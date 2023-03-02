Старшие дети в семье более успешны в учёбе

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Уже не впервые учёные пытаются понять, есть ли связь между порядком рождения детей в семье и их жизненными успехами. Недавно очередное исследование было проведено в Испании. Его авторы попытались связать порядок рождения и количество детей в пределах одной семьи с их достижениями в учёбе. О результатах сообщило издание El Mundo.

Первенцам — всё лучшее!

Преподаватель социологии Национального университета дистанционного образования Мигель Рекена и его коллеги использовали в своей работе данные Национального института статистики королевства за 1991 год, в которых анализируются сведения об испанцах, появившихся на свет между 1900 и 1965 годами.

Учёные пришли к выводу, что первенцы в семье, как правило, имеют более высокий уровень образования, чем остальные.

В среднем старший ребёнок учится на 7,2 месяца больше, чем третий по счёту. Исследователи отмечают, что первенцам "уделяется больше заботы, времени, внимания, пространства и денег, чем младшим".

Старший — наставник младшего

По мнению Рекены, это связано с тем, что с возрастом у родителей становится меньше сил и энергии. Они вкладываются в основном в старших детей, а с младшими родители проводят меньше времени, меньше читают и играют с ними в различные игры, а также уделяют меньше внимания деятельности, которая способствует развитию когнитивных навыков у ребёнка. То есть, общение ребёнка с родителями становится менее качественным, если он уже третий, четвёртый или пятый по счёту.

Если же в семье всего двое детей, говорят специалисты, то старший будет обладать лучшими навыками по сравнению с единственным ребёнком в семье. Заодно он "подтягивает" младшего. "Первый ребёнок выступает в роли наставника второго, — полагает Рекена. — У первого есть дополнительная возможность учиться, обучая своего брата или сестру".

При этом, исследователи отмечают, что данные закономерности особенно сильно проявляются в семьях с более низким уровнем дохода.

Учитывая обстоятельства

Впрочем, другие исследования показывают иные результаты. Обстоятельства могут быть различными. Например, дети в семье могут быть от разных браков.

Допустим, женщина родила первого ребёнка в браке, где не было условий для его развития. А во второй раз вышла замуж за человека, который смог эти условия создать. И тогда приоритет принадлежит детям от второго брака. Они получают лучшее образование и прочее.

Или первенец родился, когда родители были студентами, и они обращали на него мало внимания. Он мог расти с бабушкой и дедушкой, которые могли следить, чтобы он не нахватал в школе плохих оценок, но не обладали достаточной компетенцией, чтобы оценивать уровень его образования и контролировать его повышение. А к моменту рождения следующего ребёнка родители уже выучились, сделали карьеру и теперь могут заниматься развитием когнитивной сферы нового отпрыска.

Бывает также, что по какой-то причине одних детей любят больше и вкладывают в них больше, а других меньше, и соответственно, им достается гораздо меньше ресурсов. Так что, можно учитывать итоги исследования испанских специалистов, но при этом не воспринимать их как истину в последней инстанции.