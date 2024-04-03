Некоммерческие организации помогают "отмыть деньги": секретный путь или хитрый трюк?

Финансист Тумасьева: фиктивные некоммерческие организации помогают "отмывать деньги"

8:23 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Деньги

Любое физическое или юридическое лицо может передать некоммерческой организации (НКО) денежную сумму или даже имущество. НКО может принять подарок из любой точки мира, и налогом он облагаться не будет.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Какую роль могут играть НКО в схемах по отмыванию денег? Для чего создают фиктивные некоммерческие организации и на что нужно обращать внимание, делая пожертвования?

Рассказывает Инга Тумасьева, сотрудник банковской сферы с 20-летним стажем, преподаватель кафедры "Управление рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" МИРЭА-Российского технологического университета, член ICA.

Некоммерческая организация: жертва или соучастник?

НКО могут использовать в незаконных целях. Например, переводить через нее средства коррупционной направленности: со счета НКО деньги направляют на покупку инвентаря для нужд организации у компаний, которыми владеют коррупционеры, или направляют средства в организацию, которая реконструирует здания, а ее конечные бенефициарные владельцы связаны с коррупционерами. По другой схеме средства переводят самозанятым на оказание любых услуг или напрямую физическим лицам.

НКО может выступать организатором благотворительных турниров по шахматам. Проводят рекламную кампанию, размещают материалы в СМИ с целью привлечь пожертвования, которые распределяют между учредителями НКО.

НКО могут использовать для финансирования экстремистской или террористической деятельности, данные есть в отчете ФАТФ на сайте Росфинмониторинга.

НКО могут вовлечь в преступную схему через сотрудничество с компаниями и лицами, ведущими сомнительную деятельность: торговлю наркотиками, контрабанду.

Как выводят средства

Способов вывести средства из НКО много, например, посредством покупки у самозанятых услуг, которые они на самом деле не оказывают.

Еще один способ — перевод имущества на счет другого юридического лица, получение прибыли с его продажи и использование средств не по назначению НКО.

Средства также могут выводить с помощью фиктивных договоров на покупку товаров и услуг.

Кто следит за НКО

Статья 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "О некоммерческих организациях" контролирует и регулирует деятельность НКО. Мониторинг проводят в рамках противолегализационного контроля согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

На первом этапе контроля НКО проходит регистрацию в Министерстве юстиции РФ, где ее ставят на учет. Организации обязаны вести учет доходов и расходов, предоставлять отчетность. Финансовую деятельность НКО контролируют налоговые и другие уполномоченные органы.

В первую очередь проверяют соответствие деятельности объединений и их структурных подразделений уставным целям, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества.

Политические партии, региональные отделения и другие структуры должны соблюдать российские законы, осуществлять деятельность в соответствии с положениями, целями и задачами, прописанными в уставе — это тоже контролируется. Кроме того, проверяют соответствие деятельности НКО, в том числе, по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, тем целям, которые прописаны в учредительных документах, и законодательству РФ.

Если речь идет о религиозной организации, то она должна соблюдать устав в том, что касается целей и порядка деятельности, в том числе по расходованию средств и использованию имущества.

Филиалы и представительства международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций должны вести свою деятельность соответственно заявленным целям и задачам.

Контроль деятельности НКО включает в себя ряд специальных административных процедур: проверка организаций, анализ отчетов, участие в их мероприятиях. Если выявляют нарушения, применяют соответствующие меры — выносят предупреждения или представление, приостанавливают деятельность, возбуждают дело об административном правонарушении, обращаются в суд с требованием ликвидировать организацию, признать объединение прекратившим деятельность в качестве юридического лица и исключить его из ЕГРЮЛ.

В случае нарушения могут направить мотивированное решение о запрете осуществления программы или ее части на территории России, о запрете направления денежных средств или имущества конкретным получателям.

Еще одна мера — исключение филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации из соответствующего реестра.

Документы НКО также могут быть направлены в органы внутренних дел, прокуратуры, если будет установлено, что организация нарушила нормативные правовые акты РФ.

Поиск пробелов

Проверяющие организации отслеживают пробелы в цепочках НДС для выявления схем снятия наличных, в том числе фиктивного экспорта с участием НКО. Это манипулятивные действия, которые направлены на создание видимости экспортных операций, не имеющих на самом деле реальных товарных потоков. В качестве инструментов их используют для финансовых махинаций и для уклонения от уплаты налогов. Например, создают фиктивные организации и заключают договоры с зарубежными предприятиями на поставку товаров или оказание услуг.

Дополнительные документы и перевозки могут быть организованы только на бумаге, без реального передвижения товаров.

Еще один пример — использование неконтролируемых платежных операций между подразделениями НКО или другими компаниями с целью сокрытия сделок и легализации незаконных доходов. Организаторы этой схемы могут получать деньги из-за рубежа, фактически не предоставляя реальную услугу и не поставляя товар.

Распространены коллаборации с организациями-партнерами в других странах для проведения фиктивных экспортных операций. Каждая из организаций в этом случае создает искусственные документы, в которых фиксируются завышенные данные о цене, количестве или качестве товаров. Финансовая манипуляция проводится на основе этих данных.

Методы борьбы с преступной легализацией доходов

Государственные органы и финансовые институты, в том числе коммерческие банки, проводят специальные мероприятия. На базе налоговых органов с этой целью созданы новые современные продукты. Например, система АИС "Налог-3", в которой есть отдельные ресурсы для налогового администрирования: АСК НДС-2 (ПП Контроль НДС, ПП — прикладная подсистема), ИАС КБ, информационно-аналитическая система контрольного блока, позволяющая налоговым органам находить разрывы в цепочках НДС и выявлять правонарушения.

Единая федеральная информационная система позволяет быстро обрабатывать информацию из различных источников.

Контроль за операциями НКО и выявление подозрительных операций, схем клиентов коммерческие банки осуществляют на основании Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

В качестве инструмента для выявления серых зон в деятельности клиента коммерческие банки используют платформу "Знай своего клиента" Банка России, где они находят информацию об уровне риска подозрительных операций. Все сведения направляются в Росфинмониторинг, который взаимодействует с органами исполнительной власти: ФНС, Банком России. ФНС подтверждает факт нарушений со стороны НКО, а Росфинмониторинг реализует государственную политику по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на базе выявленного преступления.

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