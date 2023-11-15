Молдавия объявила о присоединении к четырём пакетам санкций ЕС против России

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что Кишинёв присоединяется к антироссийским санкциям Евросоюза с учётом того, как эти меры влияют на экономику республики.

Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0

Стоит заметить, что накануне посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис заявил о расчёте Евросоюза на то, что Молдавия будет постепенно присоединяться к антироссийским санкциям.

Не успел посол высказать такое пожелание, как в Кишинёве отреагировали в духе "так мы уже!" Хотя понятно, что такие пожелания представители ЕС высказывают не впервые.

По словам Попеску, Молдавия поддержала большинство заявлений и санкций Евросоюза. При этом он заверил, что прежде чем предпринять такие действия, власти Молдавии проанализируют их влияние на экономику страны.

"До настоящего времени было шесть пакетов санкций со стороны ЕС против РФ. Мы присоединились к четырём из них", — цитирует Попеску "Интерфакс".

Отметим, сейчас в Евросоюза готовят 12-й санкций против России. Впрочем, вполне вероятно, что у министра иностранных дел Молдавии своя система отсчёта.

При этом, судя по всему, в молдавском правительстве всё же есть серьёзные разногласия насчёт санкций. Попеску категорически опроверг утверждения о том, что решения о присоединении Молдавии к антироссийским санкциям блокируются министром сельского хозяйства и пищевой промышленности республики Владимиром Боля, который опасается потери российского рынка молдавскими сельхозпроизводителями.

Глава МИД Молдавии заверил, что решения принимаются коллегиально и ведётся активная работа по расширению географии экспорта молдавской сельхозпродукции.

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