Макрон заверил, что Франция меньше всех зависит от газа из России

Макрон заявил о независимости Франции от российского газа

2:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна меньше других государств Европейского сообщества зависит от импорта российского газа.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Сегодня российский газ и нефтепродукты покупают через третьи страны во всем мире. Но Франция благодаря своей модели использования атомной энергии и альтернативных источников менее других государств зависима от российского газа", — цитирует его ТАСС.

Макрон заявил, что Франция является страной, которая "не финансировала российскую экономику в преддверии конфликта на Украине и сейчас меньше всего зависит от газа, откуда бы он не поступал".

Ранее стало известно, что в феврале 2024 года Франция приобрела у России сжиженного природного газа на сумму 322,3 миллиона евро. И тем самым стала главным покупателем российского газа среди стран Евросоюза впервые с ноября 2023 года, сообщает РИА "Новости".

На втором месте Венгрия, которая в феврале сократила импорт российского трубопроводного газа до 210 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает Испания, которая приобрела в феврале у России СПГ на 118,3 миллионов евро.

В том же месяце Греция нарастила покупку российского газа в 7,8 раза, до 110,4 миллионов евро. Финляндия и Швеция увеличили импорт до 6,6 миллионов евро и 4,7 миллионов евро соответственно.

В общей сложности в феврале страны ЕС купили у России газа на 1,1 млрд евро: 619,4 миллионов евро пришлось на поставки сжиженного природного газа, а 493,3 миллионов евро — на трубопроводный газ.

К слову, о развитии атомной энергетики во Франции, что Макрон подтвердил на вышеупомянутой пресс-конференции.

В 2023 году министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что Париж не намерен отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана. Объяснила она это тем, что Франция не будет прислуживать России.

По словам Панье-Рюшане, если контракт будет разорван, это принесёт России много выгоды по сравнению с тем, что предусмотрено условиями действующего договора. Надо полагать, подразумевалась выплата большой неустойки в случае расторжения договора.