Авось пронесет: Россия не готова к "драконовским санкциям"

Вашингтон угрожает Москве все большими санкциями за все большие "провинности". За вмешательство в выборы в США, отравление Скрипалей, выборы в ЛДНР, строительство "Северного потока — 2", " агрессивное поведение" в Азовском море. На очереди санкции "за нарушение санкций в отношении КНДР", за кибератаки. Этот список неисчерпаем. Готова ли экономика страны к вызовам?

Это очень насущный вопрос, ведь мы не хотим снова терять суверенитет или сохранять его в войне. Санкции — это мощное орудие давления на Россию. Финансовая гегемония США и их экономический потенциал позволяют им не бояться ответных мер. Всего США осуществляют 29 санкционных программ, и они уверены в их пользе для "наведения порядка" во всем мире.

Потенциал давления на Россию

В отношении России задействован следующий потенциал Закона о противодействии Америки через санкции (CAATSA). Компании Российской Федерации удаляются с мировых рынков ("АЛРОСА", "Ренова", "Газпром", "Роснефть"). Это делается ограничением их доступа к долгосрочным кредитам (более 60 дней), запретом доступа к высоким технологиям, участию в проектах с зарубежными партнерами. Как следствие — акции этих компаний падают в цене, уменьшается капитализация, валютная выручка, они меньше платят налогов в казну, у государства уменьшаются средства на социальные программы.

Вторая линия давления — на финансовый сектор. ЦБ РФ отрезан от внешнего заимствования, банки лишаются кредитования, а ведь вся их прибыль строится на перепродаже долларов. Банки, в свою очередь, не выделяют кредиты бизнесу, у того нет средств для инвестирования, нет роста заработных плат, нет потребления у населения, экономика в стагнации.

На этом фоне то, что зарабатывается частным бизнесом, да и государственным, тут же бежит за рубеж. Беглецы боятся изъятия долларовых счетов, их заморозки российским правительством, запрета на переводы в долларах, на пользование системой SWIFT.

Третья линия давления — на госчиновников и лично на олигархов с надеждой на госпереворот.

Как мы готовимся?

Сейчас мы видим только один путь подготовки к "драконовским санкциям" — накопление резервов. Сегодня все дополнительные доходы от торговли нефтью идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ). ЦБ РФ также сокращает инвестиции в американские казначейские бумаги и запасает наличные доллары и золото. Это урок, извлеченный из периода распада СССР, когда дефицит бюджета страны возрос в три раза из-за обрушения цен на нефть. Правительство не смогло содержать республики, рассчитываться по долгам, платить бюджетникам, наступил дефолт и "парад суверенитетов".

Смогут ли накопленные средства поддержать бюджет, социальные программы, если рубль рухнет, как и цена на нефть? Как долго мы будем это делать? Дальше пойдем по проторенной дорожке в МВФ? Возможно, часть экономистов на это и надеется, но Владимир Путин на это не пойдет. На что же он надеется?

Авось пронесет

Как ни странно, но введению санкций, аналогичных санкциям в отношении Ирана, Западу мешает сильная вовлеченность России в финансовую систему и энергетический сектор мировой экономики. Российские государственные банки контролируют 60 процентов финансовой отрасли страны, они обслуживают большинство транзакций для экспортеров энергии, если банки попадут под санкции, то стоимость нефти может пробить критические отметки в 120 с лишним долларов за баррель даже без введения эмбарго на покупку нефти.

"Предложения, которые сейчас рассматриваются в конгрессе для расширения санкций США в отношении крупных государственных банков России, могут вызвать серьезные потрясения для глобальных поставок энергии, сказал в интервью Bloomberg президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. "Это будет огромная смена глобальной системы торговли энергией, в несколько раз хуже, чем-то, что мы видим на примере алюминиевого рынка", — отметил он.

Однако мы не можем точно сказать, что на уме у американцев. Если они не будут заботиться о союзниках, а только о себе (что мы сейчас и видим), то возможны любые санкции, в том числе отказ от закупок российских углеводородов. На этот случай мы не видим внятных предложений правительства.

Комментарий эксперта

Как сказал "Правде.Ру" проректор Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, уверенность российского правительства основана на том, что бюджет принят на следующий год с профицитом, деньги вновь пошли в Фонд национального благосостояния. За истекший год образовалось неучтенных доходов на 1,8 триллиона рублей. Помогают хорошие цены на нефть и слабый рубль, отметил эксперт в интервью "Правде.Ру".

По его мнению, "нет ситуации краха, если у вас есть деньги и вы живете по средствам, а не занимаете в долг".

Самые опасные санкции, по мнению Константина Симонова, — это отказ от покупки российских углеводородов, но зависимость европейцев от них настолько велика, что "они отказаться не могут". "По нефти же мы уже нашли альтернативных потребителей. У "Роснефти" поставки в третьем квартале в Азию превысили поставки в Европу".

По словам эксперта, побеседовавшего с корреспондентом "Правды.Ру", "можно попробовать понизить цену на нефть, потому что она формируется спекулянтами — крупными инвестиционными компаниями США". Но США заинтересованы в высокой цене на нефть, так как именно она позволяет им развивать свою сланцевую промышленность. Если цена будет ниже 50 долларов, то эти проекты будут "схлопываться", отметил Константин Симонов для "Правды.Ру".

Спонсоры Трампа — американский ТЭК, поэтому "мы с ним оказались в одной лодке". "Американцы задаются вопросом, что это у них за санкции, что они за четыре года не уничтожили Россиию. Им легче нас пугать отключением от SWIFT, потому что если они это сделают, то их спросят: "Ну, почему ничего с Россией плохого не случилось?" И они очень боятся этого вопроса", — заключил в интервью "Правде.Ру" Константин Симонов.

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