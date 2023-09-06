Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Глава Минэкономразвития РФ: мы в жёсткой конкуренции с Китаем за мигрантов

3:05
Экономика

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что мигранты из стран Центральной Азии нужны российской экономике. При этом, по его словам, за них России уже сейчас приходится конкурировать с Китаем, Юго-Восточной Азией и другими странами.

Глава Минэкономразвития РФ: мы в жёсткой конкуренции с Китаем за мигрантов
Фото: Creativecommons

Выступая на форуме социальных инноваций регионов, министр заявил, что крайне низкий уровень безработицы в России является очень серьёзным системным вызовом, поскольку это тормоз для роста экономики.

Вроде бы принято считать, что низкий уровень безработицы — это хорошо. По крайней мере, таково расхожее мнение среди неспециалистов. Но вот Максим Решетников говорит, что это проблема.

"Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. Не инвестиции, не финансы и даже не технологии, с которыми сложно. Основная проблема — это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: три процента всё-таки для нас — это аномально", — сказал министр, выступая на форуме социальных инноваций регионов.

"Это (низкая безработица) уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается в опережающем росте заработных плат — это в целом неплохо, если бы не такой дефицит кадров, дефицит специалистов", — цитирует Решетникова агентство "Интерфакс".

И вот этот дефицит кадров — количественный и качественный — становится серьёзным системным вызовом для нашей страны.

В качестве возможной меры по решению этой проблемы Максим Решетников назвал более активное привлечение мигрантов в российскую экономику. Не только это, конечно — ещё тиражирование механизмов нацпроекта по повышению производительности труда на большее число предприятий и активное внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы.

Но вопрос с мигрантами тоже придётся решать. Как отметил глава Минэкономразвития, в России открытый рынок труда.

"Мы должны более активно работать с привлечением мигрантов в экономику. Рядом с нами Центральная Азия, активно растущий регион, где много рабочих рук, и мы там сейчас активно инвестируем в русские школы. Но это всё нужно превращать в осознанную политику по удержанию здесь лучших талантов из сопредельных стран, потому что эти рабочие руки эффективны, они нужны экономике", — сказал Решетников.

Он полагает, не следует думать, что эти люди и так сюда приедут. "На самом деле мы находимся в очень жёсткой конкуренции за эти рабочие руки с Китаем, Юго-Восточной Азией, другими странами", — сказал Решетников.

Напомним, в июле этого года уровень безработицы в России находился на историческом минимуме, три процента. Впервые за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1991 года.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы китай мигранты максим решетников
Новости Все >
В Тюмени тренер батутного центра подозревается в педофилии
NRK: из-за потери самых опытных бойцов ВСУ их продвижение ещё больше замедлится
Ходаковский: боевики ВСУ сумели добраться до подвала в доме на окраине посёлка
Психолог рассказала, почему не стоит платить детям за оценки
Эксперты назвали факторы риска развития болезни легионеров
Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде
Красноярца задержали за спонсирование ФБК*
Академик Нетёсов: из-за нового штамма "Пирола" россиян ждёт новая волна коронавируса
Туризм в Волгоградскую область вырос на 18% этим летом
В Китае женщина перегрызла трос, чтобы получить iPhone 14
Популярное
Талантливый российский актёр и режиссёр скончался на 60-м году жизни

Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.

Умер актёр из сериала "Пасечник" Константин Арефьев
Генерал Заварзин заявил, что Суровикин заступает на новую "неплохую" работу
Стало известно о новой работе генерала Суровикина
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
Погибшая в Аргентине россиянка перед смертью звонила подруге
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Звуки взрывов разбудили киевлян 6 сентября: подробности атаки
Эксперты рассказали, чего ждать от наступления ВСУ под Угледаром
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Су-34 ВКС РФ впервые применил бомбу ФАБ-1500 на спецоперации
Последние материалы
В Тюмени тренер батутного центра подозревается в педофилии
NRK: из-за потери самых опытных бойцов ВСУ их продвижение ещё больше замедлится
Ходаковский: боевики ВСУ сумели добраться до подвала в доме на окраине посёлка
Психолог рассказала, почему не стоит платить детям за оценки
Эксперты назвали факторы риска развития болезни легионеров
Уроженцу Тагила грозит 10 лет тюрьмы за избиение подростка в подъезде
Красноярца задержали за спонсирование ФБК*
Академик Нетёсов: из-за нового штамма "Пирола" россиян ждёт новая волна коронавируса
Туризм в Волгоградскую область вырос на 18% этим летом
В Китае женщина перегрызла трос, чтобы получить iPhone 14
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников