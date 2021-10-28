Натан Эйсмонт: "Колонизация Марса - нереалистичный проект Маска"

Амбициозные планы на будущее озвучил основатель SpaceX Илон Маск. Объявив себя скромно "императором Марса", он заявил о намерении заселить Марс, по сути, сделать из Красной планеты колонию Земли. Ради достижения такой цели он готов распродать все имущество, поскольку колонизация планеты обойдется недешево.

"Мой план — использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума", — заявил он в Twitter.

Первый город на Марсе, по расчетам Маска, появится уже к 2050 году, на что будет потрачено от 100 млн до 10 трлн. долларов.

Сомнительная затея или гениальный план

Однако ученое сообщество намерения Маска пока считает сомнительной затеей. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт пояснил в интервью Pravda.Ru, что пока сложно даже подсчитать финансовые затраты. Не говоря уже о самой колонизации, даже организация обычной экспедиции будет стоить безумно дорого.

"Сама идея, мечта, конечно, полезна. И то, что Маск делает такие заявления, тоже, наверное, важно. Потому что без мечты трудно двигаться вперед. На сегодняшний день даже простая экспедиция с возвращением выглядит не совсем реалистично по многим параметрам. Хотя если говорить о технической возможности, то она существует. Но как быть с радиацией — пока никто не знает. Поэтому и Маск сейчас как-то об этом молчит. И остальные на передний план не выдвигают эту проблему. Почему все-таки можно ее замалчивать? Потому что можно надеяться в каком-то смысле на авось. Есть галактическая радиация, которая непредсказуема, и что с этим делать — непонятно. Есть предложения на время таких вспышек прятаться. Но это на уровне разговоров, а не серьезных проработок", — пояснил эксперт.

Покорит ли Россия Марс

Пока, увы, у России нет подобных амбициозных проектов по заселению Марса, но есть вполне реальные проекты по изучению Красной планеты. Например, в следующем году будет запущен аппарат "Марс". Сейчас на орбите планеты летает "ЭкзоМарс" — аппарат, который разработан и изготовлен Европейским космическим агентством. Но запущен он был с помощью российской ракеты-носителя "Протон-М". И примерно половина научной аппаратуры — тоже российская. И в следующем году уже будет полет к Марсу с посадкой.

Как отмечает Натан Эйсмонт, в грядущих экспедициях должен быть сделан серьезный шаг — будет предпринята попытка узнать, была ли жизнь на Марсе. Все экспедиции в основном направлены на то, чтобы получить ответ на этот вопрос.

"Довольно амбициозным выглядит американский подход. Аппарат Perseverance проводит исследование, в частности, занимается сбором образцов на берегу озера. Образцы — это древний ракушечник, который образовался у этого древнего водоема. Аппарат соберет все это в капсулы, а потом туда полетит аппарат, который заберет эти капсулы и доставит на Землю для детального изучения. Почему это интересно? Потому что если вдруг окажется, что там жизнь когда-то была, то появится надежда сейчас ее восстановить. И среди идей Маска, конечно, такие замыслы тоже присутствуют", — подчеркнул Натан Эйсмонт.

Конечно же, очень важно, несмотря на фантастичность проекта по колонизации Марса, что Маск поддерживает интерес к этой затее. Ведь если нет интереса, то проект немедленно прекратит свое движение. Ведь людей, которые смогут профинансировать полет, необходимо вдохновить на такие траты. Конечно же, Маск готов потратить все свои капиталы на реализацию задуманного, но этого все равно не хватит, а вот энтузиазма у Маска предостаточно, и этим он сможет подкупить потенциальных спонсоров.

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