Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экономика » Правила игры
Монополии Лоббисты Регионы Парламент Законодательство ЦБ Мировая кооперация Отчетность Бизнес Регуляторы
Автор Любовь Степушова

Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Россия будет слабо представлена на открывающемся 23 января в Давосе 48-м Всемирном экономическом форуме. Зачем обсуждать действия системы, от которой надо отказываться? Как ни странно, лозунг форума — "Создание общего будущего в разделенном мире" — как нельзя лучше отражает сложившуюся ситуацию. Будет ли будущее общим?

Давос :

"Семья" Ельцина исчерпала свой ресурс

В Давосе Россию будет представлять вице-премьер Владислав Дворкович в окружении немногочисленных бизнесменов "старой волны" времен расцвета Чубайса. Хотела присутствовать председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина, но отказалась по ряду необъявленных причин. Судя по лозунгу, глобалисты (что неудивительно) обвиняют в разобщенности мира Россию. Так зачем же ехать?

Мы там не чужие, "потому что без нашей энергетики современного мира не существует", сказал "Правде.Ру" политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев, но нам будут намекать на то, что "надо возвращаться в единую экономическую систему, в мир без санкций, и для этого мы должны идти на уступки". Нас будут "продавливать, например, отдать Крым, перестать помогать Донбассу" и т.д. — и будут обещать, что "тогда все наладится, пойдут инвестиции".

В Давосе проявят интерес и к экономической политике России после выборов, ведь "она будет корректироваться, некоторые вещи будут радикально меняться", считает Суздальцев.

Эти изменения экономист Михаил Хазин связывает с уходом той самой команды, которая поехала в Давос — команды "семьи" Ельцина. В 90-е годы между Россией и США был заключен договор о том, что "Западу отдаются все активы СССР за пределами границ РСФСР", а Запад за это гарантирует России инвестиции и поддержку экономики в рамках "семьи", пояснил Михаил Хазин в интервью "Эху Москвы".

С тех пор "семья" по указке из Вашингтона определяет экономическую политику России. "Набиуллина сегодня из штанов выпрыгивает для того, чтобы не допустить увеличения монетизации экономики, обеспечения российских предприятий дешевым кредитом", — заметил экономист. Однако он предполагает, что эта команда уже "не исполняет тех обязательств, которые были в начале 90-х, поэтому "теоретически по итогам выборов (президента) может уйти".

С точки зрения стратегических перспектив Давос России неинтересен, там обсуждают старые экономические модели, "от которых нам надо отходить", констатировал Хазин.

Трамп тоже "разделил" мир

У США в Давосе тоже большие проблемы. Американский лидер Дональд Трамп к годовщине своего правления умудрился разругаться со всеми союзниками. По мнению Андрея Суздальцева, у него нет тесного диалога "ни с Европой, включая Берлин, ни со странами Азии".

Сейчас Трампу необходимо поддержать американское лидерство не только в политическом, но и в экономическом плане, считает собеседник "Правды.Ру". Главное, о чем глава Белого дома будет говорить на форуме — "что экономика США на подъеме, доступны инвестиции, минимальная безработица, резко вырос фондовый рынок США, и эти успехи должен оценить весь окружающий мир".

По словам Михаила Хазина, Трамп "представляет реальный, а не финансовый сектор" США. А для реального сектора каждый визит президента Соединенных Штатов — это заказы, то есть глава государства использует административный ресурс для поддержки своего реального сектора, для поддержки экспорта, резюмировал эксперт.

Китай — новый глобальный лидер

Китай на глазах перехватывает лидерство у США в глобализации мира. Пекин посылает на форум представительную делегацию во главе членом Политбюро ЦК КПК, главой канцелярии рабочей группы Центрального комитета Коммунистической партии Китая по финансам и экономике Лю Хэ.

Си Цзиньпин регулярно использует формулировку "общее будущее" в своих выступлениях о глобальных тенденциях. Например, год назад он выступил в представительстве ООН в Женеве с основным докладом — "Совместная работа по созданию общего будущего для человечества".

Пекин, наблюдая турбулентность в Европе и США, реализует свой грандиозный глобальный проект "Один пояс, один путь". Это беспроигрышный вариант, потому что он основан на строительстве инфраструктры — драйвера экономического роста в любой системе. Он реализуется уже пять лет, обойдется Китаю примерно в 900 млрд долларов и охватит 65 стран по всей Евразии. Китайские компании будут строить железные и автодороги, порты, склады. Китай выиграет от экспорта своей продукции, многочисленные строители и операторы инфраструктуры — от новых рынков сбыта, а страны-участницы — от инвестиций и сбора налогов.

Что делать России с таким бурным ростом Китая? У Москвы нет сил на самостоятельный проект. На данном этапе Пекин — союзник по переводу мира в другую экономическую модель, но не надо забывать, что экономический союз может быстро перерасти в диктат КНР, в том числе политический. Впрочем, это, вероятно, тренд развития России уже после Путина. В запасе есть еще шесть-семь лет, пока восточный вектор не станет главным.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Мировой кризис: Время собирать камни
Темы Давос Ельцин экономика экономика России Эльвира Набиуллина
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса
Психотерапия
Как ослабить страх перед жизнью
Культура
Почему россиянам нельзя видеть "Смерть Сталина"
Читательский топ
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Сейчас читают
На те же грабли: в партии Меркель нашли повод для бойкота ЧМ-2018
Партии
На те же грабли: в партии Меркель нашли повод для бойкота ЧМ-2018
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад
Экспертное мнение
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад Видео 
Православное венчание не для всех
Православие
Православное венчание не для всех
Болевая точка новых санкций США: энергетический сектор России
Точка зрения
Болевая точка новых санкций США: энергетический сектор России Видео 
Александр ПЕРЕНДЖИЕВ: ОДКБ — это игра в одни ворота
Экспертное мнение
Александр ПЕРЕНДЖИЕВ: ОДКБ — это игра в одни ворота
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.

Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых
Здоровье
Медики вычислили норму шагов в день для здоровья пожилых
Мир
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Мир
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.

Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией
Мир
Украинцы стонут: "Мы для европейцев рабы и холопы"
Мир
В КНР призвали Россию к совместному противостоянию США

Китайские военные считают, что Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона.

В КНР призвали Россию к совместному противостоянию США
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Мир
Мечта о самоубийстве: немцы объяснили, почему не стоит воевать с Россией
Мир
ООН не тянет: Путина просят спасти сербов от "ужасных убийств"
Любовь Степушова Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса Любовь Степушова Айдын Мехтиев "Танчики" Эрдогана: турки начали игру без спроса Айдын Мехтиев Харун Яхья До второго пришествия: чудеса Иисуса в Библии и Коране Харун Яхья
Комментарии
Украине грозит вспышка дифтерии
Глава ВТБ: новые санкции США станут объявлением войны
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Почему Китай признает проигрыш НОАК армии России
Генерал СБУ: Ту-154 Качиньского сбили боевые маги Путина
Британская студентка повергла в шок профессора, оправдав коммунизм
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса
Климкин разоблачил "трюк России" с украинской техникой в Крыму
Украине грозит вспышка дифтерии
Украине грозит вспышка дифтерии
Акт агрессии: что сделает Россия с попытками Украины сорвать ЧМ-2018
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум
Кадыров рассказал, кто и как казнил певца Бакаева
Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса
Глава ВТБ: новые санкции США станут объявлением войны
ООН не тянет: Путина просят спасти сербов от "ужасных убийств"
Давос и ныне там: Россия выходит из "семейного" бизнеса
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Интересное в фото Все >
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома 9 Фото Пиратские страсти: Сундук мертвеца и бутылка рома
Мужское Все >
Германская активная защита проигрывает израильской
Германская активная защита проигрывает израильской
Плазменный ракетный двигатель - новая разработка России
Плазменный ракетный двигатель - новая разработка России
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
6 видов неврозов
6 видов неврозов
Почему любители "умных" цитат не очень умны
Почему любители "умных" цитат не очень умны
Какое слово самое "страшное"
Какое слово самое "страшное"
Что такое психологические защиты
Что такое психологические защиты
Почему ребенок должен расти с собакой
Почему ребенок должен расти с собакой
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Как избавиться от жесткости мышц по утрам?
Как избавиться от жесткости мышц по утрам?
Упражнения для всего тела без дополнительного оборудования
Упражнения для всего тела без дополнительного оборудования
Как начать заниматься спортом?
Как начать заниматься спортом?
Кроссфит для девушек: особенности тренировок
Кроссфит для девушек: особенности тренировок
Правила полезного обеда
Правила полезного обеда
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Наследие
Что сулит встреча с самим собою?

Поговаривают, что у каждого человека есть двойники. Увидеть свое зеркальное отражение, значит встретить свою смерть.

Что сулит встреча с самим собою?
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Как врачи издевались над Людовиком XIV
Как врачи издевались над Людовиком XIV
Кто и зачем придумал захоронения на деревьях?
Кто и зачем придумал захоронения на деревьях?
Слово и дело: что такое Тайная канцелярия и почему ее так боялись
Слово и дело: что такое Тайная канцелярия и почему ее так боялись
Странная история: как Андропов собирался свергнуть Рейгана
Странная история: как Андропов собирался свергнуть Рейгана
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался