В МАГАТЭ посоветовали ЕС не спешить с отказом от ядерного топлива из России

Глава МАГАТЭ посоветовал Европе не торопиться с отказом от ядерного топлива из России

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не стоит делить производителей ядерного топлива на хороших и плохих.

Фото: by ArtMechanic is licensed under CC BY-SA 3.0.

На форуме по атомной энергетике Евросоюза Гросси сказал, что рынок топлива для атомных электростанций живёт в своих реалиях. И Россия имеет на этом рынке определённую долю.

По словам главы МАГАТЭ, для изменения контрактов на поставку урана для европейских АЭС из России потребуется время.

Между тем, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на том же форуме предложил европейским странам быстрее выстраивать новые цепочки поставок, дабы более не покупать ядерное топливо у "Росатома".

А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирный атом не должен быть заложником политических взглядов. В Венгрии ранее неоднократно заявляли, что будут блокировать санкции Евросоюза, если они будут препятствовать сотрудничеству с Россией в атомной сфере.