще вопрос. Четыре — так это точно с пьяных глаз мужику померещилось. И без того бывший нетрезвым г-н Бородайло с перепугу напился и вовсе вдребадан. После чего, опершись на остатки своего забора, уверял сограждан, что медведица покидала его участок на задних лапах, нежно прижав передними к груди две бутыли. А медвежата катили по бутыли перед собой. Но люди стали и вправду опасаться, что по весне, проспавшись, медведи решат опохмелиться. По этой причине мужики охотно откликнулись на просьбу Арсения укрепить и сарай, и забор его подворья.

Тверской алкаш

Дурные людские привычки часто передаются животным. Так, в Твери одна из хозяек рассказала про своего кота, умершего от алкоголизма.

Кот по кличке Ферапонт был приучен мужем-алкоголиком хозяйки к рюмке. Садясь за стол, мужик регулярно наливал коту в блюдечко портвешка. Типа того, одному пить скучно. Кот какое-то время брезговал подношением, но вскоре лизнул пару раз, а затем привык к напитку. Даже в марте он вмиг забывал о соседских кошках, едва хозяин вечером садился за стол. Громким мяуканьем он в любом случае вымаливал свою долю, будь то вино или пиво. Но в один из вечеров не было ни того, ни другого. Забравшись на стол, кот устроил истерику. И тогда мужик капнул ему водки.

Вскоре хозяин помер. Кот терпел его отсутствие два дня. На третий начал преследовать хозяйку. Кошачья истерика быстро ей надоела и она плеснула коту пива. Вдосталь налакавшись, кот, как это у него было и раньше, завалился в угол и забылся. С тех пор и повелось — бутылки пива коту хватало на пару дней. Чуть позже — на три, затем — на четыре. Ясно было: алкоголизм вступил в завершающую стадию. Кот помер через три года активного пьянства.

Летающие бражники

Биологи знают совершенно точно — пьянство вовсе не является отличительной чертой людей. Пьяницы и алкоголики — не редкость в животном мире. Зоологам хорошо известны различные виды крупных ночных бабочек — бражников. Их название происходит от слова "брага", поскольку любят они не только нектар цветов, но и потеки забродившего на ветру сладкого сока, который образуется на коре некоторых деревьев. И напиваются им до такой степени, что летать не могут — лишь сидят на коре, либо бестолково переползают с места на место.

Африканские самогонщики

Широкую известность получил и случай, происшедший в 1970 году на железнодорожной станции близ заповедника Парк Крюгера в Южной Африке. Там объявились чем-то возбужденные слоны. Они начали гоняться за людьми и бросаться на поезда. Оказалось, слоны были вдрызг пьяны! А буйствовать начали, наевшись плодов дерева мерула, которые в перезрелом виде содержат изрядную дозу алкоголя и по вкусу напоминают десертное вино из дыни.

Десятилетием позже выяснилось, что слоны нередко специально ищут меруловые рощи. Найдя, съедают там все алкогольные "дыни", после чего, как заправская пьянь, шастают по окрестностям в поисках очередного "бара". Именно в таком состоянии они чаще всего совершают набеги на африканские деревни, уничтожая там прежде всего запасы пальмового вина.

При желании поддать слоны распрекрасно обходятся без продуктов человеческой деятельности. У них есть свой рецепт "самогона". Найдя большие ямы, они сгребают туда упавшие на землю фрукты (соображают, заметьте, что плоды должны быть очень спелыми!), накрывают "производственный цех" травой да ветками и ждут, когда пойдет процесс брожения. Жадно поглотив пьянящую массу и захмелев, слоны принимаются громко трубить, игриво лупить друг друга хоботами и состязаться в том, кто выше подбросит сломанную ветку. Наблюдатели отмечают, что штормит слонов при этом капитально — деревья, мимо которых они пытаются в эти часы пройти, трещат и ломаются ежеминутно.

Мировые виноделы

Ошибется тот, кто подумает, что слоны — единственные в мире животных самогонщики. Некоторые виды мартышек специально заготавливают себе напитки разной крепости — из дикого зеленого винограда особого сорта, из спелых ягод без воды, из спелых ягод с водой. Получаются напитки от 10 до 60 градусов! Очень даже не дураки нажраться пьянящих фруктов кабаны. Охотно лакомятся пьянящими ягодами и травой косули.

Но индивидуальные запои своих сородичей и "коллег" по стаду животные не одобряют. Особенно больно привычка к индивидуальному пьянству бьет по вожакам, которые по непонятным пока людям причинам изредка начинают вдруг пьянствовать без удержу и спиваются. Известны случаи, когда свергали вожаков кабаньих и обезьяньих стад, злоупотреблявших алкосодержащими растениями или плодами.

В шок поверг зоологов случай, описанный три года назад румынским ученым Мирчей Иорданеску. Самка-лебедь покинула "мужа-алкоголика"! И это при том, что лебединые семьи считаются самыми прочными на Земле.

Испанские оргии

Любовь животных к алкоголю люди издавна научились использовать в своих целях. Охотникам, например, известно, что, вымочив горох или хлеб в водке или вине, а затем щедро разбросав его по берегу, можно ловить диких уток, гусей, лебедей голыми руками — захмелевшим птицам охотник друг, товарищ и брат, они его уважают. Похожий способ применяют индейцы при ловле драгоценных колибри: заливают вино в бутоны цветов, из которых крохотные птички обычно пьют нектар.

Конокрады, сбывая пожилую кобылу, вливали ей в глотку шкалик водки. После такой процедуры лошадка в течение нескольких часов была резвой, игривой, шаловливой.

На Востоке проводятся конкурсы говорящих попугаев. Опытные дрессировщики точно знают, что и в каком количестве нужно налить своему "спортсмену", чтобы он такого наговорил, чего в трезвом виде век не произнесет. Как правило, это настойка из инжира, 5-7 грамм крепостью 10-12 градусов.

В прессе много писали об экспериментаторе из Москвы, который вытравил тараканов, методично спаивая их. А вскоре и многие центральные газеты Испании рассказали о владельце винной лавки в Мадриде. Он на ночь по всему подвалу расставил мисочки со сладким ягодным вином, а к ним для удобства приставил досточки-лесенки. Наутро весь подвал кишел вдымину пьяными мышами. Благо для них, хозяин винной лавки оказался еще и любителем животных. Он не стал убивать мышей. Сгреб их в мешок и вывез далеко за город.

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