NetEase: Япония объявила о планах на активы России — реакция Москвы не заставила себя ждать

Будучи одним из участников Группы семи, Япония вместе с другими странами этой организации заморозила зарубежные активы России. Однако в отличие от западных государств, Токио не проявлял особой активности в вопросах использования этих средств, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository