Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами!

Основатель компании SpaceX, миллиардер Илон Маск, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, продолжает мечтать о пилотируемых полётах на Марс и колонизации Красной планеты. Но если когда-нибудь это произойдёт, будущим "марсианам" придётся решать множество проблем. Одна из них — необходимость изменить привычный режим питания.

Пройти через Великий фильтр

Маск надеется, что его планы осуществятся очень скоро. К 2024 году на Марс будет отправлен беспилотный звездолёт с грузовыми и автономными транспортными средствами, а к 2026 году туда полетит первый экипаж, состоящий из людей, обещает предприниматель. В долгосрочных перспективах Маска — к 2050 году возвести на соседней планете автономное поселение, которое не будет зависеть от земных ресурсов.

"Если мы сможем сделать жизнь на Марсе самоподдерживающейся, мы пройдём один из величайших фильтров, — написал Маск в своём Twitter*. — Затем мы станем межзвёздной цивилизацией".

Великий фильтр — это одно из предложенных решений парадокса Ферми, касающееся существования разумной жизни во Вселенной. Согласно данной концепции, для того, чтобы быть обнаруженной другими разумными видами, любая цивилизация должна пройти через несколько этапов своего развития, от формирования до разработки прогрессивных технологий, которые помогут колонизировать другие планеты.

Веганы под куполами

Земля пока стоит лишь на пороге процесса колонизации, и первой ступенькой на этом этапе должен стать Марс, считает Илон Маск. Чтобы человечество смогло выжить на этой планете, которая, по правде говоря, не слишком-то приспособлена для проживания людей, на её поверхности будет построено множество соединённых друг с другом куполов, внутри которых и обоснуются колонисты. Им самим придётся производить продукты питания, для чего будут обустроены фермы, где колонисты смогут выращивать овощи, фрукты и разные полезные растения. Но вот с животноводством всё гораздо сложнее ещё и потому, что будут ограничены кислородные запасы.

Прежде всего, понадобится около 5000 рейсов на Starship, каждый из которых доставит туда около 200 тонн груза, чтобы можно было заниматься каким-то производством, говорит Джон К. Стрикленд из Национального космического общества, исследующий проблему колонизации Марса "по-масковски" в своём эссе для Space Review.

Стрикленд приходит к выводу, что оптимальное число марсианских колонистов составит 5000 человек. Но, чтобы избежать перегрузок "куполов жизни", они должны придерживаться веганской диеты — потреблять только растительную и по возможности сырую пищу. Платформ для производства такой пищи площадью около миллиона квадратных футов, расположенных на четырёх ярусах, должно быть достаточно для прокорма будущих обитателей планеты.

"Количество конструкций для поддержания давления в этой области, освещения и правильной температуры будет исчисляться многими тысячами тонн, поэтому производство конструкционных металлов и пластмасс из местных марсианских материалов потребуется довольно быстро по мере роста базы и поселения", — считает Стрикленд.

Где взять энергию?

По подсчётам эксперта, чтобы поддержать жизнеобеспечение 5000 "марсиан", потребуется электроэнергия мощностью около 500 мегаватт. Это довольно много: на Земле электростанция с такой мощностью могла бы обеспечить электричеством как минимум 50 000 домов. Но при этом речь бы не шла о промышленности и производстве продуктов питания, что должно входить в задачи марсианских заводов. И не стоит забывать, что придётся производить и топливо, в том числе для транспорта, который будет курсировать между Марсом и Землей.

"Энергия должна исходить от деления, синтеза или космических солнечных батарей, поскольку на Марсе нет ископаемого топлива, а возведение огромных наземных солнечных батарей на Марсе с его более слабым солнечным светом будет очень трудным", — резюмирует Стрикленд.

Проблему частично мог бы решить поиск геологами полезных ископаемых, которые можно было бы использовать и как топливные ресурсы, и как строительные материалы, полагает Стрикленд. Он считает, что все эти проекты могли бы осуществиться при сотрудничестве корпораций НАСА и SpaceX.

По мере того как будет расти количество населения Красной планеты, Марс будет иметь всё большее значение для человечества, убежден Стрикленд. По его словам, потомкам первых колонистов уже не придётся носить кислородные маски при выходе на улицу, и со временем Марс станет настоящим вторым домом для землян.

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