В формировании золотых самородков участвуют бактерии

3:00 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Бактерии, обнаруженные в австралийских рудниках, участвуют в формировании золотых самородков. Оказывается, золотоискатели имеют целые сообщества крошечных помощников — микроорганизмов, живущих в почве. Бактерии извлекают золото из различных его соединений и формируют настоящие золотые крупицы и самородки. Исследование, опубликованное в журнале Science, досконально описывает этот процесс.

Нечистое золото, смешанное с серебром и медью, которое может быть найдено в жилах горных пород, например в кварце, содержится там в таких низких концентрациях, что может остаться незамеченным. Более заметны для обычного золотоискателя высокообогащенные "вторичные зерна" или самородки, которые можно найти в золотоносных реках и почве. Учёные считают, что золотые крупицы формируются под воздействием процесса выщелачивания из породы серебра и меди. Франк Реит, исследователь Австралийского национального университета (Канберра) и его коллеги показали, что не последнюю роль в этом процессе играют почвенные микроорганизмы.

Ранее геологи наблюдали микроорганизменные сообщества на золотых крупицах, а микробиологи знали, что некоторые типы бактерий осаждают золото и другие металлы в растворах. Работа Рейта и его команды позволили объединить эти данные.

Исследователи посетили австралийские золотые рудники в провинциях Новый Южный Уэльс и Квинсленд (Австралия), которые расположены на расстоянии 3400 километров друг от друга. Генетический анализ позволил обнаружить около 30 видов бактерий на зернах золота. Бактерия Ralstonia metallidurans была отмечена в обоих участках — она никогда в не встречалась в грунте. Микроорганизм обитает только на поверхности самородков. В своих экспериментах учёные показали, что бактерия выживает в растворе токсичного хлорида золота, более того, в этих условиях она ещё и очищает золото.

Точные детали того, каким образом микробы обогащают золотые самородки, пока еще неясны. "Для этого мы должны поместить нечистое золото и бактерий в почву, — говорит Реит. — Но вот когда мы сможем найти самородки — большой вопрос. Возможно, это займёт месяцы, годы или даже десятки лет".

Многие золотопромышленники уже планируют использовать "золотоносных" бактерий для поиска новых залежей золота. А некоторые учёные предлагают эксплуатировать природную "уловку" бактерий.

"Я хочу сделать золотой самородок самостоятельно, — говорит Гордон Союсэм, геомикробиолог из университета Западного Онтарио (Канада). — Золотые самородки растут в природе, почему же я не в состоянии сделать то же самое в своей лаборатории?"

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...