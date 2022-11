Эксперт по древнескандинавским языкам из Шотландского университета на основании изучения этимологии имени Гамлет пришла к выводу, что прототипом принца Датского был ирландец. Мучительные раздумья героя трагедии Шекспира обусловлены его не нордическим, а кельтским "происхождением". Бурные поступки также зависят от имени, которое могло означать "морской водоворот".

Результаты исследования Лайзы Коллинсон (Lisa Collinson) из Абердинского университета, опубликованные на сайте научного журнала Review of English Studies, почти сразу же были перепечатаны британскими СМИ.

Эксперт по древнескандинавским языкам — Norrønt — пишет, что имя Гамлет (Hamlet) непосредственно связано не с древнескандинавским, а скорее, с гэльским языком. В частности, в своем исследовании Коллинсон утверждает, что имя героя шекспировской трагедии связано со словом "водоворот" и относится к гораздо более раннему времени, чем это описывается у английского драматурга.

Шекспироведы возводили происхождение имени Гамлет к принцу Амлету (Amlethus). Тот упоминался в Gesta Danorum ("Деяниях данов"), написанных Саксоном Грамматиком в XII веке. Под данами принято числить предков нынешних скандинавов (датчан, шведов, норвежцев), северных немцев, а также части англичан. В написанном на латыни сочинении, которое заказал епископ Лунда (сегодня шведский Абсалон), есть рассказ о принце, обойденном дядей в борьбе за престол. Принц прикинулся дурачком и, когда всех убедил в своем сумасшествии, подкараулил момент, убил дядю с женой (своей родной мамашей) и стал царствовать.

Историки и литературоведы долгое время полагали, что это имя также связано с именем Amlođi (Amlothi), которого называют Снежным Медведем (Snow Bear), исландским поэтом XI столетия.

Однако специалист по древнескандинавским языкам предположила: прежде чем это имя появилось в древнеисландской традиции, оно бытовало в средневековом гэльском языке. Подобные версии уже высказывались и ранее. Их обосновывали тем, что в одном небольшом стихотворении, найденном в ирландских летописях, упоминается странное имя Amlaide. Странное, если не сказать больше, как говорила героиня Ноны Мордюковой в "Бриллиантовой руке". Как ни пытались ученые уловить связь этого имени с именем Amlođi, но откуда произошло Amlaide, так и не смогли установить.

Аргументация Коллинсон отличается от ее предшественников тем, что исследовательница предлагает обратиться к загадочному мифу "Разрушение Дома Да Дерга", который был записан в XI столетии на основе древних кельтских саг VIII-IX веков. В этом произведении упоминаются Млити, Маэл и Адмлити — "три шута короля Ирландии". О них говорится буквально следующее:

Коллинсон решила, что гэльское имя Адмлити — ключ к тайне имени Гамлета.

Но ей потребовалось несколько лет труда и поддержка коллег, чтобы обосновать свой вывод при помощи сугубо научных методов. По мнению Коллинсон, имя Адмлити было придумано гэльскими бардами-сказителями и позднее пришло в Скандинавию, вероятно, через Оркнейские острова.

Слова Amlethus и Amlothi связаны с гэльским шутом по имени Admlithi, что, по всей видимости, могло обозначать водоворот — grinding sea. Одним из кандидатов может быть водоворот Coire Brecáin, который в одном ирландском глоссарии XII века сравнивается с мельницей. На его роль может претендовать либо водоворот в окрестностях острова Ратлин в Ирландском море, либо водоворот Корриврекан у Гебридских островов.

Исследовательница устанавливает также связь между оригинальным значением имени Гамлет и описанием монаршей власти, которую дает Розенкранц:

"The cess (cease) of majesty dies not alone; but like a gulf doth draw what's near it with it". ("Кончина короля не одинока, но, как водоворот, она уносит все близстоящее". — Пер. Б. Пастернака).