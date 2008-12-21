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Павел Урушев

В Японии экспериментировали с синим светом

3:11
Эврика » Изобретения

То, что синий цвет способствует физическому и моральному расслаблению, известно давно. Этот факт был взят на вооружение в масштабах городов. В Японии меняли обычные фонари на улицах на голубые, и это привело к сокращению преступности и уменьшению числа самоубийств.

В Японии экспериментировали с синим светом

Первопроходцем в науке "уличной психологии" стал шотландский Глазго, где голубые фонари появились в 2000 году. Изначально, они предназначались исключительно для украшения города, но вскоре полицейское управление отрапортовало о резком снижении преступности в местах установки нового освещения.

В 2005 году опыту британских коллег последовала администрация префектуры Нара в Японии. Разместив синюю иллюминацию на нескольких улицах города, градоправители снизили количество правонарушений на 9%. За ними последовали и другие населенные пункты Японии.

Описанный психологический прием взяли на вооружение и железнодорожники страны Восходящего солнца. При помощи голубого света они будут бороться с двумя главными головными болями железнодорожного хозяйства — самоубийцами на перронах и лихими водителями на переездах.

По данным одного из крупнейших перевозчиков Японии Keihin Electric Express Railway Co, каждый день под приближающийся поезд бросается в среднем два человека. Некоторых удается спасти, но далеко не всех. Существуют даже "знаменитости", совершающие попытки суицида несколько раз в год.

Установка синих осветительных приборов полностью прекратила все попытки самоубийства на железнодорожных станциях компании. И хотя руководство компании не считает голубой свет единственной причиной такого прогресса, не забывая о роли других предохранительных средств, оно безусловно довольно результатом.

Другие японские транспортные компании не отстали от коллег, они заменяли не только освещение на станциях, но и семафоры железнодорожных переездов. С тех пор ни одной аварии или даже малейшего инцидента с автомобилями на переездах не происходило.

Дальше всех в вопросе создания спокойной обстановки на рельсах шагнула Западная Японская железнодорожная компания, которая установила вдоль всех своих трасс осветительные мачты голубого света.

Экспансия синего света продолжается по всей Японии. Уже заменено освещение нескольких скоростных автомагистралях, в парках и пешеходных зонах городов. Сделать однозначный вывод о пользе или вреде подобного начинания, тем не менее, очень сложно.

Без сомнения, синий цвет действительно расслабляет и успокаивает, но вместе с тем подобное уличное освещение воспринимается неоднозначно. Кроме того, побочным эффектом является еще одна психологическая особенность синего цвета — способность замедлять реакцию. Эксперты продолжают ломать копья в спорах, а снижение преступности и самоубийств продолжается.

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Автор Павел Урушев
Павел Урушев— редактор отдела науки интернет медиахолднга Правда.Ру
Темы психология
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