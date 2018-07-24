Биткоин вырвался вперёд, альткоины страдают

Биткоин (BTC) наконец сделал то, о чём так долго мечтали все его инвесторы. Токен пробил отметку цены в $8,000.

Согласно данным CoinMarketCap, биткоин очень быстро прошёл по коридору между $7,724 и $8,006 (это произошло всего за 5 часов). Некоторые крупные криптобиржи, такие как, например, Binance, захватили и более высокие значения цены биткоина во время торгов на своих платформах. Так, вышеупомянутая криптобиржа засекла высшую цену на уровне $8,047. Криптокороль, как его уже долгое время называют в инвесторской среде, на момент написания данной статьи, торгуется в районе $7,989, а за прошедшие 24 часа ему удалось вырасти на 3.72%.

Многие криптотрейдеры, а также простые энтузиасты, полагают, что недавний скачок биткоина — это начало чего-то серьёзного в рамках бычьих забегов по территории биткоина. По их мнению, зарождающийся бычий тренд уже к концу этого года может вывести криптокороля на более высокие отметки цен, чем мы могли наблюдать в декабре 2017, когда он достиг рекордного максимума в $20,000.

В своём интервью для CNBC, Брайан Келли, директор криптовалютного фонда BKCM, привёл ряд причин, почему биткоин начал расти, и активно демонстрирует бычье присутствие.

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Конец очередных распродаж биткоина и медвежьего давления на крипторынке

Доказательства, приведённые Брайаном Келли, можно дополнить ещё и тем фактом, что биткоин продолжил захватывать себе всё большую территорию среди других крипторынков. Аналитики отмечают, что на данный момент биткоин уже занимает очень сильную доминирующую позицию, имея уровень доминирования над рынком в районе 46.8%. Стоит отметить, что уровень доминирования биткоина над рынком был 46% ещё 24 часа назад. Учитывая общую рыночную капитализацию, которая почти достигла $300 миллиардов (на момент написания данной статьи она составляет $293 миллиарда), а также темпы роста популярности биткоина на рынке, можно сказать, что и в такой, казалось бы, безоблачной ситуации есть пострадавшие. По словам аналитиков, от усиленного роста биткоина во всех аспектах страдают альткоины, чья популярность стремительно снижается.

Если взглянуть поподробнее на остальной крипторынок, то мы вполне можем заметить, что Ethereum (ETH), так пока и не пробил важный барьер на $500, а на момент написания данной статьи, он торгуется на $470, поднявшись за последние 24 часа лишь на 1.11%, и это в сравнении с 3.79% за 24 часа у биткоина. Другой токен из топ-3, Ripple (XRP), на момент написания данной статьи, торгуется на $0.45, а за прошедшие 24 часа он не только не поднялся, но и даже упал на 0.84%.

Впрочем, ситуация с XRP — далеко не уникальное явление. Множество остальных альткоинов также демонстрируют ощутимые просадки. Итак, на момент написания данной статьи:

EOS (EOS) — просел на 1.53% за последние 24 часа, и теперь торгуется на $8.09

Stellar (XLM) - просел на 0.08% за последние 24 часа, и теперь торгуется на $0.29

Cardano (ADA) — просел на 0.73% за последние 24 часа, и теперь торгуется на $0.168

IOTA (MIOTA) — просел на 2.84% за последние 24 часа, и теперь торгуется на $0.96

Tron (TRX) — просел на 1.22% за последние 24 часа, и теперь торгуется на $0.035

Единственный логический вывод, который следует из текущего положения дел, заключается в том, что инвесторы, а вместе с ними и обычные криптотрейдеры, массово стали переводить свои активы из любимых альткоинов в биткоин. А криптокороль, благодаря этому, начал показывать признаки роста, всё стремительнее приближаясь к финишной черте — отметке в $20,000, достигнутой в конце прошлого года.