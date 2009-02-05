Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Урушев

Микросхемы ремонтируют головной мозг

2:47
Эврика » Изобретения

Шотландские ученые еще на один шаг стали ближе к разрешению проблемы восстановления клеток головного мозга. Созданные ими кремниевые микросхемы могут быть использованы для ускорения и упорядочивания роста нейронов.

Микросхемы ремонтируют головной мозг

Нейроны являются основным видом клеток, формирующих нервную систему организма. Они обладают определенной эластичностью, которая ограничивает их способности в регенерации в случае механического или биохимического повреждения нервных тканей. Именно по этому ни одна из существующих современных методик не позволяет в полной мере восстанавливать нервные окончания и участки головного мозга.

К настоящему времени были разработаны технологии искусственного выращивания нейронов из протеинов и аминокислот, однако получить упорядоченный участок нервной ткани не получилось — волокна нейронов переплетались между собой произвольно.

Нейрологи из Эдинбургского университета смогли разработать микросхему, которая может быть использована как для сращивания поврежденных нейронов, так и для создания мышечных волокон. По заверениям ученых эта технология может послужить основой для новых методов в протезировании.

Общий принцип открытия выглядит так: при создании микросхемы на ее поверхность наносится предполагаемая схема участка нервной ткани, который необходимо восстановить. После этого микросхема погружается в раствор, содержащий определенную смесь из протеинов, и вдоль рисунка схемы начинают прорастать нейроны. В случае с мышечной тканью раствор создается с использованием стволовых клеток.

Предположительно, этот метод подходит для создания любого типа органических тканей. При этом кремниевый чип напоминает ткацкий станок, готовое изделие с которого имплантируется в тело.

"Это очень маленький, но важный шаг в решении долговременной задачи, над которой бьются множество ученых и медицинских специалистов, — выразил свое отношение к полученным результатам руководитель проекта профессор Алан Мюррей. — Мы научились создавать участки тканей, имеющие необходимую нам схему. Следующий шаг — заставить нейроны расти непосредственно там, где необходимо восстановить разрушения мозга".

Новая технология найдет применение не только в области протезирования. При помощи подобных нейронных конструкций на чипе исследователи смогут проводить эксперименты с новыми лекарственными препаратами и методиками без использования подопытных животных.

"Мы вторгаемся в область, где долгое время царила научная фантастика", — говорит Алан Мюррей.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
Темы руководитель
Новости
Эфирные масла василистника эффективны против кашля
Эксперты: садовые цветы анемоны используют для лечения головной боли
Для правильной работы двигателя: какое моторное масло подобрать на лето
Елена Блиновская заявила, что готова вернуть государству миллиард рублей и извиниться
Аналитик связал дополнительную плату за раздачу интернета МТС с телефона с ростом себестоимости
РСТ: отдых в Турции начал дешеветь из-за низкого спроса среди россиян
"База": на Украине уничтожен блогер и "великий дегустатор" Денис Дыркин
Lada Vesta NG: цена и характеристики новой флагманской модели
Андрея Кураева окончательно лишили священного сана - указ подписан патриархом
Lamborghini демонстрирует модели 2023 Huracan 60th Anniversary на Неделе моды
Популярное
Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ, заявил Сладков

Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.

Сладков: генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ
РВ: в зоне спецоперации на Украине военные ВС России уничтожили боевика-перебежчика из РФ
Армия России ликвидировала украинского анархиста Дмитрия Петрова
О возможных космических сражениях предупредил Гундаров
Вскрылся грандиозный обман с продажей замка Пугачёвой
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
Каша на молоке по утрам опасна для здоровья: гастроэнтеролог назвала причину
Ту-22 и Ту-95 ВКС РФ нанесли мощный удар по Украине: тревога повсюду
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Последние материалы
Россия готова поставлять Турции стройматериалы со скидкой в рамках помощи
В России начали заниматься восстановлением редких видов рыб
Эфирные масла василистника эффективны против кашля
Микросхемы ремонтируют головной мозг
Эксперты: садовые цветы анемоны используют для лечения головной боли
Рвать врага на клочья, Господа хваля?
Для правильной работы двигателя: какое моторное масло подобрать на лето
Елена Блиновская заявила, что готова вернуть государству миллиард рублей и извиниться
Аналитик связал дополнительную плату за раздачу интернета МТС с телефона с ростом себестоимости
РСТ: отдых в Турции начал дешеветь из-за низкого спроса среди россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников