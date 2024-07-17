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Олег Артюков
Европарламент вновь потребовал изъять российские активы

Переизбранный Европарламент первым делом потребовал изъять активы России

2:35
Экономика

Европейский парламент в среду утвердил проект резолюции, в которой требует продолжить поддержку Украины и изъять замороженные активы Российской Федерации в странах Евросоюза.

Переизбранный Европарламент первым делом потребовал изъять активы России
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными к исполнению.

"Европарламент призывает ЕС ввести надёжный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных в Евросоюзе", — говорится в резолюции.

В резолюции также содержатся обещания о неограниченной военной поддержке Киева, осуждение мирной миссии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и требование новых санкций против России и Белоруссии.

Резолюция была принята 495 голосами "за" при 137 "против" и 47 воздержавшихся. Напомним, выборы в Европарламент прошли в июне. И другие вопросы, судя по всему, евродепутаты сочли куда менее важными.

С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались обсуждения о возможности конфискации этих активов.

В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования "восстановления Украины".

Пока, впрочем, нет никаких решений о конфискации активов. Большая их часть заморожена в странах Евросоюза.

И есть опасения, что если российские активы будут конфискованы, то это подорвёт доверие к финансовой системе ЕС.

Потому достаточно большой резонанс имела информация, что Саудовская Аравия пообещала избавиться от европейских ценных бумаг, если российские активы будут всё же конфискованы.

Понятно, что саудиты таким образом озабочены своими интересами, не хотят создавать прецедента.

В США и Великобритании заморожено относительно немного российских активов. И в Соединённых Штатах принят закон об их конфискации. Однако в одиночку американцы этого делать не хотят.

Напомним, ранее государства Группы семи достигли соглашения о том, что Украине будет выделен кредит в 50 миллиардов долларов. А компенсировать его планируется за счёт доходов от замороженных российских активов.

Это три-пять миллиардов евро ежегодно. Впрочем, как это будет реализовано на практике, тоже пока не очень понятно, нюансов довольно много.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы венгрия евросоюз европарламент
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