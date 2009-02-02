Культурная эволюция сменит биологическую

3:36 Your browser does not support the audio element. Эврика Гипотезы

Дарвинская эра, длившаяся три миллиарда лет, подошла к концу. Эпоха видового отбора завершилась десять тысяч лет назад, когда единственный вид — Homo Sapiens — захватил на Земле доминирующую роль. Американский физик Фримен Дайсон уверен — движущей силой современной эволюции является не биология, а культура.

Дайсон и его коллеги — физики и биологи — утверждают, что грядущие пятьдесят лет развитие человечества будет находиться под влиянием биотехнологий, так же, как предыдущие полвека прошли под эгидой компьютеров. Именно преобладание тех или иных направлений научной мысли являются движущими факторами современной эволюции.

Дарвинская эволюция, в том виде, как ее представлял сам великий ученый, базируется на теории борьбы за выживание между представителями неродственных видов. Однако эта концепция не охватывает период становления бактерий (три миллиарда лет назад) и современное доминирование человека на Земле (последние десять тысяч лет).

На начальной стадии образования жизни на Земле одноклеточные организмы производили обмен генетической информацией "по горизонтали". Проведенные биологами исследования показали, что бактерия, оказавшись в колонии представителей другого вида, начинает активно заимствовать у них куски аминокислот, составляющих основу для строительства ДНК. При этом никакой конкуренции между микроорганизмами двух видов не наблюдается.

По убеждению профессора микробиологии Карла Вауса из Иллинойского университета, эволюция одноклеточных представляла собой коллективную работу по выработке оптимальных путей развития. Обмениваясь генетическим кодам, клетки расширяли свою функциональность или, наоборот, приобретали узкую специализацию. И лишь когда жизнь выросла из рамок протобактерий, между организмами началась конкурентная борьба.

Так же не укладывается в рамки Дарвинской теории и современное развитие человеческого общества. Фримен Дайсон наглядно продемонстрировал это на модели взаимоотношений "село-город". Условно обозначив технологии, базирующиеся на биологии, как "зеленые", и противопоставив их "серым" наукам — физике и химии, Дайсон изучил преобладание одних над другими в течение десяти тысяч лет человеческой цивилизации.

Оказалось, что "зеленые" технологии и их носитель — деревня — постепенно теряют свое значение, в то время как "серые" науки набирает вес. Примерно пять тысяч лет назад, опираясь на технологиях выплавки бронзы и железа, начали развивать города и становиться империи.

Это наблюдение показывает, что механизмы развития человеческой цивилизации, а следовательно и Homo Sapiens, не находят подтверждения в теории межвидовой борьбы, и должны быть описаны другим образом. Кроме того, Дайсон доказывает, что, возвращаясь к "зеленым" технологиям — биоинженерии и микробиологии, человечество приближается к новой поворотной точке своего развития — возвращению в деревню.

Дайсон называет три основных компонента, который будут способствовать этому:

использование солнечной энергии и других восполняемых источников, генное манипулирование с ДНК растений для получения новых видов и интернет, позволяющий оставаться на связи и разрушающий изоляцию деревенского общества.

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