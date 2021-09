Древние римляне предпочитали рыбу, а римлянки — мясо, выяснили учёные

Благодаря оставленным самими римлянами сведениям историки неплохо осведомлены, чем и как питались в Древнем Риме. Благодаря новейшим технологиям пришлось внести кое-какие коррективы, особенно касательно отличий рациона мужчин от того, что ели женщины.

Пищевые пристрастия изменялись в течение всего периода существования Рима. Пища бедняков отличалась от вкусовых пристрастий состоятельных граждан. Однако о разнице в питании между мужчинами и женщинами известно меньше.

Республиканский Рим

Во времена Республики (509 до н. э. — 27 до н. э.), как свидетельствовали

Катон,

Луцилий,

Плавт,

продукты, которые подавали на стол, были простыми. В одной из комедий Плавта повар перечисляет следующие продукты:

капуста,

свёкла,

чеснок,

лебеда,

кориандр,

горчица,

щавель,

укроп.

Стол бедняка не сильно отличался от скромного стола зажиточного человека, которому все эти продукты поливали соком сильфия. И лишь по праздникам подавали любимое лакомство древней Италии — свинину:

ветчину,

вымя,

вырезку,

копченую лопатку.

"От дыхания наших дедов и прадедов разило чесноком и луком, — писал энциклопедически образованный учёный Варрон, — но их дух был духом мужества и силы".

Последний век республики уже отмечен как лишённый прежней простоты.

По выражению Варрона, "роскошество дошло до того, что в стенах Рима, можно сказать, только и знают, что пировать изо дня в день".

В одной из своих сатир Варрон перечисляет заморских рыб и птиц, которых потребляют гурманы:

дичь из Фригии,

дичь с острова Мелос,

осетры с острова Родос,

тарентские устрицы,

халкедонские тунцы.

Императорский Рим

Персонажу пятой ювеналовой сатиры наряду с отменным хлебом из лучшего сорта муки подали омара "за забором из спаржи, откуда он выставляет свой хвост, дразня приглашённых", пойманная близ Корсики или Тавромения краснобородка, мурена из Сицилийского пролива, гусиная печень, "откормленная курица величиной с гуся" и дикий кабан.

В то же самое время приглашённые давились заплесневелыми кусками чёрствого хлеба, поливая капусту маслом, которое годилось только для светильников, полуобглоданного зайца и яблоки в чёрных пятнах, которые бросают погрызть учёной обезьяне.

Вместе с гастрономами, которые, взявши в рот устрицу, моментально могли определить, откуда она родом: "под Цирцеями, у Лукринских скал или в водах Рутупии" и выработали целый свод правил, как что есть: целиком только жаворонков, а у дичи и откормленной птицы исключительно гузку.

Помпеи

Произошедшее в 79 году нашей эры извержение вулкана Везувий предоставило уникальную возможность изучить содержимое желудков подданных императора Тита.

Римляне на рыбной диете, римлянки — на мясной

По сообщению Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS, The American Association for the Advancement of Science), анализ останков 17 взрослых жителей (11 мужчин и 6 женщин) города Геркуланум показал, что женщины употребляли больше мяса, яиц и молочных продуктов, а мужчины отдавали предпочтение рыбе и злакам.

Различный тип питания мужчин и женщин предположительно мог быть связан с

разным родом деятельности,

культурными запретами

или ограничениями, продиктованными неравномерным распределением власти.

Исследованные человеческие останки представляют собой редкий археологический "моментальный снимок" жителей античного полиса, базирующийся не на изучении кладбищ для привилегированных представителей высших классов, которые дают лишь ограниченную информацию.

Нынешние исследования, которые отличались меньшей погрешностью в измерениях, чем предыдущие, констатировали тот факт, что мужчины получали из морепродуктов в 1,6 раза больше пищевого белка по сравнению с женщинами.

И ещё один любопытный штрих. Учёные подсчитали, что население Геркуланума в I веке от Рождества Христова потребляло значительно больше протеина из морских продуктов, чем население Средиземноморского региона в середине и конце 20-го столетия.

