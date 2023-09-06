Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что мигранты из стран Центральной Азии нужны российской экономике. При этом, по его словам, за них России уже сейчас приходится конкурировать с Китаем, Юго-Восточной Азией и другими странами.
Выступая на форуме социальных инноваций регионов, министр заявил, что крайне низкий уровень безработицы в России является очень серьёзным системным вызовом, поскольку это тормоз для роста экономики.
Вроде бы принято считать, что низкий уровень безработицы — это хорошо. По крайней мере, таково расхожее мнение среди неспециалистов. Но вот Максим Решетников говорит, что это проблема.
"Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. Не инвестиции, не финансы и даже не технологии, с которыми сложно. Основная проблема — это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: три процента всё-таки для нас — это аномально", — сказал министр, выступая на форуме социальных инноваций регионов.
"Это (низкая безработица) уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается в опережающем росте заработных плат — это в целом неплохо, если бы не такой дефицит кадров, дефицит специалистов", — цитирует Решетникова агентство "Интерфакс".
И вот этот дефицит кадров — количественный и качественный — становится серьёзным системным вызовом для нашей страны.
В качестве возможной меры по решению этой проблемы Максим Решетников назвал более активное привлечение мигрантов в российскую экономику. Не только это, конечно — ещё тиражирование механизмов нацпроекта по повышению производительности труда на большее число предприятий и активное внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы.
Но вопрос с мигрантами тоже придётся решать. Как отметил глава Минэкономразвития, в России открытый рынок труда.
"Мы должны более активно работать с привлечением мигрантов в экономику. Рядом с нами Центральная Азия, активно растущий регион, где много рабочих рук, и мы там сейчас активно инвестируем в русские школы. Но это всё нужно превращать в осознанную политику по удержанию здесь лучших талантов из сопредельных стран, потому что эти рабочие руки эффективны, они нужны экономике", — сказал Решетников.
Он полагает, не следует думать, что эти люди и так сюда приедут. "На самом деле мы находимся в очень жёсткой конкуренции за эти рабочие руки с Китаем, Юго-Восточной Азией, другими странами", — сказал Решетников.
Напомним, в июле этого года уровень безработицы в России находился на историческом минимуме, три процента. Впервые за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1991 года.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.