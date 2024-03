Казахстан готов нарастить поставки урана в США

Казахстан начал обсуждение с американскими компании вопроса о наращивании поставок урана в Соединённые Штаты, сообщили в министерстве энергетики страны. Сейчас действуют договоры, согласно которым Казахстан поставляет уран в США до 2032 года.

Фото: by ArtMechanic is licensed under CC BY-SA 3.0