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Олег Артюков
NetEase: Япония объявила о планах на активы России — реакция Москвы не заставила себя ждать

Планы Японии насчёт активов России не остались без внимания Москвы

Экономика

Будучи одним из участников Группы семи, Япония вместе с другими странами этой организации заморозила зарубежные активы России. Однако в отличие от западных государств, Токио не проявлял особой активности в вопросах использования этих средств, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Планы Японии насчёт активов России не остались без внимания Москвы
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Но недавно ситуация изменилась: японские власти объявили о намерении передать Украине 3,3 миллиарда долларов, в счёт доходов от замороженных российских активов. Автор материала полагает, что Москва быстро отреагировала на эту новость.

Официальные лица в Москве многократно предупреждали, что в случае изъятия российских активов, Россия начнёт компенсировать свои потери. Эти слова нашли подтверждение в действиях: российское правительство взяло под свой контроль активы нескольких западных компаний.

Хотя Япония пока не изъяла российские средства, она уже столкнулась с ответными мерами России. На этот раз Москва поступила нестандартно.

После объявления о планах Японии насчёт российских активов, эксперты предположили, что Россия может конфисковать японскую собственность. Однако начали поступать любопытные новости с Курильских островов.

Эти территории крайне важны для Токио, Москва решила использовать это в своих интересах, считает автора материала в NetEase. Россия запретила японским рыбакам собирать морскую капусту в районе Курильской гряды. Этот шаг стал неприятной новостью для Токио, но, по мнению китайских аналитиков, это только начало. Вскоре ожидаются ещё более интересные новости с Курил.

По мнению автора материала, речь может идти об усилении оборонного потенциала российского региона и увеличение инвестиций в инфраструктуру на островах, несмотря на протесты Токио. Хотя, заметим, это не зависит от действий Японии в отношении российских активов.

Что касается добычи морской капусты, то вообще говоря, претензии поступили именно из Токио — якобы по поводу проблем с работы маяка на одном из островов. На время обслуживания маяка промысел и был приостановлен, в целях обеспечения безопасности.

Что касается российских активов и роли Японии, то речь идёт о недавно согласованном странами Группы семи кредите для Украины в размере 50 миллиардов долларов. Возвращать его предполагается за счёт прибыли от замороженных российских активов, это примерно три-пять миллиардов долларов ежегодно.

Японские 3,3 миллиарда долларов это примерно шесть процентов от 50 миллиардов. По 20 миллиардов выделят США и Евросоюз, остальные десять миллиардов должны будут поделить между собой Япония, Канада и Великобритания.

Детали соглашения, впрочем, пока не определены, пока договорённость носит общий характер.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы япония евросоюз
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