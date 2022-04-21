Невидимая угроза: человечество постепенно "пластифицируется"

XXI век — время невероятных научно-промышленных прорывов, потрясающих открытий и разработки новых химических веществ. Похоже, что мир высоких технологий уже у нас в крови… В буквальном смысле.

Если точнее — в конце марта 2022 г. в крови человека впервые был обнаружен микропластик. Тревожное открытие сделали учёные Амстердамского свободного университета. При этом искусственные частицы (некоторые — размером всего 0,0007 мм) обнаружились у 77% испытуемых — пластик содержался в крови 17 из 22 доноров. Показатели у отдельных людей сильно отличались, но средняя концентрация микропластика составила 1,6 микрограмма на каждый миллилитр крови. Стоит отметить, что все анонимные участники проведённого исследования — абсолютно здоровые взрослые люди.

"Пластиковая" кровь

Что именно обнаружилось в составе крови испытуемых?

В 50% образцов нашли ПЭТ-пластик (полиэтилентерефталат) — из него обычно изготавливают бутылки для напитков.

Треть проб содержала полистирол — вещество, из которого изготавливают упаковки различных продуктов.

Встретились учёным в крови и иные "вариации" стирола, из которых изготавливают детали автомобилей и ковры.

А в четверти анализов обнаружился полиэтилен — известная всем "первооснова" пластиковых пакетов.

Интересно, что, по словам исследователей, в крови испытуемых могли присутствовать и более крупные частицы пластика — однако они попросту не попали в собранные образцы, так как не смогли протиснуться в тоненькую трубочку медицинской иглы для взятия проб.

Чтобы обеспечить чистоту эксперимента, исследователи использовали для сбора проб стальные иглы шприцов и стеклянные трубки — так что пластик точно не мог проникнуть в образцы из внешней среды.

К сожалению, пока учёные не установили, какое именно воздействие пластиковые частицы в крови могут оказать на здоровье человека. Однако в ходе лабораторных исследований уже доказано, что микропластик наносит вред человеческим клеткам, вызывая их воспаление и повреждение. Так как инородные частицы были обнаружены в крови, циркулирующей по всему организму, учёные отметили, что микропластик может с лёгкостью добраться по сосудам и капиллярам до любого органа человека и, оседая в нём, нарушить его деятельность.

Насколько серьёзными могут быть нарушения? Пожалуй, установленная зависимость между миллионами ранних смертей и заражением организма микропластиком из воздуха служит исчерпывающим ответом на этот вопрос. И показывает, что этой проблемой необходимо срочно заняться.

Задача с множеством неизвестных

Учёные действительно намереваются продолжить исследования. В их планах — выяснить, какие ещё виды частиц микропластика можно обнаружить в крови человека XXI века, установить уровень содержания в крови микропластика, который может привести к заболеваниям — и узнать, к каким именно. Перед специалистами поставлена масштабная задача — разобраться, какие именно "неполадки" влечёт за собой краткосрочное и долгосрочное заражение человеческого организма микропластиком: может ли оно вызвать изменение клеток или развитие раковых опухолей? Может ли пластик через кровь попасть в человеческий мозг?

Чтобы ответить на эти вопросы, специалистам, в частности, потребуется выяснить, циркулирует ли микропластик в плазме крови свободно или же его поглощают лейкоциты (белые кровяные тельца, "защитники" нашего организма). От этого зависит, как перемещаются частицы пластиковых полимеров в организме и, как следствие, на какие органы и системы органов мелкий "мусор" способен воздействовать сильнее всего.

Безусловно, результаты исследования, проведённого среди 22 человек, сложно перенести на жителей целой страны — и, тем более, на всё человечество. Учёным потребуется больше исследований с большим количеством испытуемых из разных социальных и этнических групп, чтобы окончательно понять опасность микропластика для человека и возможности его выведения организмом. Однако эксперимент показал актуальность и необходимость дальнейшего рассмотрения данной проблемы.

Особенно тревожит учёных и то, что маленькие дети в целом оказываются более подверженными пластиковому "заражению". Так, предшествующая работа этих же специалистов показала, что дети, которых кормят из пластиковых бутылочек, проглатывают миллионы частиц микропластика в день.

Тем временем исследования уже показали, что микропластик в крови "цепляется" за внешние мембраны переносящих кислород клеток — эритроцитов и ограничивает их способность транспортировать кислород. А нехватка кислорода для работы жизненно важных органов может иметь крайне негативные последствия.

Частицы пластика были обнаружены и в плацентах беременных женщин. При этом эксперименты показали, что у беременных подопытных крыс микропластик быстро попадает внутрь организма через лёгкие и затем проникает в жизненно важные органы плода — например, в сердце и мозг. Остаётся только догадываться, какой эффект может оказать содержание инородных веществ в только начавшем формироваться эмбрионе живого существа!

Невидимая угроза

Откуда мы получаем свою дозу вредоносных частиц? Кроме уже упомянутого воздуха, люди потребляют микропластик с водой и пищей. Свою лепту в отравление организма вносят, как это ни парадоксально, защитные пластиковые маски, которые стали популярными из-за пандемии коронавируса. Из неочевидных источников микропластика в нашей жизни специалисты отмечают некоторые виды зубной пасты, блески для губ (плюс одна фобия в копилку представительниц прекрасного пола) и даже чернила для татуировок.

Таким образом, отгородиться от неприятной "пластиковой пыли", которая так и норовит забиться в самые укромные уголки нашего организма, будет не так-то просто. И наши надежды на то, что проникающий в организм пластик полностью фильтруется нашими лёгкими и кишечником, окончательно разрушило амстердамское исследование.

Микропластик проник во все сферы нашей жизни. Его частицы уже были обнаружены практически во всех уголках Земли — от вод Байкала до вершины Эвереста. Согласно прогнозам, к 2040 г. пластиковых отходов, сбрасываемых в океан, станет вдвое больше. В довершение ко всему, микропластик добрался и до нашей крови. И, похоже, теперь вопрос пластикового загрязнения наконец-то заинтересует не только экологов — потому что, как оказалось, токсичному воздействию подвержены не только малоинтересные обывателям растения или животные — но в равной степени и мы с вами.

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