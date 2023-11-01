Российские школы в Таджикистане построены в долг. Кому это выгодно?

14:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Год прошел после открытия школ в Таджикистане, но строители до сих пор не получили деньги. Что происходит? Почему заказчик приостановил финансирование? Какие странные обстоятельства связаны с проектом из-за действий Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития?

Фото: kanoner.com

Несколько субподрядчиков, которые вложили свои собственные средства, время и ресурсы в строительство российских школ в Таджикистане, сообщили, что им не заплатили. Генеральному подрядчику ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" пришлось выполнять большую часть работ за свой счет при поддержке местных партнеров — таких как ОАО "ТГЭМ", ООО "СтройЦентр", ЗАО "ТАДЭС", ОАО "АлюминСохтмон", ООО "Металл Инвест Строй", ООО "Нуроб" и других компаний.

Будут ли выплачены долги строителям и когда?

Но прежде давайте вспомним историю проекта. Пять российских школ с русскоязычным образованием были открыты в крупнейших городах Таджикистана — Душанбе, Худжанд, Куляб, Бохтар и Турсунзаде, и, как положено, это произошло 1 сентября, в День знаний. В церемонии участвовали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Местные власти торжественно открыли объекты, перерезав красные ленты.

Участки земли для новых объектов были предоставлены таджикскими властями, а российская сторона финансировала строительство. Соглашение между Москвой и Душанбе было подписано весной 2019 года. Российский Минфин выделил 150 миллионов долларов на строительство и оснащение русскоязычных школ в Таджикистане из бюджетных средств в 2021 году. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, и документ был опубликован на портале правовой информации. Об этом также сообщал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, который неоднократно посещал Душанбе с рабочими визитами.

Заказчиком этого крупного строительного проекта был Евразийский банк развития (Председатель правления — Н. Р. Подгузов), а оператором — Евразийский фонд стабилизации и развития (Исполнительный директор Проектного блока — А. Г. Широков), антикризисный фонд, созданный несколькими странами СНГ в 2009 году для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса. Проект находился под особым контролем Душанбе, и процесс строительства курировал один из вице-премьеров Правительства Республики.

За основу при проектировании была взята типовая грозненская школа, но по указаниям Заказчика в проект вносились некоторые дополнения, и в результате были построены современные здания, оборудованные передовыми инженерными системами, способные выдержать землетрясения до 9 баллов, что особенно важно для горной страны с высокой сейсмической активностью. Каждая школа рассчитана на 1224 ученика, обучающихся в одну смену, с 24 учениками в классе. Школы оборудованы современными средствами обучения, с интерактивными панелями, обеспечивающими доступ в Интернет, и автоматизированными рабочими местами для учителей. В школах есть компьютерные классы с современным оборудованием, включая планшеты, а также лаборатории для физики, химии и биологии. Во внеурочное время проводятся занятия по робототехнике, и используется современное спортивное оборудование. Особенностью этих школ является наличие бассейнов — как для детей младшего возраста, так и для старших школьников. Это, конечно, увеличило стоимость строительства.

Как известно, в России процесс выделения бюджетных средств сложен и затянут, но никто не предполагал переноса сроков завершения строительства и введения объектов в эксплуатацию. Дети должны были начать учиться в новых школах 1 сентября 2022 года. В результате "всем миром" работали, чтобы завершить проект вовремя.

Компании-субподрядчики сообщают, что они работали в долг, а строители трудились за минимальное вознаграждение, ожидая получения средств после выделения финансирования Евразийским фондом стабилизации и развития. И все же, спустя год после введения школ в эксплуатацию и начала учебного процесса, появляются сообщения о том, что деньги так и не дошли до компаний и их сотрудников, хотя финансирование было выделено из российского бюджета в декабре 2022 года и получено Фондом.

Как утверждает один из представителей ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ", причиной всему стали "неоднозначные действия и сомнительные практики", которые походят на лоббирование интересов "выгодных" для Евразийского фонда стабилизации и развития подрядчиков. В письме, отправленном представителем ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" Председателю Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаю Подгузову, отмечается важность строительства школ в России и Таджикистане, а также необходимость обеспечения детей возможностью обучаться в современных, хорошо оборудованных и красивых школах с обучением на русском языке.

"С первых дней подготовки к участию в проекте начали происходить странные события", — говорят лица, знакомые с ситуацией. — "Еще на этапе проведения конкурса группа реализации проекта (ГРП) пыталась оказывать давление на Консорциум подрядчиков (3 компании), созданный нами: иногда намекая на необходимость выйти из конкурса, объясняя, что "здесь нам работать не дадут", иногда предлагая давать им (ГРП) гарантии о привлечении конкретных таджикских компаний в качестве субподрядчиков и поставщиков".

В итоге, после проведения конкурса, ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" и компаниям, входящим в Консорциум, предложили работать в очень сжатые сроки и, как указано в имеющихся документах, без предоставления авансов со стороны Заказчика, но при этом требуя значительные банковские гарантии.

"Исходя из важности данного проекта, мы согласились на это, хотя были осведомлены о нестандартных сроках, учитывая параллельный процесс проектирования и строительства. Нам обещали понимание в случае небольших отставаний от графика, особенно учитывая, что после положительной экспертизы проектной документации будет утверждена окончательная стоимость работ и определены сроки их завершения", — говорится в сообщении.

На начальном этапе, летом 2021 года, Генеральным подрядчиком и субподрядчиками было вложено более 10 миллионов долларов США собственных средств, что позволило оперативно начать работы на объектах. С начала 2022 года из-за отсутствия достаточного и своевременного финансирования со стороны Заказчика подрядчик и субподрядчики вложили еще около 40 миллионов долларов США. В результате все пять школ были открыты 1 сентября 2022 года, и учебный процесс начался.

Дополнительная информация: в июле 2021 года был заключен Договор подряда между Евразийским банком развития/ЕАБР (далее — "Заказчик") и ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" (далее — "Подрядчик") на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству пяти общеобразовательных школ в Таджикистане. В связи с изменениями в технических требованиях и пожеланиями со стороны Министерства просвещения РФ, цена Договора была увеличена до 178.798.441 долларов США путем заключения Дополнительного соглашения к Договору 19 сентября 2022 года.

На основе результатов Государственной экспертизы в июле 2022 года и после проведения промежуточного аудита строительно-монтажных работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с Договором, а также после согласований с Заказчиком, 18 ноября 2022 года было заключено новое Дополнительное соглашение, увеличивающее договорную цену до 259 947 071 долларов США.

С этого момента началось значительное изменение в отношениях между Евразийским фондом стабилизации и развития и Заказчиком в отношении Генерального подрядчика. Фонд начал предъявлять различные претензии. В частности, возникла проблема с подписанием Заказчиком Акта предварительной приемки, который был важным условием для введения в эксплуатацию школ и начала учебного процесса. Возникает вопрос: каким образом дети могли начать обучение в помещениях, которые ещё не были сданы в эксплуатацию?

После выделения дополнительных средств для проекта и одновременно с предъявлением претензий и начисления неустойки, Фонд воспользовался формальными основаниями для вскрытия банковской гарантии выполнения договора (поручителем по которой был представитель ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ") с целью приостановить платежи от Банка и тем самым переложить долги на нас. Генеральный директор Генподрядчика, Тимофеев А. Е., выразил такую точку зрения.

Согласно его словам, после подписания дополнительного соглашения о повышении договорной цены, Заказчик не согласовал новые сроки завершения работ, то есть "даты окончательной приемки". Это противоречит логике, так как дополнительное финансирование выделяется за пределами изначально установленного срока окончательной приемки, но Заказчик так и не установил новый срок. Тем не менее, Заказчик требует, чтобы Генеральный подрядчик предоставил дополнительную банковскую гарантию на сумму увеличения цены договора, что не представлялось возможным, так как новая дата окончательной приемки не была определена, а срок действия банковской гарантии является обязательным условием для её выдачи.

В итоге Заказчик, используя результаты, достигнутые Генеральным подрядчиком, включая открытие школ и начало учебного процесса в установленный срок и получив дополнительное финансирование из бюджета, отказался от Договора с Генеральным подрядчиком. Заказчик передал выполнение работ новому подрядчику — российской компании ООО "ГЕОЛАЙН".

Следует отметить, что на начальном этапе проекта генеральному подрядчику настойчиво предлагалось привлечь ООО "ГЕОЛАЙН" в качестве субподрядчика и поставщика, хотя их предложение было самым дорогим среди всех претендентов. Об этом сообщил представитель Генподрядчика.

Представители Генподрядчика считают, что Евразийский фонд стабилизации и развития намеренно попытался исключить ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" из проекта и передать работы ООО "ГЕОЛАЙН" с целью извлечения дополнительной прибыли.

Сегодняшние действия Евразийского фонда стабилизации и развития вызывают сомнения, так как после отстранения Генерального подрядчика, работы были переданы ООО "ГЕОЛАЙН" по требованию Заказчика. При этом другие крупные субподрядчики, такие как ОАО "ТГЭМ", которые внесли значительные средства, не получили такого предложения. Это выглядит страннл.

На сегодняшний день задолженность ООО "ГЕОЛАЙН" и его дочерней компании ООО "ИНЖСТРОЙ" перед Генподрядчиком составляет около 15 миллионов долларов США. Всё это выглядит как некая схема, поддержанная Фондом при участии ООО "ГЕОЛАЙН". Судя по всему, они не намерены возвращать нам эти средства, считает генеральный подрядчик. По его словам, стоимость проекта сегодня оценивается в 259 миллионов долларов США. Это означает, что Генеральный подрядчик выполнил 85% работ, но оплачено только 60%. Задолженность Заказчика перед Генеральным подрядчиком составляет около 69 миллионов долларов США. Представитель ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" возмущается тем, что компании "ГЕОЛАЙН" платят за работы, выполненные Генеральным подрядчиком ещё осенью 2022 года, что выглядит абсурдно. Кроме того, Заказчик изъял работы без проведения комиссионной передачи объемов, как предусмотрено законодательством.

Генеральный подрядчик — компания с богатым опытом воплощения международных проектов продолжает призывать к разрешению конфликта, который угрожает не только собственным интересам, но и законопослушным участникам проекта. Весь этот негативный фон и противоречивые действия со стороны Заказчика ставят под угрозу имидж России и Евразийского банка развития в Таджикистане, а также создают неприятную ситуацию для обеих стран.

Этот инцидент может навредить всем участникам проекта, если не будет найдено разумное решение проблемы.

Генеральный директор ООО "ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ" Тимофеев А. Е. подал заявления в УУР МВД и Генпрокуратуру Республики Таджикистан.

Кроме того, интерес вызывает и факт, что Евразийский фонд стабилизации и развития, еще не выплативший средства за выполненные работы в Таджикистане, вновь привлекается для реализации нового межправительственного соглашения по строительству девяти школ в Киргизской Республике. Почему так происходит? Потому что работы были выполнены таджикистанскими подрядчиками качественно и в срок, но так и остались без оплаты со стороны Фонда.

Таджикистанские строители, в числе которых 3600 человек, усердно работали над выполнением проекта, построили объекты в установленные сроки, но, к сожалению, оказались глубоко разочарованы.