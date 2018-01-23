Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса

Россия будет слабо представлена на открывающемся 23 января в Давосе 48-м Всемирном экономическом форуме. Зачем обсуждать действия системы, от которой надо отказываться? Как ни странно, лозунг форума — "Создание общего будущего в разделенном мире" — как нельзя лучше отражает сложившуюся ситуацию. Будет ли будущее общим?

"Семья" Ельцина исчерпала свой ресурс

В Давосе Россию будет представлять вице-премьер Владислав Дворкович в окружении немногочисленных бизнесменов "старой волны" времен расцвета Чубайса. Хотела присутствовать председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина, но отказалась по ряду необъявленных причин. Судя по лозунгу, глобалисты (что неудивительно) обвиняют в разобщенности мира Россию. Так зачем же ехать?

Мы там не чужие, "потому что без нашей энергетики современного мира не существует", сказал "Правде.Ру" политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев, но нам будут намекать на то, что "надо возвращаться в единую экономическую систему, в мир без санкций, и для этого мы должны идти на уступки". Нас будут "продавливать, например, отдать Крым, перестать помогать Донбассу" и т.д. — и будут обещать, что "тогда все наладится, пойдут инвестиции".

В Давосе проявят интерес и к экономической политике России после выборов, ведь "она будет корректироваться, некоторые вещи будут радикально меняться", считает Суздальцев.

Эти изменения экономист Михаил Хазин связывает с уходом той самой команды, которая поехала в Давос — команды "семьи" Ельцина. В 90-е годы между Россией и США был заключен договор о том, что "Западу отдаются все активы СССР за пределами границ РСФСР", а Запад за это гарантирует России инвестиции и поддержку экономики в рамках "семьи", пояснил Михаил Хазин в интервью "Эху Москвы".

С тех пор "семья" по указке из Вашингтона определяет экономическую политику России. "Набиуллина сегодня из штанов выпрыгивает для того, чтобы не допустить увеличения монетизации экономики, обеспечения российских предприятий дешевым кредитом", — заметил экономист. Однако он предполагает, что эта команда уже "не исполняет тех обязательств, которые были в начале 90-х, поэтому "теоретически по итогам выборов (президента) может уйти".

С точки зрения стратегических перспектив Давос России неинтересен, там обсуждают старые экономические модели, "от которых нам надо отходить", констатировал Хазин.

Трамп тоже "разделил" мир

У США в Давосе тоже большие проблемы. Американский лидер Дональд Трамп к годовщине своего правления умудрился разругаться со всеми союзниками. По мнению Андрея Суздальцева, у него нет тесного диалога "ни с Европой, включая Берлин, ни со странами Азии".

Сейчас Трампу необходимо поддержать американское лидерство не только в политическом, но и в экономическом плане, считает собеседник "Правды.Ру". Главное, о чем глава Белого дома будет говорить на форуме — "что экономика США на подъеме, доступны инвестиции, минимальная безработица, резко вырос фондовый рынок США, и эти успехи должен оценить весь окружающий мир".

По словам Михаила Хазина, Трамп "представляет реальный, а не финансовый сектор" США. А для реального сектора каждый визит президента Соединенных Штатов — это заказы, то есть глава государства использует административный ресурс для поддержки своего реального сектора, для поддержки экспорта, резюмировал эксперт.

Китай — новый глобальный лидер

Китай на глазах перехватывает лидерство у США в глобализации мира. Пекин посылает на форум представительную делегацию во главе членом Политбюро ЦК КПК, главой канцелярии рабочей группы Центрального комитета Коммунистической партии Китая по финансам и экономике Лю Хэ.

Си Цзиньпин регулярно использует формулировку "общее будущее" в своих выступлениях о глобальных тенденциях. Например, год назад он выступил в представительстве ООН в Женеве с основным докладом — "Совместная работа по созданию общего будущего для человечества".

Пекин, наблюдая турбулентность в Европе и США, реализует свой грандиозный глобальный проект "Один пояс, один путь". Это беспроигрышный вариант, потому что он основан на строительстве инфраструктры — драйвера экономического роста в любой системе. Он реализуется уже пять лет, обойдется Китаю примерно в 900 млрд долларов и охватит 65 стран по всей Евразии. Китайские компании будут строить железные и автодороги, порты, склады. Китай выиграет от экспорта своей продукции, многочисленные строители и операторы инфраструктуры — от новых рынков сбыта, а страны-участницы — от инвестиций и сбора налогов.

Что делать России с таким бурным ростом Китая? У Москвы нет сил на самостоятельный проект. На данном этапе Пекин — союзник по переводу мира в другую экономическую модель, но не надо забывать, что экономический союз может быстро перерасти в диктат КНР, в том числе политический. Впрочем, это, вероятно, тренд развития России уже после Путина. В запасе есть еще шесть-семь лет, пока восточный вектор не станет главным.

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