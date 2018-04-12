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Автор Юлия Гавриш

Жилье бизнес-класса рядом с МКАД не будет продаваться — Наталья Круглова

Экономика » Недвижимость » Мнение

Высокая конкуренция на рынке недвижимости Москвы способствовала тому, что за последний год многие девелоперы сделали настоящий рывок с точки зрения повышения качества проектов. Появились жилые комплексы, значительно опережающие по своим характеристикам большинство других новостроек, представленных в том же сегменте.

Помимо качества строительства и предложенного комфорта самого жилья существуют и другие факторы, определяющие стоимость жилья и спрос на столичные новостройки. Об этом рассказывает генеральный директор "Метриум Групп" Наталья Круглова.

Итак, на данный момент определились главные факторы, которые способствуют росту спроса в определенной локации. В первую очередь это, конечно, транспорт. Как только в определенной локации возникает метро, там появляется спрос на жилье. Растут и цены. Впрочем, они растут равномерно по рынку. Говоря о рынке московских новостроек в целом, то за прошлый год он прибавил 3,5%. По массовому сегменту было 145 тыс. за метр, сейчас в среднем 150 тыс. То есть, в принципе, с учетом 3-4% инфляции это хорошие цены. С другой стороны, это все-таки рост, в то время как до этого момента мы видели спад.

Еще есть факторы, которые позволяют проекту активно продаваться и служат причиной повышения цены. Первое и основное — это, наверное, соответствие качества построенного объекта возможностям территории. Невозможно построить жилье бизнес-класса рядом с МКАД — оно не будет продаваться, равно, как было бы странно обнаружить жилье эконом-класса на Плющихе. Второе — это транспортная доступность. Третье — наличие социальной инфраструктуры и зеленых зон. Четвертое — безопасность.

Вот, наверное, основные факторы, влияющие на привлекательность жилого объекта, не говоря уже о цене. Что касается цены, то для массового покупателя это ключевой фактор. И преимуществом обладают те комплексы, которые позволяют выдержать минимальную цену по отношению к конкурентам за счет удобных программ покупки, скидок, рассрочек и удобных условий по организации платежей.

Темы цена спрос жилье регион Москва недвижимость строительство
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