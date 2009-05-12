Древние луны Земли: Ахиллес, Одиссей, Аякс…

3:26 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Современные астрономы были уверены, что 100 миллионов лет назад их могло быть две или три, а может быть даже и десяток. Все изменилось в тот момент, когда гипотетическая планета Тейя пронеслась по Солнечной системе. Блуждающее небесное тело разметало остальные планеты по новым орбитам, столкнулось с Марсом и врезалось в Землю. Настоящие спутники нашей планеты были отброшены, а в результате удара родилась Луна.

Именно такую картину рисует наиболее достоверный вариант развития событий, реконструированный при помощи компьютерного моделирования. Его провели американские астрономы из NASA и института Карнеги.

Модель показала, что если у Земли были спутники, то после встречи с Тейей они покинули свои орбиты и оказались среди объектов, известных под названием Троянские астероиды. Это скопление небольших небесных тел расположено в окрестностях Юпитера, и входящие в его состав астероиды носят имена героев Троянской войны — как защитников города, так и представителей ахейского (греческого) войска.

Наиболее вероятным новым местоположением бывших спутников Земли является четвертая точка Лагранжа на орбите Юпитера, где собрались герои осаждающей армии — Ахиллес, Одиссей, Агамемнон, Аякс и Менелай. Их размеры невелики — всего от 100 до 200 километров в диаметре, но именно такими представляют себе астрономы древние луны Земли.

Кроме того, остатки строительного материала уничтоженных лун могли скопиться в точках Лагранжа на околоземной орбите — позициях, где гравитационные поля Земли и Солнца уравновешивают друг друга.

Однако столкновение с Тейей не могло не повлиять на орбиту самой Земли. При постепенном изменении траектории нашей планеты, начали смещаться и точки Лагранжа. Осколки земных лун опять оказались под воздействием гравитации, которая или забросила их дальше от Земли или уничтожила.

Альтернативное компьютерное моделирование, проведенное канадским астрономом Матьей Кьюк, показало, что даже относительно небольшой образовавшийся после столкновения астероид, чей диаметр не превышает десяти километров, может долго сохранять стабильное положение внутри Солнечной системы. При этом, чем крупнее небесное тело, тем дольше оно остается на одном месте.

Кьюк говорит, что небольшие луны могут оставаться в стационарных позициях миллиарды лет: "С земли они могут выглядеть похожими на планеты вроде Венеры или Юпитера. Это относится и к яркости, и к видимому размеру". Кьюк уверена, что открытие подобных планетоидов — лишь дело времени. А пока астрономы даже не могут назвать точное количество карликовых планет в Солнечной системе и их местоположение.

"Прогулка" Тейи через нашу систему настолько сильно изменила облик планет и их орбиты, что изучение последствий космического вояжа займет у астрономов еще не один десяток лет. Хотя для этого стоило бы изначально разобраться с главным вопросом — насколько верна сама теория "залетной планеты", потому что прямых доказательств существования Тейи до сих пор не обнаружено.

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