Ключевые отрасли российской экономики постепенно адаптируются к беспрецедентным международным санкциям, а в некоторых случаях даже полностью восстановились, констатирует американское агентство Bloomberg.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.