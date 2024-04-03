Некоммерческие организации помогают "отмыть деньги": секретный путь или хитрый трюк?

Любое физическое или юридическое лицо может передать некоммерческой организации (НКО) денежную сумму или даже имущество. НКО может принять подарок из любой точки мира, и налогом он облагаться не будет.
Какую роль могут играть НКО в схемах по отмыванию денег? Для чего создают фиктивные некоммерческие организации и на что нужно обращать внимание, делая пожертвования?
Рассказывает Инга Тумасьева, сотрудник банковской сферы с 20-летним стажем, преподаватель кафедры "Управление рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" МИРЭА-Российского технологического университета, член ICA.
НКО могут использовать в незаконных целях. Например, переводить через нее средства коррупционной направленности: со счета НКО деньги направляют на покупку инвентаря для нужд организации у компаний, которыми владеют коррупционеры, или направляют средства в организацию, которая реконструирует здания, а ее конечные бенефициарные владельцы связаны с коррупционерами. По другой схеме средства переводят самозанятым на оказание любых услуг или напрямую физическим лицам.
НКО может выступать организатором благотворительных турниров по шахматам. Проводят рекламную кампанию, размещают материалы в СМИ с целью привлечь пожертвования, которые распределяют между учредителями НКО.
НКО могут использовать для финансирования экстремистской или террористической деятельности, данные есть в отчете ФАТФ на сайте Росфинмониторинга.
НКО могут вовлечь в преступную схему через сотрудничество с компаниями и лицами, ведущими сомнительную деятельность: торговлю наркотиками, контрабанду.
Способов вывести средства из НКО много, например, посредством покупки у самозанятых услуг, которые они на самом деле не оказывают.
Еще один способ — перевод имущества на счет другого юридического лица, получение прибыли с его продажи и использование средств не по назначению НКО.
Средства также могут выводить с помощью фиктивных договоров на покупку товаров и услуг.
Статья 32 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "О некоммерческих организациях" контролирует и регулирует деятельность НКО. Мониторинг проводят в рамках противолегализационного контроля согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
На первом этапе контроля НКО проходит регистрацию в Министерстве юстиции РФ, где ее ставят на учет. Организации обязаны вести учет доходов и расходов, предоставлять отчетность. Финансовую деятельность НКО контролируют налоговые и другие уполномоченные органы.
В первую очередь проверяют соответствие деятельности объединений и их структурных подразделений уставным целям, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества.
Политические партии, региональные отделения и другие структуры должны соблюдать российские законы, осуществлять деятельность в соответствии с положениями, целями и задачами, прописанными в уставе — это тоже контролируется. Кроме того, проверяют соответствие деятельности НКО, в том числе, по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, тем целям, которые прописаны в учредительных документах, и законодательству РФ.
Если речь идет о религиозной организации, то она должна соблюдать устав в том, что касается целей и порядка деятельности, в том числе по расходованию средств и использованию имущества.
Филиалы и представительства международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций должны вести свою деятельность соответственно заявленным целям и задачам.
Контроль деятельности НКО включает в себя ряд специальных административных процедур: проверка организаций, анализ отчетов, участие в их мероприятиях. Если выявляют нарушения, применяют соответствующие меры — выносят предупреждения или представление, приостанавливают деятельность, возбуждают дело об административном правонарушении, обращаются в суд с требованием ликвидировать организацию, признать объединение прекратившим деятельность в качестве юридического лица и исключить его из ЕГРЮЛ.
В случае нарушения могут направить мотивированное решение о запрете осуществления программы или ее части на территории России, о запрете направления денежных средств или имущества конкретным получателям.
Еще одна мера — исключение филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации из соответствующего реестра.
Документы НКО также могут быть направлены в органы внутренних дел, прокуратуры, если будет установлено, что организация нарушила нормативные правовые акты РФ.
Проверяющие организации отслеживают пробелы в цепочках НДС для выявления схем снятия наличных, в том числе фиктивного экспорта с участием НКО. Это манипулятивные действия, которые направлены на создание видимости экспортных операций, не имеющих на самом деле реальных товарных потоков. В качестве инструментов их используют для финансовых махинаций и для уклонения от уплаты налогов. Например, создают фиктивные организации и заключают договоры с зарубежными предприятиями на поставку товаров или оказание услуг.
Дополнительные документы и перевозки могут быть организованы только на бумаге, без реального передвижения товаров.
Еще один пример — использование неконтролируемых платежных операций между подразделениями НКО или другими компаниями с целью сокрытия сделок и легализации незаконных доходов. Организаторы этой схемы могут получать деньги из-за рубежа, фактически не предоставляя реальную услугу и не поставляя товар.
Распространены коллаборации с организациями-партнерами в других странах для проведения фиктивных экспортных операций. Каждая из организаций в этом случае создает искусственные документы, в которых фиксируются завышенные данные о цене, количестве или качестве товаров. Финансовая манипуляция проводится на основе этих данных.
Государственные органы и финансовые институты, в том числе коммерческие банки, проводят специальные мероприятия. На базе налоговых органов с этой целью созданы новые современные продукты. Например, система АИС "Налог-3", в которой есть отдельные ресурсы для налогового администрирования: АСК НДС-2 (ПП Контроль НДС, ПП — прикладная подсистема), ИАС КБ, информационно-аналитическая система контрольного блока, позволяющая налоговым органам находить разрывы в цепочках НДС и выявлять правонарушения.
Единая федеральная информационная система позволяет быстро обрабатывать информацию из различных источников.
Контроль за операциями НКО и выявление подозрительных операций, схем клиентов коммерческие банки осуществляют на основании Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
В качестве инструмента для выявления серых зон в деятельности клиента коммерческие банки используют платформу "Знай своего клиента" Банка России, где они находят информацию об уровне риска подозрительных операций. Все сведения направляются в Росфинмониторинг, который взаимодействует с органами исполнительной власти: ФНС, Банком России. ФНС подтверждает факт нарушений со стороны НКО, а Росфинмониторинг реализует государственную политику по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на базе выявленного преступления.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.