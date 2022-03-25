Учёные из Голландии впервые обнаружили микропластик в крови человека

В крови человека впервые было обнаружено загрязнение микропластиком. Крошечные частицы учёные нашли почти у 80% протестированных людей. Открытие показало, что частицы могут перемещаться по телу и оседать в органах. Об этом сообщает The Gardian.

Профессор Дик Ветхаак, экотоксиколог из Амстердамского свободного университета в Нидерландах назвал исследование революционным и заявил, что дальнейшие работы в этом направлении уже ведутся рядом групп. Предстоит увеличить размеры выборки, количество оцениваемых полимеров и так далее.

Пока влияние частиц микропластика в крови на здоровье человека неизвестно. Однако учёных беспокоит то, что микропластик наносит ущерб человеческим клеткам в лаборатории, а частицы загрязнения воздуха, как известно, попадают в организм и становятся причинами миллионов ранних смертей в год.

Крошечные частицы пластика могут попасть с пищей и водой, также люди их вдыхают, и они были обнаружены в фекалиях младенцев и взрослых.

Ученые проанализировали образцы крови 22 анонимных доноров, все из которых были здоровыми взрослыми, и обнаружили частицы пластика у 17. Половина образцов содержала ПЭТ-пластик, который обычно используется в бутылках для напитков, а треть содержала полистирол, используемый для упаковки продуктов питания и других продуктов. Четверть образцов крови содержала полиэтилен, из которого изготавливают пластиковые пакеты.