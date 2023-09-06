Глава Минэкономразвития РФ: мы в жёсткой конкуренции с Китаем за мигрантов

3:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что мигранты из стран Центральной Азии нужны российской экономике. При этом, по его словам, за них России уже сейчас приходится конкурировать с Китаем, Юго-Восточной Азией и другими странами.

Фото: Creativecommons

Выступая на форуме социальных инноваций регионов, министр заявил, что крайне низкий уровень безработицы в России является очень серьёзным системным вызовом, поскольку это тормоз для роста экономики.

Вроде бы принято считать, что низкий уровень безработицы — это хорошо. По крайней мере, таково расхожее мнение среди неспециалистов. Но вот Максим Решетников говорит, что это проблема.

"Сложно спорить с тем, что человеческий капитал, человеческий ресурс стал самым дефицитным ресурсом в экономике. Не инвестиции, не финансы и даже не технологии, с которыми сложно. Основная проблема — это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: три процента всё-таки для нас — это аномально", — сказал министр, выступая на форуме социальных инноваций регионов.

"Это (низкая безработица) уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс. Это отражается в опережающем росте заработных плат — это в целом неплохо, если бы не такой дефицит кадров, дефицит специалистов", — цитирует Решетникова агентство "Интерфакс".

И вот этот дефицит кадров — количественный и качественный — становится серьёзным системным вызовом для нашей страны.

В качестве возможной меры по решению этой проблемы Максим Решетников назвал более активное привлечение мигрантов в российскую экономику. Не только это, конечно — ещё тиражирование механизмов нацпроекта по повышению производительности труда на большее число предприятий и активное внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы.

Но вопрос с мигрантами тоже придётся решать. Как отметил глава Минэкономразвития, в России открытый рынок труда.

"Мы должны более активно работать с привлечением мигрантов в экономику. Рядом с нами Центральная Азия, активно растущий регион, где много рабочих рук, и мы там сейчас активно инвестируем в русские школы. Но это всё нужно превращать в осознанную политику по удержанию здесь лучших талантов из сопредельных стран, потому что эти рабочие руки эффективны, они нужны экономике", — сказал Решетников.

Он полагает, не следует думать, что эти люди и так сюда приедут. "На самом деле мы находимся в очень жёсткой конкуренции за эти рабочие руки с Китаем, Юго-Восточной Азией, другими странами", — сказал Решетников.

Напомним, в июле этого года уровень безработицы в России находился на историческом минимуме, три процента. Впервые за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1991 года.