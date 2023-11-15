Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комитет Госдумы поддержал проект об ограничении использования телефонов в школе
Певец Шарлот показал купленный билет в Россию: буду сражаться за русскоязычную культуру
Байден: Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах президента
Концерты Моргенштерна* запретили в ОАЭ — через сутки после публикации его интервью на канале Собчак
Newsweek: Си Цзиньпина встретили в США баннером с критикой Компартии Китая
Автоэксперт предрёк подорожание всех автомобилей Lada на 70 тысяч рублей в 2024 году
Центробанк решил не продлевать послабления для кредитных организаций
В Кремле оценили возможность РФ присоединиться к иску Турции против Нетаньяху
В Адыгее утопивший машину с людьми водитель признал свою вину

Молдавия объявила о присоединении к четырём пакетам санкций ЕС против России

1:52
Экономика

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что Кишинёв присоединяется к антироссийским санкциям Евросоюза с учётом того, как эти меры влияют на экономику республики.

Молдавия объявила о присоединении к четырём пакетам санкций ЕС против России
Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0

Стоит заметить, что накануне посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис заявил о расчёте Евросоюза на то, что Молдавия будет постепенно присоединяться к антироссийским санкциям.

Не успел посол высказать такое пожелание, как в Кишинёве отреагировали в духе "так мы уже!" Хотя понятно, что такие пожелания представители ЕС высказывают не впервые.

По словам Попеску, Молдавия поддержала большинство заявлений и санкций Евросоюза. При этом он заверил, что прежде чем предпринять такие действия, власти Молдавии проанализируют их влияние на экономику страны.

"До настоящего времени было шесть пакетов санкций со стороны ЕС против РФ. Мы присоединились к четырём из них", — цитирует Попеску "Интерфакс".

Отметим, сейчас в Евросоюза готовят 12-й санкций против России. Впрочем, вполне вероятно, что у министра иностранных дел Молдавии своя система отсчёта.

При этом, судя по всему, в молдавском правительстве всё же есть серьёзные разногласия насчёт санкций. Попеску категорически опроверг утверждения о том, что решения о присоединении Молдавии к антироссийским санкциям блокируются министром сельского хозяйства и пищевой промышленности республики Владимиром Боля, который опасается потери российского рынка молдавскими сельхозпроизводителями.

Глава МИД Молдавии заверил, что решения принимаются коллегиально и ведётся активная работа по расширению географии экспорта молдавской сельхозпродукции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Лолита обратилась к живущему в США Александру Цекало

Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.

Певица Лолита призналась, что позвонила бывшему мужу Александру Цекало с просьбой
В Приморье женщина родила ребёнка и сожгла его в печке
Жительница Приморья родила дома, а после сожгла младенца в печке
Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных
Правило 20 секунд поможет не заразиться COVID-19, напомнил иммунолог
Критическая точка для оказания военной помощи Украине пройдена Любовь Степушова За сербским фактором в Черногории Западу чудится тень России Михаил Плисюк Остров Колгуев: северный русский форпост в Баренцевом море Сергей Лебедев
Силовики на свадьбе помогли "иностранным специалистам" получить повестки
Фитнес-тренер объяснил, как убрать жир с боков
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Ранен в Мариуполе: умер глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов — Развожаев
Последние материалы
Певец Шарлот показал купленный билет в Россию: буду сражаться за русскоязычную культуру
Байден: Трамп будет "мстить" в случае победы на выборах президента
Концерты Моргенштерна* запретили в ОАЭ — через сутки после публикации его интервью на канале Собчак
Newsweek: Си Цзиньпина встретили в США баннером с критикой Компартии Китая
Автоэксперт предрёк подорожание всех автомобилей Lada на 70 тысяч рублей в 2024 году
Молдавия объявила о присоединении к четырём пакетам санкций ЕС против России
Центробанк решил не продлевать послабления для кредитных организаций
ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра. Контрнаступление продолжается?
В Кремле оценили возможность РФ присоединиться к иску Турции против Нетаньяху
В Адыгее утопивший машину с людьми водитель признал свою вину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников