Россия легко купирует шпионские скандалы в Греции, Австрии, Словакии

Шпионские скандалы, обвиняющие Россию в подрывной деятельности, охватывают страны, с которыми у России сложились традиционно хорошие отношения: Греция, Австрия, Словакия. Однако Россия их легко купирует, потому что имеет рычаги воздействия.

Антироссийская шпиономания в Европе

Отношения с Грецией испортились после того, как премьер Алексис Ципрас обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела страны через дипломатов и предпринимателей российского происхождения. Они якобы способствовали организации протестов против заключения договора с Македонией об изменении названия этой страны. Это было нужно, чтобы открыть двери Македонии в НАТО и ЕС. Надо отметить, что Греция при любой власти всегда имела с Россией особые отношения, основанные на общих православных корнях.

Через некоторое время в Австрии, стране, которая благодарна России за освобождение от нацистской Германии и придание нейтрального послевоенного статуса, обнаружили своего "российского шпиона" - отставного офицера австрийской армии, которого обвинили в шпионаже в пользу России в период с 1992 года до сентября 2018 года. Западные СМИ торжествовал: стыдные для толерантной Европы танцы " агрессора" Владимира Путина на свадьбе австрийского министра иностранных Карин Кнайсль оказались сплошным лицемерием с его стороны. Теперь, наконец, Вена прекратит свои демарши в поддержку хороших отношений с Россией.

Буквально несколько дней назад Братислава выслала российского дипломата из-за подозрения в ведении разведывательной деятельности в пользу России. Он был объявлен персоной нон грата и в течение 48 часов покинул территорию Словакии.

Надо сказать, что в посольствах под прикрытием дипломатического паспорта работают разведчики, это общепринятая практика. Владимир Путин сам начинал свою карьеру таким образом в ГДР. Обычно эти люди легко вычисляются, их деятельность контролируется и, если нет напряжения в двусторонних отношениях, им позволяют отрабатывать свой хлеб. Конечно, если за этим не стоят серьезные подрывные операции. Но какие серьезные операции может проводить российская разведка в Греции, Австрии и Словакии, если Австрия вообще не состоит в НАТО, а две славянские страны, если не дружественны, то, по крайней мере, не воинственны?

Очевидная шпиономания говорит о том, что это спланированная акция по возбуждению взаимной неприязни между Россией и симпатизирующими ей странами в Европе. Чем же так опасны эти связи, если правительства этих государств вполне лояльно ведут себя в ЕС и НАТО и голосуют за евроатлантическое единство, совсем недавно — за ультиматум России по ДРМСД?

Почему Ципрас решил мириться

Давайте посмотрим на цели рабочего визита Ципраса в Москву, который 7 декабря встретится с Путиным. "Греческая сторона выражает заинтересованность в подключении к инфраструктурным проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту. Имеется в виду участие в реализации проекта газопровода "Турецкий поток", — сказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

В интервью греческой радиостанции News 24/7 первый заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос отметил, что "если есть продление "Северного потока", то должно быть и соответствующее продление "Турецкого потока". И в целом наша стратегическая цель состоит в том, чтобы Греция стала узлом, причем не только торговли и логистики и не только транспорта и логистики, но и энергетическим центром".

Напомним, что недавно "Газпром" согласовал продление Турецкого потока в Европу и принято решение зайти туда через Болгарию. Путин, вероятно, оценил публичные извинения премьера Бойко Борисова за сорванный "Южный поток" и его просьбу о возобновлении сотрудничества. Но Афины, вероятно, попробуют переменить маршрут газопровода. Каким образом? Представляется, что голосование в ЕС против антироссийских санкций, могло бы повлиять на решение. Почему бы не предложить это Ципрасу?

Ничего личного: Америка не спасет Европу от холодов

Автор этой статьи решила посмотреть, как "Газпром" решил вести маршрут дальше. Оказалось, что через Сербию, Венгрию и Словакию(!), а заканчивается он в Австрии (!). Поэтому австрийцы тоже достаточно быстро забыли про свой шпионский скандал. Председатель нижней палаты парламента Вольфанг Соботка приехал в Москву, где выступил перед депутатами Думы. Он сказал, что "мир в Европе возможен только с Россией", это не что иное, как вызов Вашингтону, который добивается изоляции России. Австрия, очевидно, тоже не хочет остаться вне "Турецкого потока", уже являясь бенефициаром "Северного".

Что касается Словакии, то там скандал не перерос в шумную медийную кампанию. Отметим, что Словакия является одной из немногих европейских стран, которые не присоединились к коалиции Британии в развязанной кампании высылки российских дипломатов в ответ на "газовую атаку" в Европе ( отравление Скрипалей). А спикер парламента Андрей Данко, сказал недавно, что " не доверяет Порошенко" в его описании Керченского инцидента.

Лояльность Вашингтону словаки показали, но эта показная лояльность. Потому что словацкие операторы газовой системы уже согласовали с венгерскими и болгарскими коллегами процедуру распределения пропускной способности для проекта HUSKAT то есть "Турецкого потока-2". "Предлагаемые транспортные мощности из Венгрии в Словакию были полностью забронированы сроком на семь лет и частично в течение другого периода", — сообщил Eustream. Это даст возможность Словакии зарабатывать больше на реверсе газа на Украину, что она уже делает. Так, в 2017 году туда импортирован наибольший объем газа — свыше 8 млрд куб. м.

В целом, доходы стран транзитеров росийского газа могут составлять 1-4 миллиарда долларов в год, не считая роста сопутствующих производств и рабочих мест. Это очень выгодные проекты для экономик европейских стран, причем на это раз Брюсселю будет нечего возразить.

В четверг Госдепартамент официально высказал свою позицию по "Турецкому потоку-2". "США негативно относятся не только к реализации проекта "Северный поток — 2", но и к "Турецкому потоку", заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк. "Возможно, выглядит так, что мы больше сфокусировали свою политику (на остановке) "Северного потока- 2". Но у нас такой же подход и к "Турецкому потоку- 2". Оба эти проекта имеют одинаковую цель — поставлять газ в обход Украины", — сказала она.

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