Россия и Индия не продлили контракт на поставку нефти. Но с выводами спешить не стоит

Россия и Индия не могут договориться о поставках нефти. Всё пропало?

2:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская компания "Роснефть" и крупнейшая индийская компания Indian Oil не продлили сделку по поставкам нефти на 2024-2025 годы. Предыдущее соглашение истекло 31 марта, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Те же источники сообщили, что компании не смогли договориться о цене и объёмах.

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Так что пока Indian Oil покупает нефть на спотовом рынке, то есть в режиме реального времени.

Стороны год назад продлили годовой контракт на поставки российской нефти в Индию, который предусматривал ежемесячные поставки полутора миллиона тонн нефти со скидкой в восемь-девять долларов за баррель к котировкам Дубая на условиях поставки.

IOC и такие государственные нефтеперерабатывающие компании, как Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, вели переговоры с "Роснефтью" о поставках до 400 тысяч баррелей в сутки по годовому контракту с 1 апреля, напоминает издание "Нефть и капитал".

Однако российская компания предложила поставлять четыре-шесть партий нефти в месяц. Или в общей сложности до четырёх миллионов баррелей, что значительно ниже того, чего добивались индийские компании.

Кроме того, "Роснефть" предложила скидку в 3 — 3,5 доллара за баррель к котировкам эталонного сорта Dubai в рамках срочной сделки, аналогичную уровням, доступным на спотовых рынках, сообщили источники Reuters.

В марте дисконт на сорт нефти Urals для индийских покупателей составлял два-четыре доллара за баррель. Тогда как декабре он достигал семи-восьми долларов. При этом в начале 2022 года скидка достигала 30 долларов за баррель.

Однако несмотря на значительное уменьшение скидок, Urals остаётся наиболее выгодным предложением для Индии.

Напомним, ранее индийские чиновники отмечали, что западные агентства часто выдают желаемое им за действительное — речь о якобы разногласиях по поставкам энергоресурсов из России в Индию.

В самом деле, отсутствие соглашения на данный момент — если полностью доверять тому, о чём сообщает Reuters — вовсе не означает, что оно не будет заключено. Вообще говоря, стремление сторон добиться наиболее выгодных для себя условий является обычной практикой.

К тому же стоит отметить, сейчас уже не стоит вопрос так, что нефть российским компаниям нужно продать по любой цене. Это видно хотя бы по уменьшению размера скидки на неё.

И это в условиях, в которых приходится работать отечественным компаниям — под постоянным санкционным давлением Запада. Где, напомним, ведут разговоры о том, чтобы ещё больше ужесточить ограничения в рамках так называемого потолка цен на российскую нефть.

Что, надо заметить, является признаком его неэффективности. Если б работал, зачем было бы говорить о новых санкциях.