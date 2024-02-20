У Индии скоро может не остаться лишнего бензина и дизеля для Европы

Капкан захлопнулся: Индия сокращает поставки топлива в Европу

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские страны могут столкнуться с проблемами на рынке энергоресурсов. И здесь играют свою роль сразу несколько факторов. Фактическая блокада маршрута через Красное море только один из них.

Фото: "Houston Ship Channel - Oil Tanker" by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0

Хотя эта блокада тоже играет свою роль, ведь Красное море важнейший канал поставки энергоресурсов в Евросоюз из Индии и Ближнего Востока. Понятно, что вообще поставки нефти, нефтепродуктов и газа из Азии в Европу не перекрыты, поскольку есть маршрут в обход Африки.

Но это удлинение сроков поставки примерно на две недели. А стало быть, увеличение стоимости страхования, зарплат обслуживающего персонала, фрахта, сроков кредитования грузов.

Однако есть и другой фактор. В общем-то, хорошо известный факт, что индийские НПЗ перерабатывают нефть из России, после чего поставляют бензин, дизель и другие продукты нефтепереработки в европейские страны и даже в США.

Но в Соединённых Штатах добывают много нефти, так что эти поставки там скорее для балансировки рынка. А вот в странах Евросоюза ситуация другая. Потому про поставки индийских нефтепродуктов, полученных из российской нефти, в Европе говорят много, но реально ничего не предпринимают.

Вероятно, скоро и не придётся. Дело в том, что в самой Индии растёт потребление дизеля и бензина. И весьма велика вероятность, что скоро "лишних" энергоресурсов не экспорт просто не останется. Или останется, но по заметно более высокой цене.

Конечно, есть вариант с поставками из США. Тем более, что у американских компаний тоже есть проблемы с поставками — только по той причине, что сильно обмелел Панамский канал. А стало быть, есть трудности с поставками в Японию, Китай, Южную Корею.

Но это вовсе не страховка от роста цен. Примером тому может служить ситуация с поставками сжиженного природного газа в 2022 году. Когда европейские политики и чиновники выражали недовольство ценами поставок из США. А в Вашингтоне в ответ заявляли, что это рынок и повлиять на ценообразование американские власти не в состоянии.

Напомним, покупать нефть и нефтепродукты из России напрямую страны Евросоюза не могут, поскольку в декабре 2022 года ЕС ввёл эмбарго на поставки энергоресурсов. Отметим, что речь идёт о поставках морским путём. По трубопроводам можно, но эти поставки тоже сильно сокращены как из-за политики ЕС, так и отдельных государств, входящих в сообщество.