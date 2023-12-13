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Антон Куликов

infoBRICS: мировая торговля под угрозой, спасти её может Россия

2:53
Экономика

Периодически возникающие на Ближнем Востоке кризисы ставят под вопрос безопасность морских торговых путей из Азии в Европу. Речь о Суэцком канале, Ормузском проливе и Персидском заливе, говорится в материале, опубликованном на китайском интернет-портале infoBRICS.

infoBRICS: мировая торговля под угрозой, спасти её может Россия
Фото: United Shipbuilding Corporation

Однако есть вариант, о котором говорят уже не первый год, но в последнее время он привлекает всё больше внимания. Речь о Северном морском пути.

Если говорить о пути между Европой и Азией через Суэцкий канал, то он составляет 21 тысячу километров (речь о пути до китайских портов). Через Северный морской путь — 13 тысяч километров.

Это если говорить о расстояниях. А если о времени, то в первом случае путь занимает пять-шесть недель от европейских портов России до Шанхая. И три недели — во втором случае, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Проблемы в Суэцком канале могут возникнуть не только из-за политических проблем. Достаточно напомнить история 2021 года, когда севший на мель в канале контейнеровоз Ever Given оказал влияние на 12 процентов глобальных поставок.

"Что касается Северного морского пути, то мы, конечно, надеемся, что появится новое сообщение между Европой, Россией и Восточной Азией. Мы надеемся, что у нас появится новый канал. Потому что сейчас у нас есть только путь из Малайзии в Суэцкий канал, но это очень опасно, особенно на фоне продолжающегося кризиса в Газе. Если конфликт там расширится, это станет большой опасностью для Суэцкого канала. Поэтому, конечно, мы надеемся, что Северный морской путь заработает", — заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун.

Одним из главных возражений против Северного морского пути является его сезонность: арктический морской лёд ограничивает круглогодичную навигацию.

Но и здесь ситуация меняется. Круглогодичная навигация по Северному морскому пути заработает с 2024 года, сообщил недавно вице-премьер России Александр Новак, выступая на заседании Совета Федерации.

Для обеспечения регулярного круглогодичного судоходства по СМП потребуется ледокольное обеспечение. Весь атомный ледокольный флот находится в ведении ФГУП "Атомфлот" (госкорпорация "Росатом"). Россия обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом.

Авторы материала напоминают, что помимо Северного морского пути есть еще сибирские реки — Обь, Енисей, Лена. Которые тоже могут сыграть роль в доставке товаров на азиатские рынки.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай арктика
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