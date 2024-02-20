У Индии скоро может не остаться лишнего бензина и дизеля для Европы

Европейские страны могут столкнуться с проблемами на рынке энергоресурсов. И здесь играют свою роль сразу несколько факторов. Фактическая блокада маршрута через Красное море только один из них.
Хотя эта блокада тоже играет свою роль, ведь Красное море важнейший канал поставки энергоресурсов в Евросоюз из Индии и Ближнего Востока. Понятно, что вообще поставки нефти, нефтепродуктов и газа из Азии в Европу не перекрыты, поскольку есть маршрут в обход Африки.
Но это удлинение сроков поставки примерно на две недели. А стало быть, увеличение стоимости страхования, зарплат обслуживающего персонала, фрахта, сроков кредитования грузов.
Однако есть и другой фактор. В общем-то, хорошо известный факт, что индийские НПЗ перерабатывают нефть из России, после чего поставляют бензин, дизель и другие продукты нефтепереработки в европейские страны и даже в США.
Но в Соединённых Штатах добывают много нефти, так что эти поставки там скорее для балансировки рынка. А вот в странах Евросоюза ситуация другая. Потому про поставки индийских нефтепродуктов, полученных из российской нефти, в Европе говорят много, но реально ничего не предпринимают.
Вероятно, скоро и не придётся. Дело в том, что в самой Индии растёт потребление дизеля и бензина. И весьма велика вероятность, что скоро "лишних" энергоресурсов не экспорт просто не останется. Или останется, но по заметно более высокой цене.
Конечно, есть вариант с поставками из США. Тем более, что у американских компаний тоже есть проблемы с поставками — только по той причине, что сильно обмелел Панамский канал. А стало быть, есть трудности с поставками в Японию, Китай, Южную Корею.
Но это вовсе не страховка от роста цен. Примером тому может служить ситуация с поставками сжиженного природного газа в 2022 году. Когда европейские политики и чиновники выражали недовольство ценами поставок из США. А в Вашингтоне в ответ заявляли, что это рынок и повлиять на ценообразование американские власти не в состоянии.
Напомним, покупать нефть и нефтепродукты из России напрямую страны Евросоюза не могут, поскольку в декабре 2022 года ЕС ввёл эмбарго на поставки энергоресурсов. Отметим, что речь идёт о поставках морским путём. По трубопроводам можно, но эти поставки тоже сильно сокращены как из-за политики ЕС, так и отдельных государств, входящих в сообщество.
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