Запад растерянно гадает, почему Россия не тонет под гнётом санкций

Ключевые отрасли российской экономики постепенно адаптируются к беспрецедентным международным санкциям, а в некоторых случаях даже полностью восстановились, констатирует американское агентство Bloomberg.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Как отмечается в материале, экономический рост и растущий потребительский спрос, которые были подкреплены значительными государственными расходами, позволили целому спектру отраслей — от банков до авиакомпаний — не только выжить, но даже и процветать.

На этой неделе Росстат сообщил об ускорении годового экономического роста в третьем квартале с 4,9% до 5,5%.

Стремительное восстановление российской экономики иллюстрируют ограниченность санкций, которые, по словам президента США Джо Байдена, должны были сократить её вдвое и превратить рубль в "труху", говорится в материале Bloomberg (перевод "ИноСМИ").

В качестве ярчайшего примера того, как российская экономики преодолела удар от санкций, назван банковский сектор страны. Например, государственный Сбербанк, который наряду с другими основными игроками на рынке страны был внесён в список США и ЕС и отключён от международной платежной системы Swift, в этом году получит рекордную рублевую прибыль.

После двух кварталов роста подряд российская экономика по сути вернулась к прежнему уровню до начала конфликта, практически нивелировав удар от санкций.

Экспорт энергоносителей сохранил важнейший источник дохода для правительства, в результате чего бюджет оказался в лучшем состоянии, чем прогнозировали чиновники. Государственные расходы продолжат стимулировать экономику, говорится в документе Минфина об основах бюджетной политики на 2024-2026 годы. И уже позволили "не только стабилизировать ситуацию, но и успешно и быстро адаптироваться к новым условиям".

Разумеется, было бы странно утверждать, что западные санкции вообще не создают проблем России. Создают, конечно.

Однако вместе с недооценкой не следует их и переоценивать. Ведь ориентированы они на то, чтобы нанести максимальный ущерб экономике нашей страны, создав тем самым проблемы всем без исключения.

И то, как Россия справляется с этим давлением, весьма удивляет и западных чиновников, и экономистов.