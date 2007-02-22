Гениальность Эйнштейна объяснили клетками мозга

Чем отличается мозг гения от мозга обычного человека? Швейцарские исследователи предлагают новый ответ на этот вопрос. Они выяснили, какой компонент помогает превратить мозг в целостную структуру. Повышенное содержание клеток определенного типа обусловило гениальность Эйнштейна.

Глиальные клетки мозга отвечают за гениальность

Учёные из университета Лозанны выявили неизвестную ранее функцию одного из типов клеток головного мозга. Глия (один из компонентов мозга) влияет на образование связей между нейронами и на функционирование мозга как целостной структуры. Эта ткань выполняют опорную, изолирующую, регенеративную и ряд других функций.

В последнее время ученые получают все больше данных, указывающих на то, что глиальные клетки играют гораздо более важную роль в мозговой деятельности. Замечено, что у организмов, стоящих выше на эволюционной лестнице, соотношение количества глиальных клеток и нейронов гораздо выше, чем у более примитивных.

Как исследовали мозг Эйнштейна

Уже сравнительно давно стало ясно, что мозг Эйнштейна обладал повышенным содержанием глиальных клеток. После смерти знаменитого физика его мозг попал в руки патологоанатома Томаса Харви. Тот пожелал пустить его на благо науки и время от времени отдавал небольшое количество образцов мозговой ткани нейробиологам.

Одной из тех, кто изучил срезы мозговой ткани Эйнштейна, была Мэриан Даймонд. Она установила, что числом и размерами нервных клеток (нейронов) головной мозг физика ничем не отличается от мозга обычного человека. Но в ассоциативной области коры, ответственной за высшие формы мыслительной деятельности, Даймонд обнаружила необычайно большое количество вспомогательных элементов нервной ткани — клеток нейроглии (глии).

В 1985 году мозг Эйнштейна исследовали в университете Беркли. Ученые обнаружили, что единственное различие между мозгом создателя теории относительности и других умерших учёных состоит в процентном соотношении нейронов и глиальных клеток.

Швейцарская исследовательская группа пришла к выводу, что глиальные клетки передают кальций окружающим их нейронам и контролируют передачу посланий по всему мозгу, пишет Guardian.

"Благодаря исследованиям, проведённым на животных, мы знаем, что у организмов, начиная от беспозвоночных и заканчивая приматами, идёт постепенное увеличения числа глиальных клеток относительно числа нейронов", — подчеркивает профессор Андреа Волтерра, чье исследование опубликовано в престижном журнале Nature Neurology.

Джон Штейн, физиолог в Оксфордском университете так прокомментировал исследование швейцарских коллег:

"Наше понимание роли глиальных ячеек в мозге изменилось очень сильно, хотя до сих пор вопросы гениальности окутаны тайной".