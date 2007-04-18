Генам глубоко плевать на людей

Наши гены эволюционируют вовсе не для того, чтобы сделать нас здоровыми и счастливыми. Люди — лишь временные колонии, нужные генам для размножения. Констатировав этот малоприятный факт, ученые, в частности, делают вывод, что рак — естественное следствие эволюции.

Миром правят гены

"Человек и все другие животные представляют собой машины, создаваемые генами. Подобно удачливым чикагским гангстерам, наши гены сумели выжить в мире, где царит жесточайшая конкуренция", — писал почти полвека назад выдающийся английский учёный Клинтон Ричард Докинз.

Миром правят гены — это утверждение Докинза в свое время стало сенсацией. Эволюцию он рассматривал как борьбу генов между собой за среду обитания.

Всё началось в первичном бульоне, где гены развязали кровопролитную войну. Прогрессируя, он развили специальное оборудование для борьбы с себе подобными. К настоящему моменту их самым совершенным творением стал Homo sapiens, но то ли ещё будет?

Онкология — следствие эволюции

С заявлением, которое представляет выводы Докинза в новом свете, выступил норвежский исследователь Ярле Брейвик из университета Осло. По его мнению, онкологические отклонения — естественное следствие биологической эволюции.

Наши гены эволюционировали вовсе не для того, чтобы сделать нас здоровыми и счастливыми, говорит Брейвик.

Гены пытаются оптимизировать процесс своего копирования, им "глубоко наплевать" на нас и наше желание не болеть. Именно поэтому человечество никогда не сможет побороть онкологические заболевания, уверяет он.

Брейвик проводит эксперименты, пытаясь найти связь между раком и учением Дарвина. В своём недавнем интервью для Scientific American он заявляет, что рак — фундаментальное последствие эволюции. Мы лишь временные колонии, созданные нашими генами для своего размножения, говорит он.

"Мы должны были начать воспроизводиться другим способом, чтобы избежать этого эволюционного наследия", — резюмирует профессор Ярле Брейвик.

Еще будучи студентом и работая в норвежской больнице, Брейвик обнаружил любопытное явление. Раковые клетки, которые развивались в верхней части толстой кишки, имели другие типы мутаций, чем те, что были ближе к прямой кишке. Это открытие было описано и другими исследователями. Сразу же возник вопрос — почему клетки, локализованные в верхней области кишечника, теряют некоторые типы репарации ДНК, в то время как клетки расположенные дальше, сохраняют их?

После нескольких лет работы анализа и теоретического моделирования, Брейвик продемонстрировал связь между потерей способности к репарации ДНК и вредными экологическими факторами в кишечнике. Особенно интересен тот факт, что раковые клетки теряют свои механизмы защиты от повреждения ДНК. Брейвик предложил следующую гипотезу — ремонт ДНК благоприятен для всего организма и неблагоприятен для конкретной клетки.

Клетка оказывается перед выбором — остановиться и отправиться на ремонт или продолжить свою нормальную жизнедеятельность. Решение тяжело даётся клетке. Ремонт ДНК позволяет восстановить генетическую информацию в клетке, однако он требует времени и ресурсов.

На первый взгляд, своевременный ремонт — оптимальный выход, однако он может привести к фатальным последствиям. "Представьте, что вы солдат, бегущий в атаку под перекрёстным огнём противника — любая остановка на отдых или перешнуровку смерти подобна", — говорит Брейвик.

Исследование показывает, как окружающая среда влияет на "естественный отбор генов" в нашем организме — это идентично принципу, положенному Дарвином в основу эволюционной теории.

Организм человека — вовсе не статичная система. Наши клетки постоянно эволюционируют, подвергаясь мутациям — новые генетические варианты возникают ежедневно. Большинство этих мутантных клеток уничтожаются иммунной системой, но, рано или поздно, некоторые клетки прорывают плотное оборонительное кольцо, выстроенное организмом, и становятся клетками-отступницами, формируя опухоль, пишет Sciencedaily.

Развитие рака — эволюционный процесс внутри организма, через поколения связанный с общим процессом эволюции. Жизнь начинается, когда гены наших родителей объединяются в зиготе. Эти гены способны создать функциональный организм, однако спустя несколько дней после оплодотворения они разделяются по двум различным направлениям — одни остаются в клетках, формирующих тело, другие попадают в половые клетки (яйцеклетки и сперматозоиды).

Брейвик уверен, что подобное разделение на два типа клеток (генеративные и соматические) — объясняет рак с позиции дарвинской теории.

Несмотря на глобальные успехи в лечении рака, все статистические данные показывают, что сфера действия этой болезни продолжит расширяться. Учёный не видит смысла в лечении рака, утверждая, что терапия — лишь попытка противодействовать естественному распаду тела.