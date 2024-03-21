В МАГАТЭ посоветовали ЕС не спешить с отказом от ядерного топлива из России

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не стоит делить производителей ядерного топлива на хороших и плохих.
На форуме по атомной энергетике Евросоюза Гросси сказал, что рынок топлива для атомных электростанций живёт в своих реалиях. И Россия имеет на этом рынке определённую долю.
По словам главы МАГАТЭ, для изменения контрактов на поставку урана для европейских АЭС из России потребуется время.
Между тем, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на том же форуме предложил европейским странам быстрее выстраивать новые цепочки поставок, дабы более не покупать ядерное топливо у "Росатома".
А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирный атом не должен быть заложником политических взглядов. В Венгрии ранее неоднократно заявляли, что будут блокировать санкции Евросоюза, если они будут препятствовать сотрудничеству с Россией в атомной сфере.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.