Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Запад растерянно гадает, почему Россия не тонет под гнётом санкций

Экономика

Ключевые отрасли российской экономики постепенно адаптируются к беспрецедентным международным санкциям, а в некоторых случаях даже полностью восстановились, констатирует американское агентство Bloomberg.

Запад растерянно гадает, почему Россия не тонет под гнётом санкций
Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Как отмечается в материале, экономический рост и растущий потребительский спрос, которые были подкреплены значительными государственными расходами, позволили целому спектру отраслей — от банков до авиакомпаний — не только выжить, но даже и процветать.

На этой неделе Росстат сообщил об ускорении годового экономического роста в третьем квартале с 4,9% до 5,5%.

Стремительное восстановление российской экономики иллюстрируют ограниченность санкций, которые, по словам президента США Джо Байдена, должны были сократить её вдвое и превратить рубль в "труху", говорится в материале Bloomberg (перевод "ИноСМИ").

В качестве ярчайшего примера того, как российская экономики преодолела удар от санкций, назван банковский сектор страны. Например, государственный Сбербанк, который наряду с другими основными игроками на рынке страны был внесён в список США и ЕС и отключён от международной платежной системы Swift, в этом году получит рекордную рублевую прибыль.

После двух кварталов роста подряд российская экономика по сути вернулась к прежнему уровню до начала конфликта, практически нивелировав удар от санкций.

Экспорт энергоносителей сохранил важнейший источник дохода для правительства, в результате чего бюджет оказался в лучшем состоянии, чем прогнозировали чиновники. Государственные расходы продолжат стимулировать экономику, говорится в документе Минфина об основах бюджетной политики на 2024-2026 годы. И уже позволили "не только стабилизировать ситуацию, но и успешно и быстро адаптироваться к новым условиям".

Разумеется, было бы странно утверждать, что западные санкции вообще не создают проблем России. Создают, конечно.

Однако вместе с недооценкой не следует их и переоценивать. Ведь ориентированы они на то, чтобы нанести максимальный ущерб экономике нашей страны, создав тем самым проблемы всем без исключения.

И то, как Россия справляется с этим давлением, весьма удивляет и западных чиновников, и экономистов.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Новости Все >
Баржа с людьми перевернулась на Ладожском озере
Новейший российский атомный ледокол получил название "Сталинград"
После драки в Москве почти 140 человек оказались в полиции
Британцам предложили копеечный лайфхак для экономии на отоплении
Посол Израиля в РФ Цви заявил о прекращении ХАМАС переговоров по заложникам
Подоляк: обещанное Киеву вооружение доходит не за неделю, а за несколько месяцев
Школьники Омска жалуются на видеонаблюдение в туалете
Актриса Кристина Асмус рассказала о фобии, которая появилась у нее из-за Гарика Харламова
WSJ: Европа не сможет заменить Украине поставки техники и финансирование из США
Депутат Журова ответила Тарасовой на критику работы спортсменов в Госдуме
Популярное
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину

Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение. 

Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Мошенничество в Сети: как не стать жертвой Александр Приходько Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Последние материалы
Лада Дэнс рассказала, чем закончилось разбирательство с водителем, который виноват в аварии с участием певицы
Политолог Ищенко: Украина — это жертва геополитики США
В Черногорске задержали вора, который сам посоветовал потерпевшей обратиться в полицию
Запад растерянно гадает, почему Россия не тонет под гнётом санкций
В погоне за подписчиком: к каким уловкам прибегали СМИ в прежние времена
Врач Кондрахина: Храп может быть причиной утренней усталости
В Союзе потребителей призвали не верить "индексу оливье"
Повышение ключевой ставки ЦБ: причины и последствия
Смольянинова* и Быкова** обманом пытался вывезти с Запада двойник Андрея Ермака
Врач Хухрев: пожелтение кожи может указывать на проблемы с печенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников