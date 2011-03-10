Гамлета лишили титула принца Датского

Эксперт по древнескандинавским языкам из Шотландского университета на основании изучения этимологии имени Гамлет пришла к выводу, что прототипом принца Датского был ирландец. Мучительные раздумья героя трагедии Шекспира обусловлены его не нордическим, а кельтским "происхождением". Бурные поступки также зависят от имени, которое могло означать "морской водоворот".

Результаты исследования Лайзы Коллинсон (Lisa Collinson) из Абердинского университета, опубликованные на сайте научного журнала Review of English Studies, почти сразу же были перепечатаны британскими СМИ.

Имя Гамлет не могло быть датским

Эксперт по древнескандинавским языкам — Norrønt — пишет, что имя Гамлет (Hamlet) непосредственно связано не с древнескандинавским, а скорее, с гэльским языком. В частности, в своем исследовании Коллинсон утверждает, что имя героя шекспировской трагедии связано со словом "водоворот" и относится к гораздо более раннему времени, чем это описывается у английского драматурга.

Шекспироведы возводили происхождение имени Гамлет к принцу Амлету (Amlethus). Тот упоминался в Gesta Danorum ("Деяниях данов"), написанных Саксоном Грамматиком в XII веке. Под данами принято числить предков нынешних скандинавов (датчан, шведов, норвежцев), северных немцев, а также части англичан. В написанном на латыни сочинении, которое заказал епископ Лунда (сегодня шведский Абсалон), есть рассказ о принце, обойденном дядей в борьбе за престол. Принц прикинулся дурачком и, когда всех убедил в своем сумасшествии, подкараулил момент, убил дядю с женой (своей родной мамашей) и стал царствовать.

Историки и литературоведы долгое время полагали, что это имя также связано с именем Amlođi (Amlothi), которого называют Снежным Медведем (Snow Bear), исландским поэтом XI столетия.

Однако специалист по древнескандинавским языкам предположила: прежде чем это имя появилось в древнеисландской традиции, оно бытовало в средневековом гэльском языке. Подобные версии уже высказывались и ранее. Их обосновывали тем, что в одном небольшом стихотворении, найденном в ирландских летописях, упоминается странное имя Amlaide. Странное, если не сказать больше, как говорила героиня Ноны Мордюковой в "Бриллиантовой руке". Как ни пытались ученые уловить связь этого имени с именем Amlođi, но откуда произошло Amlaide, так и не смогли установить.

Гамлет родом из кельтских саг

Аргументация Коллинсон отличается от ее предшественников тем, что исследовательница предлагает обратиться к загадочному мифу "Разрушение Дома Да Дерга", который был записан в XI столетии на основе древних кельтских саг VIII-IX веков. В этом произведении упоминаются Млити, Маэл и Адмлити — "три шута короля Ирландии". О них говорится буквально следующее:

"Случись всем ирландцам собраться однажды, глядя на этих шутов, не сдержался б никто и стал бы смеяться, даже если б лежали подле тела отца и матери".

Коллинсон решила, что гэльское имя Адмлити — ключ к тайне имени Гамлета.

"Как только я увидела Admlithi, — призналась исследовательница, — я тут же подумала о Гамлете".

Но ей потребовалось несколько лет труда и поддержка коллег, чтобы обосновать свой вывод при помощи сугубо научных методов. По мнению Коллинсон, имя Адмлити было придумано гэльскими бардами-сказителями и позднее пришло в Скандинавию, вероятно, через Оркнейские острова.

Слова Amlethus и Amlothi связаны с гэльским шутом по имени Admlithi, что, по всей видимости, могло обозначать водоворот — grinding sea. Одним из кандидатов может быть водоворот Coire Brecáin, который в одном ирландском глоссарии XII века сравнивается с мельницей. На его роль может претендовать либо водоворот в окрестностях острова Ратлин в Ирландском море, либо водоворот Корриврекан у Гебридских островов.

"Имя Amlothi не может быть скандинавским по своему происхождению, — убеждена Лайза Коллинсон. — Нет ни одного верного способа объяснить связь этой формы с другими скандинавскими словами, хотя некоторых ученых раньше это и не остановило. А имя Admlithi вполне могло использоваться моряками, которые завезли это слово в Скандинавию. Снежный Медведь, скорее всего, и сам был моряком".

Исследовательница устанавливает также связь между оригинальным значением имени Гамлет и описанием монаршей власти, которую дает Розенкранц:

"The cess (cease) of majesty dies not alone; but like a gulf doth draw what's near it with it". ("Кончина короля не одинока, но, как водоворот, она уносит все близстоящее". — Пер. Б. Пастернака).

Возможно, заключает Лайза Коллинсон, Шекспир знал исконное значение имени "датского принца", и Гамлет представлялся ему эдаким водоворотом или все засасывающей воронкой:

"Теперь я даже могу себе представить, как надо бы его играть! Надеюсь, что кто-то когда-то так и сделает".

Лет пять тому назад на русский язык была переведена удивительная книга Грэма Хэнкока "Следы богов". Приведем из нее одну-единственную цитату, столь совпадающую с новейшим исследованием Лайзы Коллинсон об имени Гамлета:

"Если разобраться, то за героем Шекспира, "которого поэт сделал одним из нас, первым несчастным интеллектуалом", тянется легендарное прошлое, а его черты были уже предопределены, запрограммированы уходящим в старину мифом. Во всех своих инкарнациях Гамлет странным образом остается самим собой. Его прототип Амлоди (иногда Амлет), как его имя звучало в исландской легенде, "демонстрирует те же черты: грусть и высокий интеллект. Он тоже сын, посвятивший себя мщению за отца, глашатай туманных, но неотвратимых истин, орудие Судьбы, которое должно сойти со сцены, выполнив свою миссию…"

Сам Хэнкок, в свою очередь, ссылается на исследование "Мельница Гамлета", изданное в 1969 году. Авторы — американский историк науки и философ итальянского происхождения Джорджо Диас де Сантильяна (Giorgio de Santillana) и профессор Института истории естественных наук из Франкфурта-на-Майне Герта фон Дехенд (Hertha von Dechend). Кажется, этот труд до сих пор не переведен на русский язык.