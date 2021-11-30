Китайцы опасаются ещё более серьёзной атаки со стороны вирусов

Ситуация с распространением коронавируса в мире вызывает серьёзное беспокойство китайских властей. Об этом сообщил премьер госсовета КНР Ли Кэцян в беседе с Михаилом Мишустиным, которая состоялась по видеосвязи. Об этом пишут РИА Новости.

"Ситуация с пандемией не вызывает у нас оптимизма. Появляются новые штаммы, очень трудно предположить, какая будет ещё более серьёзная атака со стороны вируса", — отметил китайский премьер-министр.

Он напомнил о тяжёлом восстановлении мировой экономики на фоне пандемии, её дестабилизации в мировом масштабе.

На мнение Ли Кэцяна повлияла полученная ранее информация от учёных о том, что новый штамм "омикрон" отличается ещё большей скоростью распространения, чем его предшественники, особенной устойчивостью к негативным факторам и способностью преодолевать иммунную защиту организма, которая уже успела сформироваться к другим видам коронавируса.

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