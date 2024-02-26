Человек, который изменил мир рекламы: история Дениса Череватенко

9:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как рядовой менеджер сумел стать генеральным директором рекламного агентства и вывести его в лидеры рынка, и какие стратегии и методы помогают заключать крупные долгосрочные контракты с крупными заказчиками международного уровня.

Фото: Фото из личного архива Дениса Череватенко

Рекламный рынок оправился после ухода иностранных рекламодателей и демонстрирует рост. Его объем за 2023 год увеличился на 23% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщает в своем январском отчете информационное отраслевое издание Adindex. Растущий объем сигнализирует о росте спроса. В борьбе за внимание заказчиков рекламные агентства стремятся использовать новые технологии, например, перформанс-инструментов. Как во всем многообразии меняющейся рекламной индустрии выбирать нужные подходы и стратегию, чтобы оставаться впереди конкурентов, знает Денис Череватенко — генеральный директор рекламного агентства, которое участвовало в зарождении и развитии рекламного бизнеса России. С ним вели длительные проекты мировые концерны и корпорации, в том числе Subaru, Thai Airlines, ZIC, а название агентства долгие годы ассоциировалось с креативом и успехом в рекламной индустрии в России. При этом начинал работу в компании Денис Череватенко обычным менеджером, когда она только появилась на рынке в качестве небольшого стартапа.

Стремительная карьера

Денис Череватенко начал свою карьеру в рекламном агентстве MNE&SS на позиции менеджера. Агентство MNE&SS — стартап, созданный в 1999 году для рекламы отечественных экспортеров на зарубежном рынке. В дальнейшем агентство переключилось на российский рынок. Уникальный подход, сочетающий глубокий анализ потребительских трендов и стратегическое планирование, позволил Денису быстро продвинуться по карьерной лестнице — вскоре он стал медиа-директором компании, а в 2008 году возглавил агентство став его генеральным директором. Он занимался закупками рекламных площадок в медиа: прессе, эфирах на радио и ТВ, — а также площадей наружных конструкций. Однако способности, компетенции и амбиции позволили ему стать генеральным директором и войти в состав владельцев компании. Денис Череватенко обладал еще один важным качеством — умел вызвать доверие потенциальных клиентов, а главное — оправдать его.

"Это основная сложность — убедить довериться тебе в первый раз. Если ты эту возможность использовал, потом работать намного проще", — объясняет предприниматель.

Начав работать с Денисом Череватенко заказчики, как правило, оставались с его агентством надолго. Так, корпорация Subaru сотрудничала с компанией Дениса более десяти лет. При этом агентство в качестве партнерского жеста часто на добровольных участвовало в различных мероприятиях проводимых Subaru для дилеров и сотрудников.

"Нам эту работу не оплачивали, но мы считали такую деятельность частью нашей миссии, так как были заинтересованы в успехе клиента", — делится секретами долгого сотрудничества предприниматель.

Тому подтверждение — уникальная по длительности рекламная кампания корпорации, которая много лет размещалась в качестве "спонсора новостей спорта" на крупнейшем федеральном канале.

Авторитет на рынке

Под руководством Дениса Череватенко агентство MNE&SS непрерывно расширяло свою долю на рынке, выигрывая тендеры и заключая долгосрочные контракты с крупнейшими мировыми брендами, такими как Subaru, Sony, Daewoo и "Русский алкоголь". Решения Дениса позволило агентству увеличить годовой оборот со ста тысяч до впечатляющих 35 миллионов долларов США. За период его управления MNE&SS не только укрепила свои позиции на внутреннем рынке, но и достигла значительного признания, войдя в ТОП-50 рекламных агентств России. Эффект его управленческого таланта подкреплялся умением мотивировать команду.

"Я сформировал команду единомышленников, которая работала на общий результат, а каждый её член получал удовлетворение от результатов работы. Это подталкивало нас дальше заниматься любимым делом", — вспоминает Денис Череватенко.

Фундаментом для непрерывного роста и успеха агентства стала способность его генерального директора адаптировать стратегии в соответствии с меняющимися рыночными условиями и потребностями клиентов. В результате портфель клиентов агентства наполнялся такими компаниями, как Grohe, Pirelli, Bose, Thai Airlines, производитель моторных масел ZIC SK Corporation и другими. А Денис со своим агентством заработал авторитет надежного партнера в сфере рекламы, способного отвечать на запросы рынка с высокой степенью эффективности.

Создание новых трендов

Топ-менеджер увеличил присутствие MNE&SS на рынке во многом благодаря смелости своих решений. Команда под его руководством не боялась экспериментировать с новаторскими методами рекламы, включая запуск кампаний, которые привлекали внимание как на уровне страны, так и за её пределами. Уникальный подход Дениса Череватенко к рекламе обеспечил ряд инновационных решений, выделивших агентство на фоне конкурентов. Так, для известной компании Sony Денис предложил разместить, поражающую своим масштабом, рекламу на фасаде аэропорта Домодедово, которая оставила значительный отпечаток в истории российской рекламы. Площадь этой наружной рекламы, которая встречала и провожала пассажиров крупнейшего аэропорта, стала на тот момент самой большой в Европе.

А инновационная кампания для "Русского алкоголя" показала, как можно обходить установленные законом ограничения, сохраняя при этом эффективность и законность рекламных ходов. В сотрудничестве с "Русским алкоголем" Денис Череватенко проявил свойственный ему нестандартный подход, что привело к разработке новаторских рекламных инсталляций в боулинг-центрах. Это не только усилило имидж агентства, но и показало Дениса Череватенко как новатора в использовании нестандартных площадок для продвижения продуктов.

Эти и другие успешные проекты подтвердили репутацию Дениса Череватенко как управленца, способного организовать работу агентства, выходящую за рамки традиционной рекламы, создавая тренды индустрии.

Идеи для мирового рынка рекламы

Влияние Дениса Череватенко на рекламную индустрию выходит за рамки обычных маркетинговых стратегий. Он смог доказать, что реклама — это не просто инструмент продаж, а мощный способ воздействия на общественное сознание, способный менять имидж и формировать предпочтения. Под его руководством агентство разрабатывало комплексные кампании, которые сочетали в себе глубину креативного мышления и точность стратегического планирования. Созданные им рекламные проекты не просто привлекали внимание к продуктам, но и формировали тесную связь между брендами и их потребителями.

"Реклама — это мост между продавцом и покупателем, в котором заинтересованы оба", — убеждён Денис.

Еще один интересный проект, связанный с Sony — кампания, в которой к покупателям DVD-рекордеров в гости приходил представитель маркетинговой группы компании, чтобы познакомится со своим клиентом лично. Как правило, это был японский сотрудник и такие визиты были ярким событием, как для обладателей техники, так и для рынка рекламы. Руководство корпорации Sony оценило эту идею Дениса и позже взяло её на вооружение в других странах мира.

Вектор будущего

Сейчас Денис Череватенко планирует следующие шаги своего развития. Опыт сотрудничества с международными компаниями он использует для создания собственного бизнеса. Его проект Fedex Pick-Up and Delivery связан с оказанием курьерских услуг в качестве независимого подрядчика одной из крупнейших международных логистических компаний "FedEx Corporation".

Новая компания Дениса Череватенко "DC Delivery" уже получила одобрение на заключение контракта от FedEx и в настоящее время готовится к началу своей деятельности. Предприниматель получил от Fedex эксклюзивные права на обслуживание большого региона, включающего 12 маршрутов по доставке грузов и в настоящее время занимается приобретением автомобилей и оборудования, наймом водителей и управленческого персонала.

Сотрудничество с крупнейшей международной компанией позволит направить потенциал Дениса Череватенко на развитие грузоперевозок и логистики в мире, на создание рабочих мест и стимулированию торговли.

Можно не сомневаться в том, что приверженность Дениса инновациям и креативному подходу, которые принесли предпринимателю успех в рекламном бизнесе, позволят бывшему генеральному директору одного из ведущих рекламных агентств России добиться успеха и в новом для себя деле.

"Меня вдохновляет желание создавать новое, влиять на общество и возможность постоянно учиться и развиваться", — делится планами Денис Череватенко.

В своем проекте, в котором Денис планирует совмещать роль владельца и генерального директора компании. Он видит большой потенциал в использовании современных информационных технологий, которые позволяют оперативно отслеживать нахождение груза в любой момент времени, а также помогают вести диалог с клиентами на современном уровне.

По расчетам предпринимателя за пять лет проект позволит создать более 50 рабочих мест и сможет увеличить прибыль более чем на 400%.