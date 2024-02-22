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Олег Артюков
В Евросоюзе неожиданно заявили о важной роли российского продовольствия

ЕС неожиданно признал важную роль российского продовольствия

2:11
Экономика

Официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил, что Евросоюз продолжает придавать высокое значение российским сельскохозяйственным товарам как ключевому элементу в обеспечении мировой продовольственной безопасности.

ЕС неожиданно признал важную роль российского продовольствия
Фото: openverse.org by ХВикт is licensed under CC BY-SA 4.0

"Импорт продуктов сельского хозяйства из России не попадает под действие европейских санкций по причине его критической роли в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Мы придерживаемся этой точки зрения", — заявил Жилл на пресс-брифинге.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в ходе с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что Минсельхоз совместно с Объединенной зерновой компанией при поддержке МИД и Минтранса успешно завершили поставку 200 тысяч тонн пшеницы в шесть самых бедных стран Африки. Эти страны входят в список Всемирной продовольственной программы.

Владимир Путин заявил на саммите Россия-Африка о намерении Российской Федерации бесплатно поставить зерно в качестве гуманитарной помощи для этих шести африканских стран.

Стоит заметить, что после того, как президент России объявил об этом плане, в руководстве Евросоюза выступили с весьма неоднозначными комментариями на сей счёт.

Например, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает развивающимся странам дешёвое зерно, чтобы сделать их зависимыми.

"В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам", — сказал Боррель.

А глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на саммите Группы двадцати, назвал российскую инициативу по бесплатной поставке зерна "цинизмом и презрением" по отношению к африканским странам.

Об инициативах Евросоюза последовать примеру России или же предложить нечто новое до сей поры ничего неизвестно.

Впрочем, в Брюсселе и ранее заявляли о том, что санкции против поставок продовольствия из России не вводили. Что, однако, не избавляет российские компании от проблем при перевозке и страховании грузов при экспорте сельскохозяйственной продукции.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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