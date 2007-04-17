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Правоту Эйнштейна подтвердили на орбите

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Очередная миссия НАСА, призванная экспериментально подтвердить или опровергнуть теорию относительности Эйнштейна, выдала на-гора первые результаты. Оказалось, что, по крайней мере, одно из двух ключевых утверждений великого физика верно. Новые исследования, позволят, вероятно, в скором времени модифицировать теорию. 

Правоту Эйнштейна подтвердили на орбите

На установление окончательного результата потребуется около восьми месяцев, говорят учёные, изучив данные со спутника Gravity Probe B.

Миссия по изучению постулатов теории относительности стартовала 20 апреля 2004 года. Gravity Probe B был оснащён четырьмя ультраточными гироскопами – быстро вращающимися твердыми телами (причем, ось вращения может изменять направление в пространстве).

Аппарат, запущенный на земную ось, должен был экспериментально проверить представление об искривлении пространства-времени массивным вращающимся телом, в данном случае — Землёй.

Учёные попытались понять – увлекает ли она за собой пространство, создавая своего рода вихрь?

Эксперимент был чрезвычайно прост – поместив на околоземную орбиту гироскоп с осью вращения, направленной на отдалённую звезду, как на относительно неподвижную контрольную точку, учёные попытались понять смещается ли увлечённое нашей планетой направление оси этого прибора.

Ведущий исследователь миссии профессор Френсис Эверитт из Стэндфордского университета, предоставил предварительные результаты своего эксперимента на физической конференции в Джексонсвилле (США).

Данные, полученные спутником Gravity Probe B, хоть и с небольшим (чуть более одного процента) отклонением, подтверждают геодезический эффект, предсказанный Эйнштейном. Учёные планируют вынести заключительный вердикт в декабре 2007, спустя восемь месяцев, которые необходимы для окончательного упорядочивания данных.

Ответ найден Земля искривляет пространство
Ответ найден Земля искривляет пространство

Профессор Тим Самнер, физик в Имперском колледже Лондона, в интервью Би-би-си заявил: «Появление новых данных на этом этапе вдохновляет, у специалистов есть все шансы добиться успеха. Я очень рад видеть, что первичные результаты опубликованы уже сейчас».

Учёные подтвердили правоту Альберта Эйнштейна, однако мало кто ожидал увидеть небольшие расхождения с результатами, полученными гением от физики. Тим Самнер считает, что и другие тесты смогут показать некоторые отклонения от теории относительности. Он не исключает, что в скором времени теория будет модифицирована.

В дальнейшем изучении наследия великого ученого должна помочь совместная экспедиция NASA и ESA. Проект называется LISA (Laser Interferometer Space Antenna, т.е. космическая лазерная антенна).

Приборы, которые будут запущены в космос в 2012 году, займутся поиском гравитационных волн в космосе. Проект LISA предполагает вывод на околосолнечную орбиту трех спутников, которые станут частями самого большого космического исследовательского прибора. Гравитационные волны были предсказаны в начале двадцатого века Эйнштейном.

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Куратор: Владимир Губарев
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