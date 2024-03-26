Казахстан готов нарастить поставки урана в США

Казахстан изъявил желание нарастить поставки урана в США

Казахстан начал обсуждение с американскими компании вопроса о наращивании поставок урана в Соединённые Штаты, сообщили в министерстве энергетики страны. Сейчас действуют договоры, согласно которым Казахстан поставляет уран в США до 2032 года.

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В целом Казахстан ежегодно обеспечивает свыше 45% мировых потребностей в уране. Производство урана "Казатомпромом" в 2023 году снизилось на один процент — до 21,112 тысяч тонн. План на текущий год — 21-22,5 тысячи тонн. В основном "Казатомпром" отправляет уран на мировые рынки через Россию, сообщает издание "Нефть и капитал".

Возможность наращивания поставок казахстанского урана в Соединённые Штаты обсуждается на фоне дискуссий в США относительно запрета поставок ядерного топлива из России.

Недавно министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила о необходимости ускорить введение запрета на закупки российского урана. В прошлом году США купили его на 1,2 миллиарда долларов.

Соответствующий законопроект уже принят сенатом конгресса США. Теперь он находится в палате представителей. Согласно этому законопроекту, импорт российского урана в Соединённые Штаты будет запрещён до 2040 года.

При этом оговаривается, что американские власти будут иметь возможность приостановить действие запрета, если это будет отвечать национальным интересам.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо также заявил на днях, что странам Евросоюза необходимо как можно быстрее адаптировать цепочки поставок ядерных материалов, чтобы перестать быть зависимыми от России. Впрочем, он признал, что это будет непросто, поскольку есть проблемы с соответствующими технологиями и источниками поставок урана.

А вот глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне этих дискуссий заявил, что не стоит делить производителей ядерного топлива на хороших и плохих. Он отметил, что рынок топлива для атомных электростанций живёт в своих реалиях. И Россия имеет на этом рынке определённую долю.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирный атом не должен быть заложником политических взглядов. В Будапеште неоднократно подчёркивали, что будут блокировать санкции Евросоюза, если они будут препятствовать сотрудничеству с Россией в атомной сфере.