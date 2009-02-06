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Автор Павел Урушев

Ученые составили восемь сценариев Армагеддона

Эврика » Гипотезы

Ничто не длится вечно. Рано или поздно, но наш мир закончит существование. Предлагаем вашему вниманию список из восьми самых вероятных прогнозов конца света, которые предполагают ученые.

Ученые составили восемь сценариев Армагеддона

Гамма-излучение

Если две близкорасположенные звезды в состоянии коллапса сольются, произойдет чудовищный выброс жесткого потока гамма-частиц. Всего десять секунд потребуется этому излучению, чтобы разрушить озоновый слой и вскипятить оксиды азота, содержащиеся в атмосфере.

Солнечная радиация нашего светила сможет беспрепятственно достигать поверхности Земли. Среди бедствий, которые принесет такой сценарий, можно назвать повсеместное распространение рака кожи, быстрое вымирание животных с маленьким объемом легких (которым просто не будет хватать кислорода в атмосфере) и бум глазных болезней — от ожогов сетчатки до катаракты.

Черная дыра

Массивная черная дыра достигнет нашего сектора Галактики и сможет оказать гравитационное влияние на Солнце. Наше светило начнет регулярно менять свое положение, что вызовет бесконечную череду изменений климата на Земле. При худшем варианте развития событий нашу планету может просто выдернуть с привычной орбиты за пределы Солнечной системы в вечную космическую зиму.

Колебания магнитного поля Земли

Направление электромагнитного поля Земли постоянно меняется с непостоянным периодом 250 тысяч лет и больше. Последний раз такое переключение произошло 780 тысяч лет назад, поэтому следующего магнитного скачка можно ожидать в любой момент.

Кроме того, магнитное поле Земли постепенно ослабевает. За последние 100 лет его мощность уменьшилась на пять процентов. Если подобная тенденция сохранится, множество живых существ потеряют способность ориентироваться в пространстве, став легкой добычей для хищников и забредая в города.

Планетарный шашлык

Даже временное исчезновение магнитного поля Земли приведет к тому, что ионные шторма, бушующие далеко за пределами нашей планеты, достигнут ее. Это будет быстрая смерть всего живого, все превратится в пепел в считанные секунды.

Вулканический потоп

Хотя сейсмическая активность в коре Земли постепенно затухает, иногда происходят резкие всплески вулканической деятельности. Массовые выброс базальта, лавы и вулканического пепла в атмосферу может привести к тому, что пылевые облака затянут небо, скрыв Солнце, и вызвав резкое понижение температуры. Бонусом к такому сценарию выступят кислотные дожди, порожденные обилием серы в атмосфере.

Саранча

Одним из самых быстро мутирующих живых существ на Земле является саранча. Способность этого насекомого к выживанию возрастает из поколения в поколение. Рано или поздно саранча будет обладать абсолютным иммунитетом ко всем пестицидам и сможет есть любые растения. Не стоит забывать и о бактериях, занимающие второе место по скорости мутации.

Нанотехнологии

Описанная Уильямом Гибсоном "серая сущность" (иначе "серое желе") представляла собой скопление бесчисленного множества самовоспроизводящихся нанороботов, предназначенных для переработки любых видов отходов. Представьте себе подобный вышедший из-под контроля клубок микроскопических машин, которые способны проникать всюду и перерабатывать любые органические и минеральные вещества.

Суперзвезда

Еще каких-то пять миллиардов лет, и наше Солнце перейдет в фазу "красного гиганта", откуда рукой подать до сверхновой. Правда мы этого не увидим — в процессе расширения наше светило начнет поглощать близлежащие планеты Солнечной системы, пока не достигнет Главного пояса астероидов.

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