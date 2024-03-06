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Олег Артюков
Санкции США якобы вынудили Индию сократить закупки российской нефти

Bloomberg: США вынудили Индию сократить закупки российской нефти

2:14
Экономика

Нефтеперерабатывающие предприятия Индии настороженно относятся к заключению долгосрочных контрактов на поставки нефти из России, сообщает агентство Bloomberg. Речь идёт о государственных НПЗ. А происходит это из-за ужесточения американских санкций.

Bloomberg: США вынудили Индию сократить закупки российской нефти
Фото: "Crossing the Dardanelles strait" by Ian W Scott is licensed under CC BY-SA 2.0.

В частности, крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp., вероятно, сократит объёмы нефти, получаемые по долгосрочным контрактам.

А Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. якобы решили не брать на себя твёрдые обязательства по приёму контрактной нефти в следующем финансовом году.

Агентство Bloomberg ссылается аж на шесть "осведомлённых источников". Которые все предпочли остаться анонимными, под предлогом того, что информация не предназначена для распространения.

Индийские компании становятся осторожными из-за включенного в контракты пункта о компенсации за перебои в поставках. В связи с этим НПЗ начинают приобретать нефть у других производителей, а также рассматривают возможность заключения контрактов с поставщиками из Ближнего Востока и Западной Африки, хотя такие сделки могут оказаться дороже российской нефти.

Несмотря на это, значительная часть потребностей Индии в нефти всё ещё может быть удовлетворена за счёт разовых закупок и спотовых сделок, говорится в материале Bloomberg.

Отметим, ранее в Вашингтоне заявляли, что намерены добиваться ужесточения действия ценового ограничения на российскую нефть, поставляемую морским путём. Это ограничение, напомним, составляет 60 долларов за баррель.

Индия официально не брала на себя обязательства придерживаться подобных ограничений.

Напомним, президент России в прошлом году запретил поставки нефти частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен на неё.

Ранее секретарь Минэнерго Индии Панкадж Джейн сообщил, что западные СМИ делают сенсацию из некоторых новостей.

Так он прокомментировал сообщения западных СМИ, прежде всего агентств Bloomberg и Reuters, о якобы имеющих место проблемах с поставками российской нефти в Индию.

По словам Джейна, импорт энергоресурсов из России остаётся на прошлогоднем уровне.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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