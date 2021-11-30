EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Первая в истории пандемия пришла из Китая

Эврика » Гипотезы

Первая из трёх наиболее известных пандемий — Юстинианова чума (527-565), которая продолжалась без малого полвека, поголовно уничтожая жителей Средиземноморья, особенно угрожала жизнеспособности Восточной Римской империи. В 2013 году появились сведения, что возбудителем смертельного заболевания явилась чумная палочка, что и у бубонной чумы. А уже в 2017 году филогенетический анализ подтвердил, что возбудитель был занесён из Китая.

Бубонная чума
Бубонная чума

Уроки первых пандемий в истории человечества

На рубеже 2019-2020 годов некоторые зарубежные исследователи утверждали, что историки сильно преувеличили вред от этой чумы и описали её как "несущественную пандемию". Впоследствии СМИ, незадолго до распространения COVID-19, высказали предположения двух учёных, которые утверждали, что Юстинианова чума "мало чем отличалась от наших вспышек гриппа".

Разница с коронавирусом разительная. От чумы умирали все подряд. Прививок и масок не было. Впрочем, они помогали, как мёртвому припарки.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Past & Present — "Прошлое и настоящее", кембриджский историк Питер Саррис (Peter Sarris) констатирует, что в этих исследованиях игнорировали или преуменьшали значение новых генетических открытий, предлагали вводящий в заблуждение статистический анализ и искажали доказательства, взятые из античных источников.

Как действительный член научного общества Тринити-колледжа, Саррис довольно критически относится к тому, что отдельные исследователи, используя поисковые системы, подсчитали, что лишь небольшой процент античных авторов обсуждал тогдашнюю чуму и на этом основании безапелляционно утверждали, что в то время данная болезнь считалась незначительной.

"Непосредственное наблюдение за чумой заставило историка Прокопия Кесарийского бросить своё обширное повествование о войне и написать душераздирающий отчёт о посетившей Константинополь чуме, которая наложила глубокий отпечаток на все последующие поколения византийцев. Это гораздо более показательно, чем количество написанных им слов о чуме", — полагает Саррис.

Действительно, в 541 г. (принято считать временем начала эпидемии чумы) Юстиниан упразднил консулат в Константинополе и прекратил дорогостоящие консульские игры, на которые ежегодно уходило большое количество казённого золота. Однако остается под вопросом, насколько это было связано с появлением первых заболевших.

А вот закон 544 г. интересен уже тем, что император в попытке установить контроль над ценами и заработной платой, поскольку трудящиеся попытались воспользоваться нехваткой рабочей силы, ссылаясь на чуму, заявил, что "Божье наказание" должно превратить рабочих в "лучших из людей", хотя вместо этого "они обратились к жадности".

Бубонная чума, как полагает не один Саррис, усугубила финансовые и административные трудности Восточной Римской империи, что также нашло отражение в облегчении веса монет.

Мечеть Айя София в Стамбуле
Мечеть Айя София в Стамбуле

По словам Сарриса: "Значение пандемии в истории человечества никогда не следует оценивать на основании того, приводит ли она к "краху" соответствующих обществ. Точно так же стойкость государства Восточной Римской империи перед лицом чумы не означает, что проблема, вызванная чумой, не была реальной. Нам есть поучиться тому, как наши предки реагировали на эпидемии и как они влияли на социальные структуры, распределение богатства и образ мышления", — размышляет историк.

Бубонная чума в Западной Европе

До миллениума определение Юстиниановой чумы как "бубонной" полностью основывалось на древних хрониках, в которых описывалось появление бубонов или опухолей в паху или подмышках. Прогресс в области геномики позволил обнаружить следы древней ДНК Yersinia pestis в раннесредневековых останках, найденных в Германии, Испании, Франции и Англии.

Большинство историков признают, что смертельный штамм бубонной чумы, от которого произошла Юстинианова чума, а затем и "Чёрная смерть", возник в Средней Азии в бронзовом веке.

По мнению Сарриса, появлению как Юстиниановой чумы, так и "Чёрной смерти" предшествовала экспансия кочевников: в IV и V веках гуннов, а в XIII — монгольских племён всё с той же территории Китая.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ученый сравнил COVID-19 с ЧУМОЙ
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы covid-19 китай европа пандемия
Новости
Лукашенко: причиной миграционного кризиса стал отказ ЕС строить лагеря
Вирусолог объяснила, как паразиты помогают победить COVID‑19
Власти Швеции объяснили, почему они не хотят вступать в НАТО
Лукашенко постарается решить ситуацию с мигрантами до конца года
Бывшего схиигумена Сергия посадили на 3,5 года
Джонсон: Великобританию ждёт большая вспышка коронавируса
Путин назвал рост военного потенциала Китая естественным процессом
Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"
Грузовик наехал на остановку в Рязани, есть погибшие
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Последние материалы
Грузовик наехал на остановку в Рязани, есть погибшие
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Первая в истории пандемия пришла из Китая
Лукашенко заявил о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии
В НАТО заявили, что не станут воевать ради Украины
В Сеть попали кадры с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым
Убрать зубной налёт помогут яблоки, морковь и кукуруза
Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич
В Екатеринбурге после ДТП в машине заживо сгорел мужчина
Путин заявил о продовольственной инфляции в РФ "под 10%"
Популярное
Общество
Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома

Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская провела небольшую экскурсию по дому для своих подписчиков в Instagram.

Наталья Поклонская в ночнушке показала интерьер своего дома
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Шоу-бизнес
Градский незадолго до смерти озвучил своё желание
Политика. Новости и аналитика
Трамп: США и РФ не наладили диалог из-за "клеветнической кампании"
Шоу-бизнес
Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина
Василий Амирджанов Сенатор Пушков снова разглядел угрозу "американизации" Василий Амирджанов Любовь Степушова Додик приехал к Путину говорить о суверенитете Республики Сербской Любовь Степушова Александр Артамонов Украинский уран для Франции: экономика обороны Александр Артамонов
Происшествия
Трое школьников погибли при столкновении поезда с машиной на Алтае
Шоу-бизнес
Туктамышева эффектно скинула с себя одежду на льду
Мясников подсчитал, сколько людей заразятся "омикроном" в РФ
Здоровье
Мясников подсчитал, сколько людей заразятся "омикроном" в РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников