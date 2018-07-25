"Люберцы парк" — новый проект компании ПИК﻿

Новый микрорайон расположен в 4 км от МКАД. Транспортную доступность обеспечивают станция московского метрополитена "Лермонтовский проспект", а также железнодорожные станции Ухтомская и Люберцы-1.

Жилой комплекс "Люберцы парк" будет реализован в три очереди. Всего предусмотрено строительство десяти корпусов переменной этажности 14-25 этажей. В первом корпусе проекта предлагаются квартиры площадью от 20 до 80 кв.м. На выбор представлены 35 вариантов планировок. Квартиры будут сдаваться с готовой отделкой.

В подземной части корпуса разместятся индивидуальные кладовые, в которые можно будет спуститься на лифте. На первых этажах зданий откроются магазины, салоны красоты, кафе и пекарни, отделения банков.

В рамках реализации проекта "Люберцы парк" будет построена школа для 1 170 учеников, два детских садика для 570 малышей и современная детская поликлиника, которая сможет принимать до 155 посетителей в смену. Для детей на территории комплекса создадут уникальную игровую площадку, выполненную в концепции PlayHub.

Проектирование и строительство ЖК "Люберцы парк" полностью соответствует концепции ПИК-Стандарт. Кварталы домов образуют чёткую сетку улиц. Яркие фасады придадут индивидуальность каждому дому.

Большинство домов возводятся с пониженной этажностью относительно максимальных высотных отметок. Всего 20-25% имеют максимальную высотную отметку.

Современные подъезды с высокими потолками, дизайнерской отделкой имеют два входа — со двора и улицы. Оба входа расположены на уровне земли. Витражное остекление и стеклянные двери пропускают в подъезд дневной свет.

Окна в квартирах на 30% больше, чем в стандартных домах, а подоконники — ниже, на уровне 50 см от пола. Это позволяет увеличить освещённость внутреннего пространства на 20-30%.

Дворы представляют собой уютные парки без машин, в которых расположены игровые и спортивные площадки, а также места для спокойного отдыха.

Общая жилая площадь проекта составит 252 тыс. кв.м. Сдача первого корпуса состоится в январе 2021 года.

Группа работает на рынке с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте доступного жилья. С начала деятельности компания построила около 21,2 млн кв.м жилой недвижимости.

На фондовом рынке ПИК присутствует с 2007 года. Компания придерживается передовых международных стандартов корпоративного управления. Решением Правительства РФ Группа Компаний ПИК включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.