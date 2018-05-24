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Автор Айдын Мехтиев

Новая угроза "Газпрому": ЕС договаривается с Ираном

Экономика » Сырье » Газ

Противостояние между Москвой и Вашингтоном на газовом рынке нарастает. В то время как госсекретарь США Майк Помпео призвал ЕС не допустить строительства "Северного потока — 2", Белый дом форсирует начало запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP), который должен бросить вызов монополии "Газпрома" в Европе. Однако США против участия Ирана в TANAP.

Эта магистраль является частью Южного газового коридора, в котором ключевую роль играет Азербайджан. Торжественный пуск в эксплуатацию TANAP длиной 1850 километров намечен на 12 июня этого года, и на первом этапе этот маршрут не составит конкуренцию "Газпрому". По этому трубопроводу из азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" будет экспортироваться в Европу всего 16 миллиардов кубометров газа, из которых шесть миллиардов — в Турцию, а десять миллиардов — в Европу.

Однако США и Турция планируют подключить к этой магистрали Туркмению, которая по запасам газа занимает четвертое место в мире. По данным аудита британской компании Gafney, Cline & Associates, в Туркмении запасы месторождений Галкыныш, Яшлар и Гаракел оцениваются в 27 триллионов кубометров.

Это колоссальный объем, который свидетельствует о том, что Ашхабад может вскоре начать поставки на Старый континент больших объемов газа, которые реально могут бросить вызов газовому гиганту России. И если учесть, что пропускная способность TANAP составляет 40 миллиардов кубометров в год, то туркменский газ вполне может доставляться в Европу по этому маршруту.

Единственное препятствие для подключения Ашхабада к этому антироссийскому проекту — это отказ России и Ирана допустить строительство по дну Каспия Транскаспийского газопровода, который соединил бы туркменский порт Туркменбаши (бывший Красноводск) со столицей Азербайджана, откуда берет начало Южный газовый коридор. США оказывают давление на Россию и Иран, чтобы получить добро на строительство газовой магистрали по дну Каспия.

В конце минувшей недели в Вашингтоне при поддержке госдепартамента США состоялся Транскаспийский форум, на котором главы дипломатических представительств Турции, Азербайджана и Туркмении выступили за скорое начало прокладки Транскаспийского газопровода. Идея была поддержана официальными представителями Белого дома. Но наблюдатели считают, что вряд ли США и ЕС начнут строительство этой магистрали без согласия Москвы, так как на Каспии на постоянном боевом дежурстве находятся боевые корабли Каспийской флотилии.

Впрочем интрига вокруг Транскаспийского трубопровода может отойти на второй план, если в газовую игру вокруг TANAP вступит Иран. Дело в том, что Туркмения имеет сухопутную границу с Ираном. Теоретически туркменский газ в TANAP может доставляться по иранскому берегу. Это произойдет в случае, если Евросоюз, несмотря на ужесточение санкций США против Ирана, подключит Тегеран к магистрали TANAP. То есть речь фактически пойдет о том, чтобы иранский газ впервые попал на европейский рынок.

По запасам природного газа, составляющим 28 триллионов кубометров, Иран занимает второе после России место в мире. "У Ирана есть достаточное количество газа для диверсифицированных поставок в Европу, а у TANAP есть возможность пропускать больше объемов газа, чем это запланировано в настоящее время. В первую очередь сторонами должны быть выработаны выгодные условия", — заявил один из разработчиков проекта TANAP, главный эксперт турецкой компании Petform Гёкхан Соруш. По его словам, для подключения Ирана к этой магистрали необходимы многомиллиардные западные инвестиции для разработки и добычи газа из иранских месторождений.

Закулисные переговоры Брюсселя с Тегераном о подключении Ирана к TANAP проходят на фоне ожесточенного противостояния между США и Евросоюзом по вопросу об иранской ядерной программе. Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе, которая сняла санкции Совбеза ООН против Тегерана в обмен на отказ иранской стороны от продолжения своей ядерной программы.

Снятие международных санкций с Ирана открыло путь для европейских энергетических компаний начать инвестиции в нефтегазовый сектор Ирана. Лидеры Великобритании, Германии и Франции выступили против одностороннего решения Трампа в отношении Ирана. Иран заявил, что ожидает от Евросоюза увеличения инвестиций в экономику исламской республики для защиты ядерной сделки после выхода из нее США.

Елисейский дворец откликнулся на призыв Ирана. "Франция рассматривает возможность выделения Евросоюзом компенсации европейским компаниям, которые могут оказаться затронутыми санкциями США против Ирана, — заявил министр финансов страны Брюно Ле Мэр. — Мы будем делать все для защиты европейских компаний, поскольку речь идет о наших экономических интересах. Десятки французских компаний на законных основаниях инвестируют в Иран в рамках соглашения, ведут торговлю, и они должны иметь возможность продолжать это".

Между тем Брюссель ведет с Тегераном закулисные переговоры о подключении Ирана к трубопроводу TANAP и начале поставок иранского газа на Старый континент. Реализация этого плана откроет путь и для транспртировки туркменского газа в Европу через иранский трубопровод.

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Судьба «СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2» в руках МЕРКЕЛЬ
Темы TANAP Иран Турция Каспий Газпром Евросоюз газ Ирана газ России газопровод Азербайджан Туркменистан газ Туркмении газовые войны Северный поток Северный поток-2 Транскаспийский газопровод
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