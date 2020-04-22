Зачем нам все лгут про COVID-2019

Люди любят поспорить. Они частенько разделяются на политические партии: гвельфов и гибеллинов, западников и славянофилов, большевиков и меньшевиков. Делятся на противоборствующие группировки поклонников оперы (Лемешев и Козловский) или фанатов попсы ("Иванушки International" и "НА-НА"), а также футбольных болельщиков ("Реал" и "Барселона", ЦСКА и "Спартак"). Нынешнее время Короны диктует свои законы, и современными кумирами становятся ученые, точнее — вирусологи.

Холивар в среде ученых

Под хештегами #teamdrosten или #teamstreeck пользователи интернета в немецкоязычном пространстве активно и порой остроумно обсуждают дуэль между 48-летним профессором берлинской клиники Charité Кристианом Дростене (Christian Drosten) и 42-летним главным вирусологом Боннского университета Хендриком Штрееком (Hendrik Streeck). Безусловно, соперничество двух ученых время от времени попадает на страницы прессы, выплескивается в словесные перепалки на радио и телевидении, но ничто уже не может поколебать мнение бундесбюргера, которое находит прямое выражение в Сети.

Самый значимый вклад Штреека состоит в том, что "живой" коронавирус долго не живет на различных бытовых предметах:

дверных ручках,

перилах,

смартфонах.

Губительное воздействие наступает лишь после продолжительного и тесного общения с уже инфицированным человеком. Результаты прежде проведенных исследований не могли быть точными, поскольку лабораторные условия существенно отличаются от реальной жизни. Дождик, ветер и прочие погодные сюрпризы вносят существенные коррективы в научные изыскания, проводимые в "комнатных" условиях.

Успеху у публики способствуют не столько достижения на ниве скучной науки, сколько возможность подать себя публике: почаще пиариться, прослыв неким "экспертом"; мелькать в различных ток-шоу. Необходимо стать узнаваемым! Чаще всего мы не знаем своего участкового, но многие слышали про Анискина. Доктора в близлежащей поликлинике — все на одно лицо, зато теледокторов знают даже поименно.

Не верь всему, что пишут

9 апреля 2020 года заведующий кафедрой вирусологии университетской клиники Бонна Хендрик Штреек представил промежуточные результаты исследований коронавируса в районном центре земли Северный Рейн-Вестфалия Хайнсберг (Heinsberg), который явился эпицентром распространения заразы в Германии и при этом с наибольшим числом пострадавших от эпидемии. Согласно информации на домашней страничке Хайнсберга, здесь 6 апреля 2020 года было зарегистрировано 1 474 инфицированных.

Анализ 500 человек позволил сделать вывод, что у 15% из них были антитела к новому коронавирусу. На пресс-конференции в Дюссельдорфе Штреек заявил, что на основании полученных результатов при обеспечении гигиенических мер можно ослабить карантин и прочие ограничения общественной жизни в Германии.

Вскоре после этого эксперты, включая вирусолога Кристиана Дростена, подвергли критике значимость представленных результатов, а также политические рекомендации, полученные в ходе исследования. По их представлению, сомнения вызывала информация о методологии и составе выборки. Научное сообщество потребовало дополнительных сведений.

Они не замедлили появиться как раз в политической сфере. Правительство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия поддерживает данный исследовательский проект примерно на сумму 65 000 евро, а премьер-министр земли Армин Лашет (Armin Laschet) давно настаивал на смягчении карантина.

Исследования по договорам, которые использовались для выяснения эпидемиологической ситуации в округе Хайнсберг, ничем не отличаются от распространенных в университетской среде и являющихся неотъемлемой частью научной работы услуг. Несмотря на свободу соглашения в рамках существующих законов и предписаний, всегда возникают проблемы, когда клиенты хотят получить право на конфиденциальность, что может противоречить свободе науки.

Подавляющее большинство журналистов, пишущих на темы науки, в частности, о коронавирусе, не имеют никакого понятия о вирусологии. Другая сторона медали заключается в том, что рассчитанные на невзыскательный массовый вкус телепередачи искусственно пытаются создать соперничество среди исследователей.

Для карьеры ученого, по мнению Кристиана Дростена, "вредно быть слишком публичным", когда речь идет об "упрощенном понимании сути вещей".

Все пишущие о пандемии COVID-2019 у нас, как и наши коллеги за рубежом, прекрасно понимают, что мы не сможем отделить результаты действительно достойных научных исследований от лживой, а чаще всего сенсационной информации.