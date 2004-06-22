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Андрей Романов

Одиссей был датчанином, а троянцы - горячими финскими парнями

Эврика » Гипотезы

Такую смелую гипотезу выдвинул итальянский инженер Феличе Винчи, выпустивший довольно толстую книгу "Гомер на Балтике". Одиссей был не греком, а датчанином, и все события гомеровского эпоса происходили не в Средиземноморье, а вокруг Скандинавского полуострова.

Одиссей был датчанином, а троянцы - горячими финскими парнями

Ученые давно заметили, что некоторые описания ландшафтов в "Илиаде" и "Одиссее" не укладываются в картину Средиземноморья. Еще Плутарх полагал, что остров Огигия, на котором Одиссей был пленен нимфой Калипсо, находится в Северной Атлантике, "в пяти днях плавания от Британии". По описанию Гомера, город Троя лежит у "безграничного Геллеспонта", но Геллеспонтом принято сейчас считать довольно узкий пролив Дарданеллы, вблизи которого находится раскопанная Шлиманом Троя. Пролив никак не заслуживает эпитета "безграничный". Винчи предполагает, что на самом деле речь идет о Финском заливе. Кстати, в датской летописи XII века упоминается, что в эстляндской части побережья Балтики жил народ геллеспонты. "Река Океан", "поток Океана", неоднократно упоминающиеся в "Одиссее", — это Гольфстрим.

К западу от Хельсинки, у Финского залива, автор сенсационной книги нашел места, названия которых до удивления близки к названиям городов — союзников Трои. По описанию Гомера, Троя лежала в холмистой местности, в долине между двумя реками. Именно так расположена финская деревенька Тоя вблизи Финского залива — не хватает всего одной буквы. Там-то и надо искать, по мнению итальянского инженера, настоящую Трою!

Вооружение и одежда, описанные Гомером, очень похожи на те, что находят в захоронениях датских воинов бронзового века. Столь же похожи корабли героев эпоса и реальные корабли прибалтийских народов того времени. Описанные Гомером оборонительные сооружения, стены Трои, напоминают скорее крепости северных народов, сооружавшиеся из камня и дерева, чем земляные валы — укрепления эгейской цивилизации. И даже посуда у сражающихся сторон сделана из металла и дерева, а упоминания о знаменитой греческой керамике отсутствуют. В "Илиаде" говорится о ночных сражениях. На широте Средиземного моря они были бы невозможны, а на Балтике с ее летними белыми ночами — вполне. Из погодных явлений Гомер редко упоминает жару и солнце, но часто говорит о туманах, холодах, дождях, снеге и метелях, что для Греции редкость.

Общепринятый маршрут Одиссея и некоторые этапы его странствий по версии Феличе Винчи:

  1. Троя (Тоя);
  2. пленение циклопом и бегство от него (Эгадские острова близ Сицилии либо Тосенфьорд в Норвегии);
  3. остров волшебницы Цирцеи (о-в Понца либо о-ва Вестеролен);
  4. Сцилла и Харибда (Мессинский пролив либо водоворот Мальстрем); 
  5. пребывание у нимфы Калипсо (о-в Гоцо либо Фарерские о-ва);
  6. Итака, родина Одиссея (западное побережье Греции либо восточный берег Дании).

Высадиться на скалистый берег в стране феаков Одиссею и его спутникам помог прилив. Однако в Средиземном море колебания уровня воды во время приливов очень невелики, в отличие от южного побережья Норвегии, куда Винчи помещает страну феаков. Автор приводит и множество других примеров, подтверждающих его гипотезу.

Но как же могло случиться такое "смещение" места действия? У автора книги есть ответ и на этот вопрос. Около 1600 года до н.э. Северная Европа переживала значительные изменения климата. Из-за глобального похолодания, связанного с циклами оледенений, средняя температура на севере Европы упала на четыре градуса Цельсия, а тут подоспело еще и катастрофическое извержение вулкана Санторин в Эгейском море (1630 год до н.э.). Облака вулканического пепла надолго заслонили солнце, вызвав нечто вроде "ядерной зимы". Народы Скандинавского полуострова, в котором Феличе Винчи видит прародину всех индоевропейцев, и прилегающих к Скандинавии районов двинулись на юг, к теплу. Часть из них прошла через Месопотамию в Индию — мы их знаем под именем ариев. Другая часть через Малую Азию попала в Египет — это хетты. Третья группа переселенцев с севера осела в Греции — это ахейцы. Беженцы принесли с собой географические названия, напоминающие о северной родине, а также свой эпос, легенды и сказания о битвах и героях. На основе этого фольклора Гомер и создал свои бессмертные творения.

По словам Винчи, археологи не нашли в Средиземноморье никаких материальных следов таких народов, как данайцы, пеласги или лапифы. Но эти народы преспокойно живут и в наше время у Балтийского моря, примерно там же, где жили во времена, описанные Гомером, и называются почти так же: датчане, поляки и лапландцы.

Профессиональные историки пока не высказали свое мнение о гипотезах итальянского инженера — то ли не успели прочитать этот труд, то ли не считают нужным серьезно его рассматривать.

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы индия белое море археология балтийское море
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