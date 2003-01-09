Изобретатель караоке не получил ни гроша

Когда японец Дайсуке Инуе был молодым и выступал в качестве ударника в состоявшей из таких же юнцов музыкальной группе, он, разумеется, не думал о том, какое важное изобретение ему предстоит сделать.

Изобретатель караоке продавал инсектициды

А когда придумал машину, позволяющую исполнять под электронную музыку самые разные песни, распевая их в микрофон, не придал своему изобретению большого значения и даже не озаботился тем, чтобы запатентовать эту технику. Сегодня о том, что такое караоке (в переводе с японского это означает "музыка без слов"), знает весь мир, и многие имеют этот полезный прибор у себя дома. Однако Дайсуке Инуе не получил ни йены дохода с продажи изобретённой им машины.

Значительно позже японец владел офисом в пригороде Осаки. Там этот хипповатого вида гражданин (с длинными волосами, собранными в "хвостик") торговал другим своим изобретением — средством для уничтожения тараканов в караоке, поскольку, как установил Инуе, в 80 процентах случаев "машина для домашнего пения" ломается именно потому, что в ней поселяются эти неприятные насекомые.

Как японец придумал караоке

Японец придумал караоке в 1971 году — специально для выступлений своей группы на частных вечеринках, где подвыпившие гости очень часто желают самостоятельно исполнить какую-нибудь композицию. Примитивный караоке позволял музыкантам в это время передохнуть, а не корячиться, пытаясь попасть в такт с самодеятельным певцом. Музыканты основали компанию "Крещендо" и принялись торговать примитивным караоке, по цене сто йен за штуку (это меньше доллара). Через три года караоке стало настолько популярным, что большие компании воспользовались этой, по счастью для них, незапатентованной идеей, и принялись выпускать свои собственные машины. Начался настоящий бум караоке. Маленькая компания "Крещендо" пыталась бороться с подлыми промышленными гигантами, но в 1987 году, когда появились лазерные диски, Инуе со товарищи поняли, что проиграли.

Дайсуке Инуе не ценил свое изобретение

Мир не то, чтобы совсем не оценил этого японца: журнал "Тайм" даже называл его как-то в числе наиболее влиятельных людей Азии, наряду с Махатмой Ганди и Мао Цзедуном. Но дальше этого дело не пошло. Дайсуке Инуе относился к своему несостоявшемуся триумфу и потерянному несметному богатству стоически. А к караоке он был холоден. Говорил, что пытался спеть вместе с машиной собственного изобретения всего четыре или пять раз в жизни.

"Иногда, — говорил японец, — я смотрю на современное караоке и думаю: "О, какая потрясающая техника". Но ко мне лично это уже не имеет совершенно никакого отношения".