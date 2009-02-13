Нанотехнологии продолжают изменять жизнь

С тех пор, когда доктор Эрик Декслер впервые создал концепцию молекулярных нанотехнологий, прошло тридцать лет. За прошедшее время эта отрасль науки шагнула далеко вперед. Разработки нанотехнологов успешно используют космонавты, военные, врачи и даже производители губной помады. И хотя нанотехнологии прочно вошли в нашу жизнь, мы знаем о них очень мало.

Нанотехнология — это раздел одновременно науки и инженерного дела. В ее ведении находятся манипуляции с объектами, размеры которых укладываются в диапазон от одного до 100 нанометров (нанометр составляет одну миллиардную часть метра).

Микроорганизмы тоже занимаются нанотехнологиями

Способность бактерий принимать участие в строительстве нанодеталей обнаружили и использовали американские ученые при разработке сверхпроводящих кристаллов. Теоретически такие кристаллы должны послужить основой для создания будущих оптических компьютеров. При передаче данных они будут использовать оптические сигналы вместо электрических.

Для разработки кристаллов нового поколения наноинженеры успешно использовали популяцию лабораторной жительницы бактерий E. coli.

Строительные способности были обнаружены и у бактериофагов — вирусов, поражающих бактерий. Их способность участвовать в наностроительстве была применена для создания нанопроводов в миниатюрных литий-ионных батареях.

Некоторые наноматериалы способны самовоспроизводиться

В лабораторных условиях можно заставить молекулы расти в соответствии с заданными условиями и объединяться в определенные формы, зависящие от природных особенностей молекул и среды их взаимодействия. На основе этого процесса вполне реально разработать технологию самовоспроизводящегося микрокомпьютера.

И эта не научная фантастика.

Примером "естесственного" воспроизведения наноматериалов служит пример шведских ученых. Им удалось заставить расти целый "лес" нанотрубок с широкими "листьями" на концах, которые служили в качестве солнечных батарей!

Самовоспроизводящиеся наноматериалы отличаются от материалов, выпущенных на обычном промышленном производстве в первую очередь тем, что всегда создают абсолютно точные копии. Они никогда не допустят брак в своей работе.

Наноматериалы окружают нас со всех сторон

И их гораздо больше, чем можно себе предположить.

Солнцезащитные кремы, косметика и даже одежда — вот основные нанопродукты современного производства. Большинство передовых компаний уже взяли на вооружение эти технологии.

Например, для создания нанотканей в хлопковое полотно добавляются миллиарды нанотрубок, позволяющих одежде дольше сохранять форму. Одежда из таких материалов отличается высокой влагостойкостью и не вызывает раздражений при соприкосновении с телом.

После того, как была обнаружена способность нанотканей отталкивать пыль, начались разработки по их использованию в интерьере. Такие материалы можно будет использовать как обои и ковровое покрытие, что позволит дольше сохранять чистоту в доме.

Развитие нанотехнологий вызывает массу вопросов и противоречий. С одной стороны, продукты нового поколения уже играют немаловажную роль в современном мире, охватывая огромные области человеческой деятельности — от армии до косметических средств, от медицины до индустрии развлечений.

С другой стороны, непредсказуемость дальнейшего развития отрасли вызывает опасения. Предугадать последствия использования нанотехнологий не рискнет никто, хотя футурологи регулярно дают то оптимистичные, то пессимистичные прогнозы нанобудущего.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...