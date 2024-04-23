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Олег Артюков
Евросоюз ставит рекорды по импорту СПГ из России

Евросоюз хочет запретить импорт СПГ из России

3:51
Экономика

Евросоюз рассматривает возможность отказа от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что ограничения на российский СПГ могут быть включены в 14-й пакет санкций.

Евросоюз хочет запретить импорт СПГ из России
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Введение 14-го пакета санкций — одна из ключевых задач. Мы настаиваем на включении в него запрета на импорт СПГ", — заявил министр.

Россия является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа в Европу. В марте 2024 года объем поставок СПГ из России в Европу установил исторический рекорд, достигнув 2,15 млрд кубометров.

США заняли первое место с объемом поставок в 5,151 млрд кубометров. В марте из Африки в регион поступило 1,328 млрд кубометров газа, а из Ближнего Востока — 1,085 млрд кубометров.

Эксперт Александр Собко полагает, что отказ от импорта СПГ из России не приведёт к значительному повышению цен на газ для импортёров. Однако запрет на поставки приведет к перераспределению рынков.

"Поскольку рынок СПГ уже по существу глобальный, схожий с рынком нефти, отказ от российского СПГ лишь перераспределит направления экспорта и импорта. "Новатэк" будет увеличивать поставки в Азию, а ЕС получит больше газа от других участников рынка, которые в свою очередь сократят поставки в Азию", — цитирует эксперта издание "ИнфоТЭК".

Однако неэффективные маршруты доставки приведут к увеличению логистических затрат — это будет обусловлено как удлинением маршрутов, так и дефицитом газовозов на спотовом рынке, что приведет к росту цен на фрахт.

Основную дополнительную нагрузку, безусловно, понесет компания "Новатэк", хотя небольшое повышение цен на СПГ почувствуют и импортёры, включая европейских, полагает эксперт.

Поскольку "Ямал СПГ" не попадает под санкции, "Новатэк" сможет найти дополнительные газовозы на рынке, считает Собко. Кроме того, летом традиционно большая часть СПГ из России направляется в Азию через Северный морской путь, что также упростит перестройку логистики экспорта российского СПГ с Ямала, если потребуется, отметил он.

В 2023 году Евросоюз импортировал 132,646 млрд кубометров СПГ. Из них из США поставлено 62,387 млрд кубометров, из России — 17,688 млрд кубометров.

Лидером по импорту сжиженного природного газа из России стала Франция. Причём её президент Эмманюэль Макрон уверял, что речь о зависимости от поставок из России не идёт.

Кроме того, в числе лидеров по импорту российского СПГ постоянно находится Испания. Это несмотря на заявления представителей испанских властей, что они пытаются уговорить компании отказаться от закупок энергоресурсов в России. Но, видимо, большой настойчивости при этом не проявляют.

Напомним, ранее Евросоюз ввёл эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России (речь о поставках морским путём). Однако в ЕС не вводили ограничений на поставки природного газа из России. По крайней мере, до сих пор.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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